ليلة سقوط عاطل وسيدة احترفا النصب على «الغلابة»

عاطل وربة منزل لهما باع طويل في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال، أسسا شركة للنصب على المواطنين راغبي العمل بالخارج مقابل الحصول على 30 ألف جنيه، حتى سقطا في قبضة الشرطة

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

أعمال نصب وتزوير - أرشيفية

9 قضايا نصب وتزوير وتبديد لم تمنع عاطلا عن الاستمرار في أفعاله المخالفة للقانون، فيمضي ولا يبالي، كل همه جمع المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبّد عناء ومشقة العمل، غير عابئ بحلاوة الرزق الحلال، سجله الإجرامي بات مكتظا بالوقائع لينضم إلى قائمة العناصر الخطرة التي لها معلومات جنائية مسجلة لدى جهاز الشرطة، فحال ورود بلاغ إلى أقسام الشرطة الواقعة في نطاق سكنه، تتجه إليه أصابع الاتهام، لا سيما أن له باعا في ارتكاب تلك الوقائع على مدار سنوات طوال.

لم يكد يغادر عاطل زنزانته ليتنفس نسائم الحرية حتى يعود إلى خلف القضبان سريعا، أضحت صورته معروفة لدى رجال المباحث كونه أحد المسجلين في مجال النصب والاحتيال ليخضع لعملية مراقبة حال إخلاء سبيله انتظارا لقراره الذي لا يتأخر كثيرا باستئناف نشاطه غير المشروع. مع تقدمه في العمر، إذ أضحى على مشارف العقد السادس