إخوان ليبيا تنقلب على فايز السراج: «ليِّن ومرتعش»

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

فايز السراج

في خطوة مفاجئة قد تغير موازين القوى في الأراضي الليبية، هاجمت القنوات الإعلامية، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ليبيا، فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، موجهة له انتقادات، واصفة إياه بأنه ليّن في مواجهة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني. وما عزز من هجوم الإخوان على السراج، ما قاله عبد الله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية: بأن الأيادي المرتعشة لا تستطيع أن تقود حربا، وأن حكومتنا لا تسعى للانتصار، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط". وتساءل: "حكومة السراج عاجزة عن شراء منظومات دفاع جوي لتحصين مطاراتها وحماية مواطنيها، هل تستحق هذا اللقب؟".

في الوقت نفسه، أرجع النائب سعيد إمغيب، عضو مجلس النواب، أسباب بداية الخلاف بين تنظيم الإخوان والسراج، إلى تصريح سابق صدر عن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد طاهر سيالة، بخصوص الجيش الوطني، عندما قال: إن "المشير حفتر هو القائد العام للجيش الليبي". وأضاف إمغيب: "منذ ذلك الوقت وتنظيم الإخوان فيما يسمى