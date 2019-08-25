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ترامب يتغزل في جونسون على هامش قمة دول السبع

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
ترامب وجونسون
ترامب وجونسون
أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أولى المحادثات المباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه مهامه في بريطانيا. وأعرب ترامب عن دعمه له، واصفًا إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"العربية". والتقى ترامب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس. ووفقا لـ"رويترز"، فبينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في أكبر تحول سياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.
وأضافت الوكالة أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي زار لندن لمدة يومين، أجرى محادثات مع المسؤولين البريطانيين، لتحسين العلاقات مع بوريس جونسون رئيس الوزراء، بعد توتر في بعض الأحيان بين ترامب وتيريزا ماي، رئيسة الوزراء السابقة. وتضمنت الرسالة أن "الولايات المتحدة ستساعد فى تخفيف آثار خروج
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ماكرون: فرنسا لم تكلف رسميا للحديث مع إيران

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: إنه "لا يوجد تكليف رسمي لفرنسا للحديث مع إيران ولكن هناك إجماع على عدم امتلاك إيران السلاح النووي وضمان أمن المنطقة"، وفقا لـ"رويترز". وأضاف ماكرون لمحطة "إل.سي.إي" التليفزيونية، أن زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على العمل المشترك بشأن إيران بهدف تهدئة التوتر وبدء مفاوضات جديدة مع طهران. وتابع: "اتفقنا على ما نريد قوله بشكل مشترك بشأن إيران.. هناك رسالة من مجموعة السبع بشأن أهدافنا، واشتراكنا فيها أمر مهم ويجنبنا انقسامات ستضعف الجميع في نهاية المطاف".
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تجدد اشتباكات هونج كونج.. وغلق محطات المترو

تجددت الاحتجاجات في هونج كونج، اليوم الأحد، ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين، لتتحول المظاهرة من سلمية إلى مواجهات عنيفة. ووفقا لـ"روسيا اليوم"، فقد سار آلاف المحتجين في شوارع المدينة، حيث ارتدى كثيرون منهم خوذا صلبة وأقنعة غاز، واعترض طريقهم عشرات من شرطة مكافحة الشغب حاملين الدروع والهراوات، بينما سد المتظاهرون بعض الطرق باستخدام حواجز المرور وأعمدة البناء المصنوعة من الخيزران، بينما كانوا يصرخون في وجه رجال الشرطة.
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دول مجموعة السبع: يجب منع إيران من حيازة النووي

أكد زعماء دول مجموعة (G7) أن مواقفهم متطابقة من الملف النووي الإيراني وأنه يجب ألا تمتلك طهران أسلحة نووية، كما أعربوا عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مصدر في الحكومة اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي يشارك في اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية، أعرب عن "قلقه الشديد من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وأعلنت طهران، في مايو الماضي، تخفيض التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي الخاصة بحجم ونسبة تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل.
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غاز ومدافع مياه.. فرنسا تواجه مناهضين لمجموعة السبع

استخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للرأسمالية في بايون قرب منتجع بياريتس، إذ يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه من دول مجموعة السبع في قمة تستمر ثلاثة أيام. بينما قام عشرات المتظاهرين، بعضهم يرتدون أقنعة الوجه، بالتهكم من أفراد الشرطة. وفي وقت سابق، انضم آلاف النشطاء المناهضين للعولمة إلى انفصاليين من إقليم الباسك ومتظاهري السترات الصفراء في مسيرة سلمية على حدود فرنسا مع إسبانيا للمطالبة بتحرك من قادة مجموعة السبع المجتمعين في منتجع بياريتس الساحلي القريب.
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ترامب (2)

ترامب: أمريكا لا تريد التعامل مع «هواوي»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لا تريد أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقا لـ"رويترز". وأوضح ترامب أن هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يوضح إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يومًا من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية. وتابع ترامب: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا".
بوريس-جونسون

شبح الكوارث يسيطر على رحلة جونسون الخارجية الأولى

على الرغم من إصراره الواضح على خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل، فلا يزال رئيس الحكومة بوريس جونسون يعول على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بروكسل خلال الشهرين المتبقيين، خاصة أنه يسعى خلال جولته الأوروبية لطمأنة أوروبا بشأن النتائج المترتبة على خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يخبر بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، بأنه حريص على التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك عندما يقوم بأول رحلة له في الخارج كرئيس للوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ايران

إيران تحذر أمريكا من تعطيش دول جنوب الخليج

أكد قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن وجود القوات الأمريكية والبريطانية في منطقة الخليج يؤدي إلى عدم الأمن والاستقرار. وأوضح تنكسيري في تصريحات له، اليوم الأحد، أن منطقة الخليج ومضيق هرمز يعيشان لحظات صعبة وعلى فوهة بركان بسبب وجود قوات أجنبية في المنطقة، وفقًا لوكالة العمال الإيرانية للأنباء "إيلنا". وتابع "الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج لا يجلبان سوى عدم الأمن والاستقرار للجميع، وهو ما يشير إلى مخاطر جسيمة".
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صدام متوقع بين جونسون ومجلس العموم حول «البريكست»

على الرغم من حزم بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية الجديد، في التعامل مع ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًّا باسم "البريكست"، فإنه لا يرغب في الدخول بمواجهة مع مجلس العموم البريطاني لسبب يتعلق بهذا الملف الشائك. بوريس جونسون، الذي أعلن عزمه خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل، قد يصطدم في مواجهة مع مجلس العموم، والذي لا يزال يملك حق القبول أو الرفض لهذا المقترح في غضون الشهرين المتبقيين على موعد الخروج الرسمي من اليورو.
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