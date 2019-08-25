جريمة

سقوط متلاعب بالتموين وتاجري عقاقير طبية مغشوشة

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
صناعة الخبز البلدي- أرشيفية
صناعة الخبز البلدي- أرشيفية
تشن قوات مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكثفة، لضبط حالات التلاعب فى السلع التموينية بقصد الاستيلاء عليها، وكذلك حالات الغش التجاري وبيع منتجات مجهولة المصدر قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة لمتعاطيها، ونجحت الحملة فى الإيقاع بمالك مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تبين من فحص تشغيل الماكينة المودعه لديه، تمكنه من اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، والتلاعب فيها بحيث يثبت عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على 168 ألفا و445 جنيها، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.
وفى دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، تمكنت القوات من ضبط مخزن مبيدات ومنظفات صناعية بدون ترخيص، عثر بداخله على 800 عبوة مبيدات حشرية، و200 كيس منظفات، و200 لتر صابون سائل، وجميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واعترف مالك المخزن بحيازة المضبوطات لبيعها فى الأسواق
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انهيار- عقار -أثناء -السيطرة -على- حريق- التهمه- فى- الإسكندرية (1)

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية عن عقار الحدائق

باشرت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، والذي نتج عنه إصابة 3 مواطنين، في حالات حرجة، استعجلت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول الحادث، كما استعجلت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين من مستشفى الزهراء الجامعي، وتسلمت النيابة التحريات الأولية للحادث، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الهندسية بمحافظة القاهرة جهودها لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه.
أحمد-وزينب

دعوى مطالبة بحجب قناة «أحمد وزينب»: محتواها فاضح

تقدم أيمن محفوظ، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بحجب قناة اليوتيوب "أحمد حسن وزوجته زينب"، جراء ما أثارته القناة من ردود أفعال غاضبة من المصريين، على أثر إذاعة مقاطع على القناة تسيء إلى مصر وتضر بالبلاد، ووصل الأمر إلى بث مقاطع فاضحة، واختصمت الدعوى وزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطالبته بحجب القناة، باعتبار ما تنشره يحوي مقاطع ومشاهد فاضحة، مع تأكيد أنه على الرغم من كفالة حرية الرأي والتعبير في الدستور، فإن تلك الحريات ليست مطلقة ومقيدة بالحفاظ على المجتمع وقيمه وثوابته وتقاليده والآداب العامة.
تزوير-مستندات (3)

ليلة سقوط عاطل وسيدة احترفا النصب على «الغلابة»

9 قضايا نصب وتزوير وتبديد لم تمنع عاطلا عن الاستمرار في أفعاله المخالفة للقانون، فيمضي ولا يبالي، كل همه جمع المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبّد عناء ومشقة العمل، غير عابئ بحلاوة الرزق الحلال، سجله الإجرامي بات مكتظا بالوقائع لينضم إلى قائمة العناصر الخطرة التي لها معلومات جنائية مسجلة لدى جهاز الشرطة، فحال ورود بلاغ إلى أقسام الشرطة الواقعة في نطاق سكنه، تتجه إليه أصابع الاتهام، لا سيما أن له باعا في ارتكاب تلك الوقائع على مدار سنوات طوال.
اقراص-مخدرة

سقوط مبيض محارة بـ21 ألف قرص منشطات

تمكنت قوات قسم شرطة المعصرة من القبض على مبيض محارة يتاجر فى الأقراص المخدرة، ومنشطات جنسية مهربة جمركيا، وتم إدخالها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، حيث يقوم بترويجها وتوزيعها على عملائه بدائرة القسم، نظير التربح المالي منها، وقد حوّل المتهم منزله إلى وكر لتلك التجارة غير المشروعة، وبمداهمة مسكنه بإذن مسبق من النيابة العامة وإجراءات ضبط قانونية، عثرت قوات الأمن بمنزل المتهم حال تفتيشه على مئات العبوات من الأقراص الدوائية والمنشطات بعدد 21 ألف قرص ومركب كيميائي مجهولة المصدر.
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حريق-في-وسط-البلد (2)

3 سيارات إطفاء تخمد حريق محل تجاري بالقطامية

استغاث الأهالي فى منطقة القطامية صباح اليوم بقوات النجدة والإطفاء، جراء اندلاع حريق فى محل تجاري بأحد عقارات المنطقة، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتعامل رجال الحماية المدنية مع النيران وتمكنوا من السيطرة عليها قبل امتدادها إلى المحلات المجاورة وطوابق عليا، وحرص رجال الإطفاء على إخلاء المبنى وتأمين خروج السكان منه خلال التعامل مع النيران، خاصة بسبب حالة الهلع التى انتابتهم جراء الحريق، واستمر إخلاء المبنى لحين إتمام عملية الإطفاء والتبريد، ضمانًا لعدم تعرض أي من المواطنين للخطر.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (1)

ضبط 542 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالقليوبية

نجحت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، فى ضبط 542 كيلوجراما لمنتجات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة لمراقبة الأغذية بإشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وسامي رجب، مراقب عام الأغذية، في إطار تكثيف الحملات بالمراكز، للتأكد من سلامة المنتجات وتنفيذ الشروط الصحية الغذائية، وجرى المرور على 103 منشآت لتصنيع وعرض وبيع اللحوم والثلاجات، ومحلات جزارة، وسحب 156 عينة من منتجات اللحوم وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
مطار-القاهرة (2)

إحباط محاولة تهريب 84 شريط ترامادول من مطار القاهرة

ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة، القبض على مصري قادم من لندن في رحلة ترانزيت فى جدة، وبحوزته 84 شريطا من عقار الترامادول المخدر، تحوي 1222 قرص ترامادول، حاول تهريبها بدسّها بين طيات ملابسه المودعة فى حقائب السفر، وبسببها بدا الارتباك على وجهه، ما أثار ريبة رجال الأمن ومسؤولي التهرب الجمركي، فقاموا على الفور بفحص حقائبه بأجهزة الإكس راي، والتدقيق فى تفتيشها، وهو ما أسفر عن عثور المفتشين على أشرطة العقار المدرج محليا فى مصر على قائمة المواد المخدرة المحظور تداولها وتعاطيها.
لحوم-العيد (1)

«في يوم الوقفة».. إعدام 35 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

حملات مكثفة وجهتها مباحث التموين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، اليوم السبت، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، لتحقيق الانضباط في أسعار اللحوم ومختلف المنتجات التموينية، وفرض حالة من الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة وكذا محلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري، ضمانا للتأكد من توافر اللحوم بأسعار تناسب المواطنين، ومنع تداول وبيع السلع والمنتجات الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى المبارك، وأحكمت الأجهزة الأمنية عمليات فرض الرقابة على مختلف أماكن بيع وتداول اللحوم، خشية استغلال التجار ورفع أسعار اللحوم.
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