ترامب يتغزل في جونسون على هامش قمة دول السبع
تحرير:وكالات
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
ترامب وجونسون
أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أولى المحادثات المباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه مهامه في بريطانيا.
وأعرب ترامب عن دعمه له، واصفًا إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"العربية".
والتقى ترامب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس.
ووفقا لـ"رويترز"، فبينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في أكبر تحول سياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.
وأضافت الوكالة أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي زار لندن لمدة يومين، أجرى محادثات مع المسؤولين البريطانيين، لتحسين العلاقات مع بوريس جونسون رئيس الوزراء، بعد توتر في بعض الأحيان بين ترامب وتيريزا ماي، رئيسة الوزراء السابقة.
وتضمنت الرسالة أن "الولايات المتحدة ستساعد فى تخفيف آثار خروج
وأضافت الوكالة أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي زار لندن لمدة يومين، أجرى محادثات مع المسؤولين البريطانيين، لتحسين العلاقات مع بوريس جونسون رئيس الوزراء، بعد توتر في بعض الأحيان بين ترامب وتيريزا ماي، رئيسة الوزراء السابقة.
وتضمنت الرسالة أن "الولايات المتحدة ستساعد فى تخفيف آثار خروج بريطانيا من الاتحاد من خلال اتفاقية للتجارة الحرة يجري التفاوض بشأنها بين روبرت لايتيزر، الممثل التجاري الأمريكي، وليز تروس نظيرته البريطانية".
وانطلقت، أمس السبت، قمة قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى في منتجع بياريتس الراقي جنوب فرنسا، والتي يتابعها بدقة الرأي العام العالمي الذي ينتظر منهم حلولا عملية للأزمات التي تهز العالم من الحرب التجارية إلى إيران وحرائق الأمازون.