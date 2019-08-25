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إخوان ليبيا تنقلب على فايز السراج: «ليِّن ومرتعش»

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
فايز السراج
فايز السراج
في خطوة مفاجئة قد تغير موازين القوى في الأراضي الليبية، هاجمت القنوات الإعلامية، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ليبيا، فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، موجهة له انتقادات، واصفة إياه بأنه ليّن في مواجهة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني. وما عزز من هجوم الإخوان على السراج، ما قاله عبد الله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية: بأن الأيادي المرتعشة لا تستطيع أن تقود حربا، وأن حكومتنا لا تسعى للانتصار، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط". وتساءل: "حكومة السراج عاجزة عن شراء منظومات دفاع جوي لتحصين مطاراتها وحماية مواطنيها، هل تستحق هذا اللقب؟".
في الوقت نفسه، أرجع النائب سعيد إمغيب، عضو مجلس النواب، أسباب بداية الخلاف بين تنظيم الإخوان والسراج، إلى تصريح سابق صدر عن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد طاهر سيالة، بخصوص الجيش الوطني، عندما قال: إن "المشير حفتر هو القائد العام للجيش الليبي". وأضاف إمغيب: "منذ ذلك الوقت وتنظيم الإخوان فيما يسمى
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انفجار في لبنان

حرب جديدة.. انتهاك إسرائيل للبنان مسلسل لا ينتهي

عقود من الصراع اللبناني الإسرائيلي ولا تزال إسرائيل تصر على انتهاك الأراضي اللبنانية، حيث إن البلدين في حالة حرب، وتتهم بيروت دائما دولة الاحتلال بانتهاك مجالها الجوي بالطائرات المقاتلة والمسيرة. ويواصل الطيران التجسسي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من البلدات والقرى جنوب لبنان، أحدث تلك الانتهاكات سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وتحطم طائرة أخرى، تسببا في وقوع انفجار هز الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم الأحد، وهو ما أدى لوقوع أضرار مادية في الضاحية.
وزير-الخارجية-يسرائيل-كاتس

إسرائيل تبرر غاراتها الجوية على سوريا

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن "العملية التي شنتها إسرائيل أمس على الأراضي السورية كان هدفها نقل رسالة لطهران مفادها أنه لا حصانة لها في أي مكان". وأضاف كاتس في تصريحات، اليوم الأحد، أنه لولا النشاطات الإسرائيلية على مدى السنوات الأخيرة، لوصل عدد المقاتلين الإيرانيين في سوريا إلى مئة ألف. وتابع: "من يريد منع نشوب حرب شاملة مع إيران عليه أن يظهر قوته للنظام الإيراني.. ولولا عمليات الجيش الإسرائيلي التي استهدفت إيران لكانت طهران جاهزة لهذه الحرب".
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: الأكراد يغازلون دمشق وإيران تهدد المملكة

تنوعت مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن السوري والأزمة الإيرانية عناوين الصحف. تحت عنوان "طهران تختبر صاروخاً جديداً"، كشفت صحيفة "الحياة" أن قائد "الحرس الثوري" الإيراني الجنرال حسين سلامي أعلن اختبار "صاروخ جديد"، فيما أفادت معلومات بأن ناقلة نفط إيرانية تسعى الولايات المتحدة إلى احتجازها مجدداً، تتجه نحو ميناء مرسين في تركيا. وأشار سلامي إلى إطلاق الصاروخ الجمعة، لكنه لم يحدد خصائصه.
طائرة مسيرة إسرائيلية

لبنان يعلق على اختراق طائرات إسرائيلية أجواءه

علق الجيش اللبناني، اليوم الأحد، على اختراق طائرتي استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية، فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضح الجيش في بيان له، أن إحدى الطائرات سقطت فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت في أضرار مادية. وأضاف البيان: "أثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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ليبيا

الإفراج عن 6 مصريين محتجزين في ليبيا (صور)

أخلت السلطات الليبية، العمال الـ6 من أبناء مركز سمالوط الذين جرى احتجازهم لمدة تجاوزت الـ25 يوما ببوابة طارق بن زياد بمدينة بني غازي شرق الجماهيرية الليبية، وقال أهالي كل من: محمد حسن علي كامل، وبدري حسن علي كامل "أشقاء"، وجمال عبد الناصر علي كامل، ومحمد قاعود أبو العزايم مازن، ووليد منتصر علي كامل، وجميعهم من قرية ساقية داقوف، ومحمود وحيد فتحي، من قرية العكايشة، إن أبناءهم الـ 6، تواصلوا معهم هاتفيا وأبلغوهم بتحريرهم من قبل السلطات الليبية، بعد احتجازهم خلال الفترة السابقة لأسباب تتعلق بطريقة دخول البلاد بشكل غير شرعي وللتأكد من هوياتهم.
طائرات الجيش الليبي

مقاتلات الجيش الليبي تدك معسكر الكيمياء بتاجوراء

قال اللواء محمد منفور، آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت معسكر الكيمياء بتاجوراء. بحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف منفور أن الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة في غريان. وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تسجيلا مصورا، يؤكد سيطرة الجيش على كامل منطقة السبيعة بطرابلس، بعد صده لمحاولة تقدم لمسلحي الميليشيا قبل يومين. وفندت الشعبة من خلال التسجيل الأخبار المتداولة، والتي يروج لها إعلام حكومة طرابلس حول سيطرة الميليشيات على المنطقة.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يتقدم بمحاور القتال في ضواحي طرابلس

تمكن الجيش الليبي، اليوم الخميس، من تحقيق تقدم ملحوظ في محاور القتال بطرابلس، والتقدم في محور السبيعة بعد انهيار الميليشيات المسلحة وتكبيدها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد. وقال الإعلام الحربي للجيش الليبي في بيان: إن "القوات المسلحة الليبية تمكنت من تدمير 9 آليات عسكرية للميليشيات المسلحة والقضاء على 10 مسلحين في معارك القتال بضواحي طرابلس". وأكد البيان استهداف 4 مواقع للميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، موضحا أن كل من يؤوي الميليشيات المسلحة أينما كان سيكون هدفًا مشروعًا لقوات الجيش الليبي.
المشير خليفة حفتر

حفتر يرفض تمديد هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس. وقال مصدر عسكري ليبي: إن "حفتر عقد اجتماعًا مُوسعًا بقادة قواته في مختلف محاور القتال، وذلك في إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانيا منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس 4 أبريل الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش". وأفاد مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الوطني، خالد المحجوب، بأن قوات الجيش التزمت بما أصدره المشير حفتر، ولم تطلق أي رصاصة أثناء الهدنة.
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