بيراميدز يواجه إيتوال في نزهة بأدغال إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

بيراميدز

يخوض نادى بيراميدز فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الأحد، اختبارًا جديدًا فى مشاركته الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-2020 عندما يلتقى إيتوال دو كونغو، بطل الكونغو الديمقراطية، فى إياب الدور التمهيدى للبطولة. وتعد مباراة اليوم هى الأولى للفريق المصرى خارج الديار فى أول مشاركة له بالكونفدرالية بعد احتلاله المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى، حيث حقق بيراميدز فوزه الإفريقي الأول على حساب ضيفه إيتوال، الكونغولي، بنتيجة 4-1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب "الدفاع الجوي" في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية.

ونجح الفرنسي سباستيان ديسابر، في أول مباراة رسمية له مع بيراميدز، في تحقيق فوز مريح على الفريق الكونغولي، في انطلاقة مشوار الفريق الأول أيضا في البطولات الإفريقية. ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز مباراة الإياب بتشكيل متوقع كالتالي:- في حراسة المرمى المهدى سليمان في خط الدفاع أحمد أيمن منصور، على جبر، محمد