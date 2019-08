اللغة المختلفة كأرض جديدة للحزن والخيال

كاتبة حاصلة على ليسانس آداب.. صدر لها رواية الوهج وديوان «تسقط من شرفة دهشتها» والمجموعة القصصية «سارقة الابتسامات»

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

اللغة - تعبيرية

كانت تجلس أمامي للمرة الأولى بحجابها الصغيرالأنيق ووجهها المربع المريح، وجه ناعم وحاجبان مزججان بعناية، عيون سوداء مكحولة وجذابة، كان اللقاء الأول يسبقه سنوات طويلة من المعرفة من خلال عالم المدونات، الذي غزا البلاد قبل الثورة. وكان يمثل حراكًا فكريًّا كبيرًا وزخمًا في تبادل الأفكار بين فئات عمرية وثقافية واتجاهات شتى.

اللقاء الأول بيننا سبقته صداقة حميمة امتدت سنوات، عبر ساعات من الحديث في الشأن العام والخاص، كانت تمر بأزمتها الشخصية الأكثر دقة، حياة مضطربة، زواج يفتح ذراعيه لطلاق قادم، خطط مضطربة للهروب من المدينة الصغيرة التي تنتمي إليها، إلى الإسكندرية أو إلى خارج البلاد كلية، مشاريع دراسة مؤجلة، منح تطاردها،

بين الحين والآخر تدخل في حديثها كلمات إنجليزية رائقة بلكنة أمريكية محببة، حيث تتهشم بعض الكلمات وتؤكل بعض المقاطع، يصبح لحرف الـ(R) صوتًا محببًا، يشبه قراءتها مُدغَمة في التلاوات القرآنية.. كانت حين تتحدث عن منطقة مشتعلة من حياتها، أرض يمرح الحزن في جنباتها يزداد لجوئها للغة الإنجليزية، وكلما توغلنا في مناطق الألم أصبح حديثها إنجليزيا صرفًا كأنها سائحة أجنبية، أو كأني أشاهد فيلمًا أمريكيًّا دراميًّا.



لم أكن أحب مقاطعة حديثها ولا إيقاف استرسالها، لكني أسررت لها بملحوظتي، قلت لها حين يعتريك هذا الألم الشديد أنت تهربين إلى لغة أخرى، هل كي يصبح التعبير فيها مخاتلًا وملتبسًا، حين يحاول العقل ترجمة الجمل فإنه يترك مساحة شخصية للتأويل وتصبح المعاني عصية على الإمساك والمشاعر تتملص من التحديد والضبط الدقيق. ذكرت لها الفكرة فابتسمت براحة، ربما لأنها لم تملك دحضها أو حاولت تركها تختمر أو ربما كشفت سرًّا عنها لم تكن تعرفه عن نفسها شخصيا.



اللغة المختلفة هي أرض محررة في الخيال للتعبير عن دواخلنا، مهرب إنساني للتعبير عن الهزائم والانكسارات، يمكن من خلاله ترك الدفة، التعبير الدقيق تبحر في بحر الاشتباه والمراوحة، وبما يحمى الذات الإنسانية في شرنقة الالتباس والغموض.



هناك ظاهرة أخرى عرفتها البشرية وهي "الألكسينوغلوسيا"، وهي أن يتحدث الشخص بلغة غريبة لم يتعلمها سابقًا. سجلت حالات كثيرة عن أشخاص (صغار و كبار) راحوا يتحدثون فجأة بلغة غريبة لم يألفوها من قبل! أحيانًا تحصل بشكل عفوي، وأحيانًا كثيرة تتجسّد أثناء التنويم المغناطيسي أو في إحدى حالات الوعي البديلة (الغيبوبة أو النوم).



وأحيانًا تتجسّد في بضع كلمات يتحدّث بها الشخص ثم تختفي من ذاكرته، وفي حالات أخرى يصبح الشخص طليق اللسان بهذه اللغة! حتى أنه يمكنه التحدث بها مع أشخاص يألفونها من قبل! لكن الغريب في الأمر هو وجود أشخاص تجسّدت في ذاكرتهم لغات قديمة انقرضت منذ آلاف السنين ولم يعد أحد يألفها سوى بعض من علماء الآثار المتخصصين أو علماء الأنثربولوجي والخبراء في الحضارات القديمة.



لغة غريبة لم يألفها من قبل أو يتعلمها من قبل، سواء أثناء النوم أو من خلال التنويم المغناطيسي، هذه الظاهرة تتجاهلها التفسيرات الدينية والعلمية، أحيانا يتحدث الشخص بهذه اللغة بضع كلمات أو قبل أن تختفي اللغة من ذاكرته، أو يتحدث بها ليصبح طليق اللسان.



شهد العالم تلك الظاهرة مرارًا، حيث تحدث فتى أشقر أوروبي فجأة بلغة صينية منقرضة، أو تتحدث فتاة أمريكية بلهجة دمشقية عربية وهي لم تتعلم العربية يوما، بعض الوسطاء الروحيين تحدثوا بلغات غريبة من خلال تجاربهم الروحية، بعض السجناء تحدثوا بلغات منقرضة، وهكذا دون وجود تفسير واضح.



هذه الظاهرة أحيانا يصنفها الطب النفسي بالفصام الحاد، بما يعني وجود شخصيتين داخل الشخصية مختلفتين تماما، ولهما ظواهر وسلوك نفسي مختلف يتنقل المريض بينهما، لكن هذا التفسير لا يشمل تفسيرًا كيف لإحدى الشخصيتين داخل الشخصية الأصلية أن تتحدث بلغة لم تتعلمها في حياتها؟ وربما بلغات ميتة. يعض العلماء حاولوا تفسير الأمر بوجود ذاكرة استعارية عابرة للأجيال، ذاكرة يرثها الشخص من جماعات قديمة أو تنتقل له دون أسباب واضحة.



ظلت تلك الأفكار والظواهر تنتابني مدة طويلة أبحث عنها في محركات البحث والكتب. أعثر على بعض الأفلام الوثائقية التي لا توثق ولا تفسر الظاهرة، بالإضافة إلى التفسيرات التي تبناها المتشككون، مثل الاحتيال والكريبتومنيزيا، تبنوا أيضًا عنصر التخاطر والوراثة الجينية. فحتى هذه اللحظة، لم تظهر في أي مكان بالعالم دراسة موثقة تذكر أشخاصا استطاعوا تعلّم لغة غريبة عنهم بواسطة التخاطر.



ومن ناحية الوراثة الجينية، فلا يمكن لأحد أن يربط بين لغة صينية منقرضة منذ آلاف السنين، بفتى أوروبي أشقر ذي عينين زرقاوين مما يجعله يتكلّمها بطلاقة، اعتمادًا على الوراثة الجينية!



هناك الآلاف من حالات الكسينوغلوسيا المعروفة، والمئات منها قد وثّقت في دراسات علمية مختلفة. وذكرت فيها لغات منقرضة منذ آلاف السنين، ولغات أخرى من جميع أنحاء العالم! لكن بالرغم من هذه الدراسات المكثّفة، فلم يتم التوصّل إلى تفسير نهائي بالاعتماد على المنطق العلمي التقليدي!



منذ أسابيع كنتُ أمر بوقتٍ عصيبٍ، كنت أحدث صديقًا عن مشاكلي، أضبط نفسي أقول I do not care، أكرر الجملة في الحوار أكثر من مرة، أتحدث مع صديقة أخرى فأقول: I really do not care، أو I do not care any more، عادة الأمور التي أصفها بأنها غير هامة، تكون أمورًا هامة ومؤلمة. يكون جملتي بالإنجليزية رغبة عميقة في تهميش وتحقير هذه الأحزان والتعالي عليها، في إلقائها وراء وعيي الشخصي، أحيانًا السباب نفسه كرد فعل غاضب للتنفيس عن الضيق يكون أكثر إيلاما بلغة مختلفة، فحين نسُب بلغة مختلفة فإننا نلقي بالآخر إلى تخوم المألوف والحميمي والمحبب، نمارس ضد ما يؤلمنا أقصى درجات النفي والتحقير.



اللغة المختلفة بكل ما تحمله من موروث ثقافي واجتماعي، بكل ما تعبر عنه من تحميل نفسي وإنساني تصبح اللغة المختلفة أكثر قسوة وغموضًا حين تكون مصدرا للإهانة.



سواء تحدثنا بلغة مختلفة عن لغتنا الأم للهروب من الملاحقة وإلقاء الأحكام والتفنيد والضبط أو لخلق مساحات ملتبسة وملغزة لدى الآخرين. أو همهمنا بلغات مختلفة دون تفسير وسبب واضح أو علمي، أو كانت اللغة المختلفة وعاء للسباب والعدوانية والتنفيس عن الضيق والضجر، فإن اللغة الأخرى دوما تخلق أرضا جديدة للتنفيس عن الحزن والألم. وتحرر مساحات إضافية للحرية والخيال.