راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

سيرجيو راموس

اعتبر قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، النجم البرازيلي نيمار واحدا من أفضل 3 لاعبين في العالم، وذلك في الوقت الذي يبدي فيه الريال رغبة كبيرة في ضم نيمار، ويدخل الفريق الملكي في مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن خطف نيمار من برشلونة، وقال راموس بعد التعادل مع بلد الوليد، أمس السبت، بنتيجة 1-1 في الدوري الإسباني: "نيمار من لاعبي القمة، ومن أفضل 3 لاعبين في العالم، ولكن التحدث بشأن التعاقد معه يعد قلة احترام لفريقه العظيم باريس سان جيرمان"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف راموس: "دائمًا يتحدث الكثيرون عن الصفقات التي سيبرمها ريال مدريد، وتزداد تلك الأحاديث في وقت الميركاتو، ويتوجب على اللاعبين التمتع بالبرود إزاء هذه الأمور". وتابع راموس: "الريال سيمضي قدمًا بمجموعة اللاعبين الموجودين في الفريق حاليا، نحتاج إلى روابط تجمعنا بعضنا ببعض، وهناك حلول أخرى لدينا مثل

وأضاف راموس: "دائمًا يتحدث الكثيرون عن الصفقات التي سيبرمها ريال مدريد، وتزداد تلك الأحاديث في وقت الميركاتو، ويتوجب على اللاعبين التمتع بالبرود إزاء هذه الأمور".



وتابع راموس: "الريال سيمضي قدمًا بمجموعة اللاعبين الموجودين في الفريق حاليا، نحتاج إلى روابط تجمعنا بعضنا ببعض، وهناك حلول أخرى لدينا مثل إعادة الاعتماد على لاعبين مثل جاريث بيل وخاميس رودريجز".



وواصل: "كيلور نافاس من أفضل الحراس في العالم، ودائمًا يكون الحديث عن الحارس الأساسي أمرا مثيرا، ويحتاج الريال إلى وجود اثنين من الحراس المميزين، وهو ما نمتلكه بالفعل بوجود ثيبو كورتوا أيضًا. أرغب في بقاء نافاس، فهو لاعب وزميل وصديق عظيم".



وعن التعادل مع بلد الوليد: "الأمر مؤلم، خاصة أنها المباراة الأولى على البيرنابيو، أردنا اللعب بصورة جيدة وتحقيق الانتصار من أجل جماهيرنا".