«معامل التحاليل».. تجدد الصراعات داخل المهن الطبية

وزارة الصحة تقدمت بمشروع قانون يقضي باقتصار تراخيص معامل التحاليل الطبية على الأطباء البشريين.. و«الصيادلة والعلوم الصحية والبيطريين»: محاولات متكررة وسنلجأ للقضاء

تحرير:أحمد صبحي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

أزمة جديدة على أبواب النقابات المهنية، بسبب تقديم وزارة الصحة مشروع قانون معامل التحاليل الطبية، الذي يقضي باقتصار منح فتح معامل التحاليل على الأطباء البشريين، دون غيرهم من خريجي كليات الطب، والبيطريين، وكذلك خريجي العلوم، والزراعة. في العام 2015، اشتعلت الأزمة بين النقابات الطبية بعد أن حاولت نقابة الأطباء البشريين تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون مشاركة أعضاء باقي النقابات، واحتكار هذه المهنة لصالحها، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات حينها، محاولة غير جيدة في المنظومة الصحية، وتنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط.

تجدد الأزمة في العام 2017 تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة، حينذاك، بمشروع قانون حول معامل التحاليل الطبية، لكن هجوما حادا شنته النقابات حال دون مناقشة المشروع في مجلس النواب، خاصة أن المادة الخامسة من نص المشروع حددت الأطباء البشريين دون غيرهم، للحصول على تراخيص لفتح معامل تحاليل. وحدد

تجدد الأزمة

في العام 2017 تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة، حينذاك، بمشروع قانون حول معامل التحاليل الطبية، لكن هجوما حادا شنته النقابات حال دون مناقشة المشروع في مجلس النواب، خاصة أن المادة الخامسة من نص المشروع حددت الأطباء البشريين دون غيرهم، للحصول على تراخيص لفتح معامل تحاليل.

وحدد المشروع الطبيب البشرى، فقط، كصاحب الحق الأوحد، في الحصول على تراخيص معمل تحاليل، شريطة حصوله على مؤهل دراسات عليا، أو على شهادة الزمالة المصرية فى أحد التخصصات، على أن يمارس كل طبيب التحاليل الطبية التى تندرج تحت تخصصه فقط ويتم بيان التحاليل الخاصة بكل تخصص فى قرارات وزارية يصدرها وزير الصحة، حسب ما يقتضيه التطور العلمى المستمر.



وحول باقي الفئات المعاونة في عمل التحاليل الطبية، قال المشروع إن الإشراف الفعلى للطبيب البشرى الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، وتشمل الحاصلين على بكالوريوس العلوم الطبية أو ما يعادله كتخصص تكنولوجيا المختبرات الطبية، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ويكون المسمى الوظيفى له تكنولوجى معمل.



أما الحاصلون على بكالوريوس العلوم شعبة كيمياء أو ميكروبيولوجيا فقط، شريطة حصوله على مؤهل دراسات عليا فى الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجيا على الترتيب، ويكون المسمى الوظيفى له كيميائى أو ميكروبيولوجى.

المشروع برعاية وزارة الصحة

مشروع جديد لمعامل التحاليل الطبية تقدمت به هذه المرة وزارة الصحة، لمجلس النواب، وهو مشروع لا يختلف كثيرا عن المشروع الذي قدم فى العام 2017، من أحد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، فالمشروع قصر أيضا عملية منح تراخيص المعامل الطبية على الأطباء البشريين دون غيرهم من النقابات الطبية، وهو ما تسبب في صناعة أزمة كبيرة، خاصة وأن نقابة الصيادلة فقط، تمكنت من الحصول على ما يقرب من 10 آلاف ترخيص معمل للصيادلة التابعين لها، كما أن نقابة العلميين تمكنت من الحصول على تراخيص لما يقرب من 1200 من أعضائها، هذا بخلاف 10 آلاف من خريجي الطب البيطري، وخريجي الزراعة، والعلوم الصحية.

الصيادلة: سنلجأ للقضاء.. والمشروع يمثل تهديدا

الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، قالت أيضا إن هذه المحاولات لم تكن الأولي، فالأطباء البشريون يقاتلون منذ أعوام لوقف منح تراخيص المعامل الطبيبة لأحد غيرهم، مشيرة إلى أن أحكاما قضائية أنصفت باقي النقابات الطبية، وأكدت حقهم فى الحصول على التراخيص.

وأكدت هاشم في تصريحات لـ"التحرير" أن الصيادلة سليجؤون للقضاء، لإثبات حقهم في الحصول على تراخيص المعامل الطبية، مناشدة أعضاء اللجنة القائمة على إدارة النقابة بضرورة التحرك وبشكل عاجل، لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد عددا كبيرا من الصيادلة في أرزاقهم.

البيطريين: الأطباء البشريون يحاولون انتزاع حقوقنا

الدكتورة نبيلة البطراوي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة التحاليل الطبية، وصفت مشروع قانون التحاليل الطبية المعروض في مجلس النواب، لمناقشته وإقراره بـ"المجحف"، مشيرة إلى أنه يحاول الإطاحة بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية، وتراخيص فتح المعامل باستثناء الأطباء البشريين.



وأضافت البطراوي فى تصريحات لها: سنعمل على مواجهة هذا المشروع، الذي يحاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين، ويعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطرى. مؤكدة أن تلك المحاولات متكررة، ومستميته من قبل الأطباء البشريين لانتزاع هذا الحق، بداية من الأعوام السابقة، وتم وقف تلك الإجراءات، إلا أن هذه المرة القانون يتم تقديمه تحت رعاية وزارة الصحة.