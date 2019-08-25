رياضة

راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
اعتبر قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، النجم البرازيلي نيمار واحدا من أفضل 3 لاعبين في العالم، وذلك في الوقت الذي يبدي فيه الريال رغبة كبيرة في ضم نيمار، ويدخل الفريق الملكي في مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن خطف نيمار من برشلونة، وقال راموس بعد التعادل مع بلد الوليد، أمس السبت، بنتيجة 1-1 في الدوري الإسباني: "نيمار من لاعبي القمة، ومن أفضل 3 لاعبين في العالم، ولكن التحدث بشأن التعاقد معه يعد قلة احترام لفريقه العظيم باريس سان جيرمان"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأضاف راموس: "دائمًا يتحدث الكثيرون عن الصفقات التي سيبرمها ريال مدريد، وتزداد تلك الأحاديث في وقت الميركاتو، ويتوجب على اللاعبين التمتع بالبرود إزاء هذه الأمور". وتابع راموس: "الريال سيمضي قدمًا بمجموعة اللاعبين الموجودين في الفريق حاليا، نحتاج إلى روابط تجمعنا بعضنا ببعض، وهناك حلول أخرى لدينا مثل
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محمد صلاح (1.) (3)

صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.
أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يتحسر على الخسارة أمام كريستال بالاس

تحسر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، على ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها الشياطين الحمر في غضون أسبوع، بعد الخسارة أمس أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وقال المدرب النرويجي في هذا الشأن: "مباراتان وركلتا جزاء مهدرتان، إذا تم تسجيلهما، لكان الوضع مختلفا تمامًا الآن، لم نتمتع بالفاعلية المطلوبة، سجلوا في مرمانا هدفين في غاية السهولة، نعم خلقنا الكثير من الفرص للفوز بالمباراة، ولكننا لم ندافع بصورة جيدة بما يكفي".
زين-الدين-زيدان

الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".
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نيمار

ريال مدريد في باريس لمحاولة ضم نيمار

تشهد العاصمة الفرنسية باريس في الوقت الحالي، مفاوضات مكثفة من قبَل ممثلي ريال مدريد الذين رحلوا إلى فرنسا للتحدث مع ممثلي باريس سان جيرمان بشأن ضم النجم البرازيلي نيمار، ويتمتع ريال مدريد بتفاؤل كبير بشأن حسم تلك الصفقة، على الرغم من عدم الكشف عن الكثير من تفاصيل المفاوضات الجارية حاليا، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة منذ أسابيع عديدة إيجاد عرض مناسب يرضي باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار، إلا أن البارسا حتى الآن لم يجد أي عرض قريب من تطلعات الفريق الفرنسي.
نيمار

ريال مدريد يفشل في إقناع سان جيرمان بالتخلي عن نيمار

لم ينجح مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، حتى الآن في إقناع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتخلي عن خدمات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف. وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ريال مدريد قدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار، يشمل انتقال الثلاثي كيلور نافاس وجاريث بيل وخاميس رودريجيز، بالإضافة إلى 100 مليون يورو، إلا أنه لم يلق قبول الباريسيين. كما ذكرت الصحيفة الفرنسية أن عرض ريال مدريد تم تقديمه منذ عدة أيام، لكنه لم ينجح في إقناع الفريق الفرنسي ببيع نيمار دا سيلفا.
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يوفنتوس يسعى لخطف نيمار من برشلونة هذا الصيف

يخطط نادي يوفنتوس لخطف النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان، وذلك بعدما أعلن نيمار بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري يوم 2 سبتمبر المقبل، ويستعد اليوفي للتقدم بعرض ضخم للظفر بخدمات النجم البرازيلي من خلال دفع مبلغ كبير من المال إلى جانب وضع النجم الأرجنتيتي باولو ديبالا في الصفقة، ولكن من المنتظر أن يواجه اليوفي منافسة قوية من قبل كل من برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع نيمار، وذلك بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.
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راموس وكورتوا يتغنيان بالتغلب على سيلتا فيجو

أشاد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بالمستوى الذي قدمه الفريق في الفوز أمس على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في مستهل مشوار الريال بالدوري الإسباني، وقال راموس حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت هذه أفضل طريقة لبداية الموسم، عانينا كثيرًا من تكهنات سلبية في الفترة الإعدادية للموسم ووُجدنا في الظل، ولكننا واصلنا التركيز على كرة القدم فقط، علينا محو الماضي، وعدم الشعور بالقلق من نتائج الماضي، دائمًا تتغير النتائج، هذه هي كرة القدم، وفي النهاية كل ما يتذكره الجماهير هو النتائج الجيدة والفوز بالبطولات".
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