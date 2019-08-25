بوردو الفرنسي يستهدف التعاقد مع محمد النني

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

النني

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن نادي بوردو الفرنسي يسعى لضم الدولي المصري محمد النني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن بوردو الذي فشل في ضم المغربي يوسف آيت بن ناصر، اتجه لضم النني على سبيل الإعارة، وأن أيام الدولي المصري في أرسنال باتت معدودة، خاصة بعد تصريحات أوناي إيمري المدير الفني للفريق، عن النني. ويحتل فريق بوردو الفرنسي حاليا المركز التاسع في الدوري الفرنسي، إذ كان قد أنهى بطولة الدوري الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة الفرنسية.

وكان المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أعلن أن الثنائي محمد النني لاعب وسط الفريق، والمدافع الألماني شكوردان موستافي، لن يكون لهما دور مع الفريق هذا الموسم، وهو ما يعني أن الثنائي قد يرحلان عن صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال إيمري في تصريحات

وكان المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أعلن أن الثنائي محمد النني لاعب وسط الفريق، والمدافع الألماني شكوردان موستافي، لن يكون لهما دور مع الفريق هذا الموسم، وهو ما يعني أن الثنائي قد يرحلان عن صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال إيمري في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "في العام الماضي، موستافي ومحمد كانا غير سعيدين عندما جلسا على مقاعد البدلاء، وأعتقد أن من الأفضل بالنسبة لهما أن يرحلا لفريق آخر، حتى يكون لهما دور أكبر".



وانتقل محمد النني إلى صفوف أرسنال في شتاء 2016 آتيا من فريق بازل السويسري، إذ شارك صاحب الـ27 عاما في 17 مباراة فقط مع أرسنال خلال الموسم الماضي، صنع فيها هدفا وحيدا.