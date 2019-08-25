رياضة

بيراميدز يواجه إيتوال في نزهة بأدغال إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
بيراميدز
بيراميدز
يخوض نادى بيراميدز فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الأحد، اختبارًا جديدًا فى مشاركته الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-2020 عندما يلتقى إيتوال دو كونغو، بطل الكونغو الديمقراطية، فى إياب الدور التمهيدى للبطولة. وتعد مباراة اليوم هى الأولى للفريق المصرى خارج الديار فى أول مشاركة له بالكونفدرالية بعد احتلاله المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى، حيث حقق بيراميدز فوزه الإفريقي الأول على حساب ضيفه إيتوال، الكونغولي، بنتيجة 4-1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب "الدفاع الجوي" في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية.
ونجح الفرنسي سباستيان ديسابر، في أول مباراة رسمية له مع بيراميدز، في تحقيق فوز مريح على الفريق الكونغولي، في انطلاقة مشوار الفريق الأول أيضا في البطولات الإفريقية. ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز مباراة الإياب بتشكيل متوقع كالتالي:- في حراسة المرمى المهدى سليمان في خط الدفاع أحمد أيمن منصور، على جبر، محمد
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محمد صلاح (1.) (3)

صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.
محمد صلاح (1.) (2)

شرط ليفربول للموافقة على رحيل محمد صلاح

وافق نادي ليفربول الإنجليزي، على بيع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في حال فوز الفريق بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الجاري، إذ أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة الريدز أبدت استعدادها للموافقة على رحيل محمد صلاح، بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن أغلب الأندية الكبيرة في أوروبا تسعى للفوز بخدماته، بعد المستوى المميز الذي قدَّمه طوال المواسم الثلاثة الماضية.
ليفربول‎

جويل ماتيب يكشف عن أمنيته مع ليفربول

كشف جويل ماتيب، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن أمنيته التي يسعى لتحقيقها مع الريدز، وهي أن يسجل المزيد من الأهداف هذا الموسم لناديه، بعدما هز شباك أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إذ قال ماتيب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أنا سعيد بهذا الهدف، وأتمنى أن يكون بداية لمزيد من الأهداف. لقد كانت عرضية جيدة وآمل أن أستطيع تسجيل هدف آخر الأسبوع المقبل"، وجاء هدف ماتيب قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، ليكسر التعادل السلبي الذي كان مسيطرا على المباراة.
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بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بتروسبورت يستضيف مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالكأس

قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام فريق حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس الجارى بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب، وفى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز، ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.
حراس بيراميدز - أحمد الشناوي - المهدي سليمان

بيراميدز يفقد ثنائي الفريق أمام بطل الكونغو

يغيب عن بيراميدز لاعبان من القوام الأساسى فى مواجهة إيتوال الكونغولى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى إياب الدور التمهيدى لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ويفتقد بيراميدز فى مواجهته الإفريقية المقبلة لجهود حارسه الأساسى أحمد الشناوى، بعد أن أثبتت الأشعة معاناته من إجهاد فى العضلة الضامة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد الأهلى، فى دور الـ16 لمنافسات كأس مصر، والغانى جون أنطوى بعد تعرضه لمزق فى الضلوع، غاب على أثرها عن مباراة فريقه والمارد الأحمر الماضية.
سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر: النتيجة كانت قابلة للزيادة.. ونستعد للأهلي

أبدى الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن رضاه التام بعد أن حقق فريقه نتيجة جيدة للغاية بالفوز برباعية على بطل الكونغو، لكن لا تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر منها، مشيرا إلى أن مباراة اليوم هى الأولى الرسمية ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل، وأن الجهاز الفني سيعمل جاهدا على تصحيح الأخطاء، ومبديًا سعادته بالمستوى والأداء وبمعسكر الإسكندرية ومن مستوى اللاعبين والاستماع لتعليماته. وشدد ديسابر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة على أن النتيجة طبيعية للغاية وعادلة، وبيراميدز كان يستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يحقق أول فوز إفريقي على حساب بطل الكونغو

حقق بيراميدز فوزه الإفريقي الأول على حساب ضيفه إيتوال، الكونغولي، بنتيجة 4-1 مساء اليوم السبت، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب "الدفاع الجوي" في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. ونجح الفرنسي سباستيان ديسابر، في أول مباراة رسمية له مع بيراميدز، في تحقيق فوز مريح على الفريق الكونغولي، في انطلاقة مشوار الفريق الأول أيضا في البطولات الإفريقية، حيث احتل بيراميدز المركز الثالث في الموسم الأخير للدوري المصري، خلف الأهلي والزمالك.
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