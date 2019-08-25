ليلة سقوط عاطل وسيدة احترفا النصب على «الغلابة»
عاطل وربة منزل لهما باع طويل في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال، أسسا شركة للنصب على المواطنين راغبي العمل بالخارج مقابل الحصول على 30 ألف جنيه، حتى سقطا في قبضة الشرطة
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
أعمال نصب وتزوير - أرشيفية
9 قضايا نصب وتزوير وتبديد لم تمنع عاطلا عن الاستمرار في أفعاله المخالفة للقانون، فيمضي ولا يبالي، كل همه جمع المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبّد عناء ومشقة العمل، غير عابئ بحلاوة الرزق الحلال، سجله الإجرامي بات مكتظا بالوقائع لينضم إلى قائمة العناصر الخطرة التي لها معلومات جنائية مسجلة لدى جهاز الشرطة، فحال ورود بلاغ إلى أقسام الشرطة الواقعة في نطاق سكنه، تتجه إليه أصابع الاتهام، لا سيما أن له باعا في ارتكاب تلك الوقائع على مدار سنوات طوال.
لم يكد يغادر عاطل زنزانته ليتنفس نسائم الحرية حتى يعود إلى خلف القضبان سريعا، أضحت صورته معروفة لدى رجال المباحث كونه أحد المسجلين في مجال النصب والاحتيال ليخضع لعملية مراقبة حال إخلاء سبيله انتظارا لقراره الذي لا يتأخر كثيرا باستئناف نشاطه غير المشروع.
مع تقدمه في العمر، إذ أضحى على مشارف العقد السادس
لم يكد يغادر عاطل زنزانته ليتنفس نسائم الحرية حتى يعود إلى خلف القضبان سريعا، أضحت صورته معروفة لدى رجال المباحث كونه أحد المسجلين في مجال النصب والاحتيال ليخضع لعملية مراقبة حال إخلاء سبيله انتظارا لقراره الذي لا يتأخر كثيرا باستئناف نشاطه غير المشروع.
مع تقدمه في العمر، إذ أضحى على مشارف العقد السادس من العمر، فكر صاحب السجل الإجرامي في "صفقة العمر" التي ستمنحه الفرصة للتوقف عن ممارساته المخالفة للقانون في ما تبقى من عمره معتبرا إياها "مكافأة نهاية الخدمة"، وسوس له الشيطان بأن أسهل الطرق لتحقيق مبتغاه تأسيس شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، خاصة الدول العربية.
داخل أحد أركان منزله جلس الهارب من 36 قضية متنوعة منزويا يفكر في كيفية إتمام الأمر بنجاح بخلاف خططه السابقة التي انتهت به داخل سيارة الشرطة مقيدا بـ"كلبش"، فكر في الاستعانة بسيدة تكون ذراعه اليمنى مستفيدا من خبرتها في مجال النصب أيضا.
اتخذ العاطل والسيدة شقة الأول وكرا لمزاولة نشاطهما غير المشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل وتحصلهما من كل ضحية على مبلغ 30 ألف جنيه، إلا أن نشاطهما كان محل رصد ومتابعة ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة.
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية واستغلالها فى النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بشتى الطرق غير المشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام عاطل سبق اتهامه فى 9 قضايا "نصب، تزوير، تبديد"، ومحكوم عليه في 36 قضية "نصب، شيكات، تبديد"، وربة منزل "مسجلة جنائيا"، سبق اتهامها في 39 قضية "أموال عامة، نصب، شيك"، ومحكوم عليها في 38 قضية متنوعة، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل وتحصلهما من كل ضحية على مبلغ 30 ألف جنيه، متخذين من مسكن الأول مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة باستهدافهما وضبطهما حال وجودهما بمسكن المتهم الأول، وبحوزتهما 10 جوازات سفر، و50 (سيرة ذاتية- مؤهلات علمية- شهادات خبرة- صحيفة حالة جنائية "خاصة بالضحايا")، و25 تأشيرة مزورة إضافة إلى 40 عقد عمل مزورا منسوبا للعديد من شركات المقاولات بإحدى الدول العربية، ومبلغ مالى قدره 18 ألفا و850 جنيها.
وتبين وجود أحد الضحايا (سائق- مقيم بالدقهلية)، وبسؤاله قرر قيامه بدفع مبلغ 30 ألف جنيه للمتهم الأول نظير توفير فرصة له للعمل بالخارج، وقيام 8 آخرين بذات الأمر.
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام التأشيرات وعقود العمل المزورة، وأضافا أن المبلغ المالى المضبوط من حصيلة نشاطهما الإجرامي، وأقرا بالأحكام الصادرة ضدهما.
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