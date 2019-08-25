سقوط متلاعب بالتموين وتاجري عقاقير طبية مغشوشة

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

صناعة الخبز البلدي- أرشيفية

تشن قوات مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكثفة، لضبط حالات التلاعب فى السلع التموينية بقصد الاستيلاء عليها، وكذلك حالات الغش التجاري وبيع منتجات مجهولة المصدر قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة لمتعاطيها، ونجحت الحملة فى الإيقاع بمالك مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تبين من فحص تشغيل الماكينة المودعه لديه، تمكنه من اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، والتلاعب فيها بحيث يثبت عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على 168 ألفا و445 جنيها، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.

وفى دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، تمكنت القوات من ضبط مخزن مبيدات ومنظفات صناعية بدون ترخيص، عثر بداخله على 800 عبوة مبيدات حشرية، و200 كيس منظفات، و200 لتر صابون سائل، وجميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واعترف مالك المخزن بحيازة المضبوطات لبيعها فى الأسواق



وفى دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، تمكنت القوات من ضبط مخزن مبيدات ومنظفات صناعية بدون ترخيص، عثر بداخله على 800 عبوة مبيدات حشرية، و200 كيس منظفات، و200 لتر صابون سائل، وجميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واعترف مالك المخزن بحيازة المضبوطات لبيعها فى الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وألقت قوات الحملة القبض على مالك شركة شحن، بدائرة قسم شرطة المعصرة، اتضح أنه يستخدم قنوات فضائية وأخرى على الإنترنت لترويج أدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، وبمداهمة شركته عثرت القوات بداخلها على 8133 عبوة، ومستحضرات وعقاقير محظور تداولها بالصيدليات وغير مسجلة بوزارة الصحة.



