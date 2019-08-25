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الصحة: لا تتناولوا «الحلبة والكراوية» في هذه الحالات

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
طالب مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة، الأمهات بعدم إعطاء الأطفال والرضع مشروب "الحلبة". ونشر المركز عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، عددا من النصائح بخصوص استخدام الأعشاب في التداوي، وأوصى بضرورة مراجعة المريض للطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول أي دواء، قائلا إنه من المعتقدات الخاطئة تناول الحلبة والكراوية في أثناء الحمل، لأنهما يسببان انخفاض مستوى السكر بالدم، ويتداخل تأثيرهما مع عمل أدوية السكر، داعيا المرضى بضرورة قياس مستوى السكر بالدم بصفة دورية.
ونصح المركز بعدما تناول الحلبة بالنسبة للأطفال والرضع، وكذلك بعدم تناولها مع مضادات التجلط مثل وارفاين "ماريفان" لأنها تزيد من خطر النزيف. أما بالنسبة للكراوية، فنصح المركز بعدم تناولها في أثناء الرضاعة الطبيعية، وعدم تناولها مع المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد، لأنها تزيد من امتصاصه.من ناحية
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السكة-الحديد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
مصر-للطيران (1)

مصر تتسلم أول طائرة من طراز «A220 – 300» في سبتمبر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، أولى طائرات شركة مصر للطيران من طراز "A220 – 300" ضمن صفقة الـ12 التي تعاقدت عليها الشركة طراز "A220"، ويوفر الطراز للمسافرين الراحة القصوى في أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا، تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، ويتميز طراز "A220" بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض.
طلاب -الثانوية(2)

نائب: زيادة مدة العام الدراسي تصب في مصلحة الطالب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة زيادة مدة العام الدراسي، يصب في مصلحة الطالب، لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة، لكن المشكلة تكمن في وجود ثقافة لدى أولياء الامور لا نعرف مصدرها تجعلهم يسحبون الطلاب من المدارس تدريجيا آخر شهر بشكل تلقائي، بدعوى تأهيلهم للامتحانات وهو أمر غير مبرر، مؤكدا أن حديث الوزير عن ضرورة زيادة مدة العام الدراسي يصب في مصلحة الطالب لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة.
السيجارة-الالكترونية

نائبة تقدم طلب إحاطة لحظر تداول السجائر الإلكترونية

تقدمت أمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية، قائلة إن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، وإنها ليست أقل خطرا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وإنها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجاير العادية، موضحة أن هذه السجائر، تعمل على زيادة الدهون في الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
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.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 74 ألف حاج في البعثة الطبية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 74 ألفا و530 حاجا مصريا حتى الآن، وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات من بينها 69 ألفا و492 حالة بمكة المكرمة و5038 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
ختان-الإناث

الصحة ترد على إجراء عمليات ختان بمستشفيات الحكومة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مشددة على أن الختان يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات، يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، لافتة إلى تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث في مصر بشكل عام، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
مصطفى-مدبولي

إجراء حكومي بشأن غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمراجعة المعايير الخاصة بتحديد الفئات غير القادرة على دفع اشتراكات منظومة التأمين الصحى الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، ومسئولى الجهات المعنية. وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع نتائج الاجتماعات التى تم عقدها من أجل الاتفاق على المعايير التى سيتم تطبيقها لتحديد الفئات غير القادرة على الدفع.
.الحجاج (1)

الصحة: الكشف على 70 ألف حاج بمكة والمدينة

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها من بينها 65 ألفا و482 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و932 حالة في المدينة المنورة، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
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