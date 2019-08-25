رياضة

بوردو الفرنسي يستهدف التعاقد مع محمد النني

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
النني
النني
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن نادي بوردو الفرنسي يسعى لضم الدولي المصري محمد النني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن بوردو الذي فشل في ضم المغربي يوسف آيت بن ناصر، اتجه لضم النني على سبيل الإعارة، وأن أيام الدولي المصري في أرسنال باتت معدودة، خاصة بعد تصريحات أوناي إيمري المدير الفني للفريق، عن النني. ويحتل فريق بوردو الفرنسي حاليا المركز التاسع في الدوري الفرنسي، إذ كان قد أنهى بطولة الدوري الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة الفرنسية.
وكان المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أعلن أن الثنائي محمد النني لاعب وسط الفريق، والمدافع الألماني شكوردان موستافي، لن يكون لهما دور مع الفريق هذا الموسم، وهو ما يعني أن الثنائي قد يرحلان عن صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال إيمري في تصريحات
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صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.
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شرط ليفربول للموافقة على رحيل محمد صلاح

وافق نادي ليفربول الإنجليزي، على بيع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في حال فوز الفريق بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الجاري، إذ أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة الريدز أبدت استعدادها للموافقة على رحيل محمد صلاح، بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن أغلب الأندية الكبيرة في أوروبا تسعى للفوز بخدماته، بعد المستوى المميز الذي قدَّمه طوال المواسم الثلاثة الماضية.
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جويل ماتيب يكشف عن أمنيته مع ليفربول

كشف جويل ماتيب، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن أمنيته التي يسعى لتحقيقها مع الريدز، وهي أن يسجل المزيد من الأهداف هذا الموسم لناديه، بعدما هز شباك أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إذ قال ماتيب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أنا سعيد بهذا الهدف، وأتمنى أن يكون بداية لمزيد من الأهداف. لقد كانت عرضية جيدة وآمل أن أستطيع تسجيل هدف آخر الأسبوع المقبل"، وجاء هدف ماتيب قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، ليكسر التعادل السلبي الذي كان مسيطرا على المباراة.
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إيمري يصدم النني: لن يكون له دور مع أرسنال

أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن الثُنائي محمد النني، لاعب وسط الفريق، والمُدافع الألماني شكوردان موستافي لن يكون لهما دور مع الفريق هذا الموسم وهو ما يعني أنهما قد يرحلان عن صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال إيمري، في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «في العام الماضي موستافي ومحمد، كانا غير سعداء عندما جلسوا على مقاعد البدلاء، وأعتقد من الأفضل بالنسبة لهما، أنّ يرحلا لفريق آخر، حتى يكون لهما دورًا أكبر".?
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اتحاد اليد لمنتخب نيجيريا: شكرًا على دعمكم لنا

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد، برقية شكر لرئيس الاتحاد النيجيري، بعد مساندة لاعبو النسور الخضراء، لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة، في بطولة كأس العالم، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28). ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري إلى الاتحاد النيجيري والتى جاء فيها: «أولاً، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي والتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد».
محمد صلاح

محمد عودة: صلاح رفض الأهلي.. والنني يلعب بربع مستواه

قال محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، إن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، لم يشعر بالصدمة بعد رفض الزمالك ضمه، خلال فترة تواجده ضمن صفوف ذئاب الجبل قبل سنوات، لأنه لاعب محترف ويحرص على تطوير نفسه دائما. وأضاف عودة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «سوبر تايم» عبر قناة TIME SPORTS أن صلاح رفض الانتقال إلى النادي الأهلي قبل الاحتراف أيضا، وأبلغ مسؤولي المقاولون بذلك، مفضلا الاحتراف في أوروبا وهو ما نجح فيه.
منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (5)

منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 في مونديال اليد للناشئين

تأهل المنتخب الوطني المصري للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمقدونيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الكندي، بنتيجة (47 - 20)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول. وتساوى منتخب مصر للناشئين في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.
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