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اللغة المختلفة كأرض جديدة للحزن والخيال

أمانى خليل
بقلم: أمانى خليل
كاتبة حاصلة على ليسانس آداب.. صدر لها رواية الوهج وديوان «تسقط من شرفة دهشتها» والمجموعة القصصية «سارقة الابتسامات»
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
اللغة - تعبيرية
اللغة - تعبيرية
كانت تجلس أمامي للمرة الأولى بحجابها الصغيرالأنيق ووجهها المربع المريح، وجه ناعم وحاجبان مزججان بعناية، عيون سوداء مكحولة وجذابة، كان اللقاء الأول يسبقه سنوات طويلة من المعرفة من خلال عالم المدونات، الذي غزا البلاد قبل الثورة. وكان يمثل حراكًا فكريًّا كبيرًا وزخمًا في تبادل الأفكار بين فئات عمرية وثقافية واتجاهات شتى.
اللقاء الأول بيننا سبقته صداقة حميمة امتدت سنوات، عبر ساعات من الحديث في الشأن العام والخاص، كانت تمر بأزمتها الشخصية الأكثر دقة، حياة مضطربة، زواج يفتح ذراعيه لطلاق قادم، خطط مضطربة للهروب من المدينة الصغيرة التي تنتمي إليها، إلى الإسكندرية أو إلى خارج البلاد كلية، مشاريع دراسة مؤجلة، منح تطاردها،
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اليوم-العالمى-للكتاب

إعادة بناء الذاكرة التاريخية.. أعراض مرض منهجي مستمر

يبدو لى من خلال المطالعات التاريخية لتطور نظم الأفكار منذ منتصف القرن التاسع عشر، وإلى الآن أن ثمة باثولوجيا فكرية، يُعاد إنتاجها، وتتفاقم، وتتمثل هذه الأمراض -الباثولوجيا- فى العطب المنهجى فى طرائق مقارباتنا للأحداث التاريخية التى تتسم بالأحادية فى النظرة إليها، وتحليلها، ومواقف الأطراف المختلفة تجاهها، وتفاعلاتها، فضلًا عن الميل إلى بعض الجماعات أو الأحزاب إزاءها، أو الموقف من الاستعمار البريطانى، أو القصر الملكى فى المرحلة شبه الليبرالية.
كتابات-وخواطر (1)

مرآة آدم

لان آدم كان واحدا، قبل أن تخرج حواء من ضلعه. كانت الاختيارات قليلة من حوله، وربما معدومة. جميعها كانت أحادية، مثل مولده. استمرت هذه النظرة الأحادية، حتى بعد أن اتسع الكون من حوله، وتكاثر البشر وتوالدت وجهات النظر. لأنه المكان الأصلي الذي صاغ نفسيته، وصاغ أيضا قدسيته التى لا يد له فيها، ولكن لم يكن هناك مثال آخر للوجود والخلق، سوى هذه الوحدة الخطرة والثرية. ولكنه ظل يقاوم هذه الوحدة داخل الجموع، وأيضا ظل يحِنُّ لها كمرآة له. لقد حمل آدم وحده، ووحدته، لفترة من الزمن؛ مسئولية نجاح تجربة الوجود. وما زلنا مدينين لنجاحه، وأيضا لمقاومته المقدسة، ونحِنُّ أيضا لهذا المكان الأول الذى انتقل داخلنا، وصاغ حياة آدم قبل أن تكون له مرآة غير وحدته.
نقاش-واجتماعات (2)

التعددية بين الرحيق والحريق!

تعددية الأصوات تثري الرؤى.. وتغني الأفكار.. وتوسع الأفق.. وتضيء مساحة الإظلام التي تكشفها شمعة الصوت الواحد تلك التي وظيفتها أنها بقدر ما تنير مساحة محددة من الظلام فإنها تكشف مدى مساحة الظلام الواسعة. انتهى عصر الصوت الواحد، ووَلى إلى غير رجعة، أو يُفترض ذلك.. وتجمد قطب الفكر الأحادي، أو يفترض ذلك أيضا.
فيلم-موعد-علي-العشاء (2)

علاقات غير مرئية.. فيلم «موعد على العشاء»

في فيلم «موعد على العشاء» لمحمد خان، سيناريو وحوار بشير الديك، 1980، تنشأ علاقة بين نوال (سعاد حسني)، الزوجة التي لا تحب زوجها عزت (حسين فهمي)، رجل الأعمال العصامي الذي تزوجته بتحريض من أمها (زوزو ماضي) بعد وفاة أبيها، وبين شكري (أحمد زكي) كوافيرها الخاص.
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يكتب

سردية عامية مصرية وأسئلة قديمة وجديدة

الرواية تدور فى إطار أحداث ثورة 1919، وكتبت باللغة العامية المصرية وهى تمثل رواية شبه مكتملة البناء؛ لأن نهايتها اتسمت بالعجلة وفق ما وصفه بعض النقاد، والجديد أنها اتخذت من تيار الوعى شكلا لها وهو الذى ساد الرواية الأوروبية ثم العربية بعد ذلك، والذى راده آلان روب جرييه وفوكنر وجيمس جويس وصحبه. ومرجع ذلك ثقافة وتكوين الكاتب د. مصطفى مشرفة واطلاعه ودراسته الرفيعة للأدب الإنجليزى، وللآداب الأوروبية والغربية.
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