ترامب يتغزل في جونسون على هامش قمة دول السبع

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

ترامب وجونسون

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أولى المحادثات المباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه مهامه في بريطانيا. وأعرب ترامب عن دعمه له، واصفًا إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"العربية". والتقى ترامب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس. ووفقا لـ"رويترز"، فبينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في أكبر تحول سياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي زار لندن لمدة يومين، أجرى محادثات مع المسؤولين البريطانيين، لتحسين العلاقات مع بوريس جونسون رئيس الوزراء، بعد توتر في بعض الأحيان بين ترامب وتيريزا ماي، رئيسة الوزراء السابقة. وتضمنت الرسالة أن "الولايات المتحدة ستساعد فى تخفيف آثار خروج