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تجدد اشتباكات هونج كونج.. وغلق محطات المترو

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
هونج كونج
هونج كونج
تجددت الاحتجاجات في هونج كونج، اليوم الأحد، ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين، لتتحول المظاهرة من سلمية إلى مواجهات عنيفة. ووفقا لـ"روسيا اليوم"، فقد سار آلاف المحتجين في شوارع المدينة، حيث ارتدى كثيرون منهم خوذا صلبة وأقنعة غاز، واعترض طريقهم عشرات من شرطة مكافحة الشغب حاملين الدروع والهراوات، بينما سد المتظاهرون بعض الطرق باستخدام حواجز المرور وأعمدة البناء المصنوعة من الخيزران، بينما كانوا يصرخون في وجه رجال الشرطة.
وحصلت سلطات هونج كونج على أمر قضائي بمنع التظاهر في المطار الذي أغلق لبعض الوقت الأسبوع الماضي، بعد أن احتشد المحتجون في المبنى الرئيسي للمطار لعدة أيام؛ ما تسبب في تعليق إقلاع نحو 1000 رحلة جوية، وأثار اشتباكات متقطعة مع الشرطة. وأضافت القناة الروسية أنه جرى إغلاق محطات قطارات الأنفاق القريبة من منطقة
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ماكرون (7)

ماكرون: فرنسا لم تكلف رسميا للحديث مع إيران

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: إنه "لا يوجد تكليف رسمي لفرنسا للحديث مع إيران ولكن هناك إجماع على عدم امتلاك إيران السلاح النووي وضمان أمن المنطقة"، وفقا لـ"رويترز". وأضاف ماكرون لمحطة "إل.سي.إي" التليفزيونية، أن زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على العمل المشترك بشأن إيران بهدف تهدئة التوتر وبدء مفاوضات جديدة مع طهران. وتابع: "اتفقنا على ما نريد قوله بشكل مشترك بشأن إيران.. هناك رسالة من مجموعة السبع بشأن أهدافنا، واشتراكنا فيها أمر مهم ويجنبنا انقسامات ستضعف الجميع في نهاية المطاف".
ترامب-وجونسون

ترامب يتغزل في جونسون على هامش قمة دول السبع

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أولى المحادثات المباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه مهامه في بريطانيا. وأعرب ترامب عن دعمه له، واصفًا إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"العربية". والتقى ترامب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس. ووفقا لـ"رويترز"، فبينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في أكبر تحول سياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.
مفاعل نووي إيراني

دول مجموعة السبع: يجب منع إيران من حيازة النووي

أكد زعماء دول مجموعة (G7) أن مواقفهم متطابقة من الملف النووي الإيراني وأنه يجب ألا تمتلك طهران أسلحة نووية، كما أعربوا عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مصدر في الحكومة اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي يشارك في اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية، أعرب عن "قلقه الشديد من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وأعلنت طهران، في مايو الماضي، تخفيض التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي الخاصة بحجم ونسبة تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل.
مظاهرات-في-فرنسا

غاز ومدافع مياه.. فرنسا تواجه مناهضين لمجموعة السبع

استخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للرأسمالية في بايون قرب منتجع بياريتس، إذ يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه من دول مجموعة السبع في قمة تستمر ثلاثة أيام. بينما قام عشرات المتظاهرين، بعضهم يرتدون أقنعة الوجه، بالتهكم من أفراد الشرطة. وفي وقت سابق، انضم آلاف النشطاء المناهضين للعولمة إلى انفصاليين من إقليم الباسك ومتظاهري السترات الصفراء في مسيرة سلمية على حدود فرنسا مع إسبانيا للمطالبة بتحرك من قادة مجموعة السبع المجتمعين في منتجع بياريتس الساحلي القريب.
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استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.
سجن-صيني

الصين تحتجز موظفا بـ«خارجية بريطانيا» في هونج كونج

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول التقارير التي تفيد باحتجاز الصين أحد موظفيها في "هونج كونج". وقال المتحدث باسم الخارجية وشؤون الكومنولث في بكين: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحد أعضاء فريقنا تم احتجازه أثناء عودته إلى هونج كونج من شنتشن"، مضيفا: "نحن نقدم الدعم لعائلته ونبحث عن مزيد من المعلومات من السلطات في مقاطعة جوانجدونج وهونج كونج".
احتجاجات- فى-مطار هونج-كونج

تظاهرات هونج كونج تهدد فرص إنهاء الحرب التجارية

بدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، صعدت الصين من إجراءاتها في التعامل مع التظاهرات المستمرة منذ شهرين في الإقليم، بما في ذلك إغلاق مطار هونج كونج الدولي، الخطوة التي اعتبرها المتظاهرون تصعيدًا واضحًا من جانب بكين في تلك الأزمة المشتعلة منذ ما يزيد على شهرين.
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اشتباكات في هونج كونج.. وأنباء عن تحرك الجيش الصيني

لا تزال الأحداث ساخنة في هونج كونج، وتحديدا المطار الدولي الذي أصيب بحالة من الشلل، بعدما "تعطلت العمليات بشدة"، بسبب احتشاد المحتجين داخل المطار، وتدخل شرطة مكافحة الشغب لفض هذه التجمعات، باستخدام قنابل تحتوي على رذاذ الفلفل المسيل للدموع، في محاولة لمنع الحشود من التقدم، وسط اشتباكات دارت مع حلول المساء، وأوضحت سلطات المطار في بيان، أن تجمع المحتجين أغلق الممرات المؤدية للمنطقة المخصصة للمسافرين فقط في المطار، مما منعهم من الوصول إلى منطقة تفقد الجوازات.
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