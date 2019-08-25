تجدد اشتباكات هونج كونج.. وغلق محطات المترو

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

هونج كونج

تجددت الاحتجاجات في هونج كونج، اليوم الأحد، ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين، لتتحول المظاهرة من سلمية إلى مواجهات عنيفة. ووفقا لـ"روسيا اليوم"، فقد سار آلاف المحتجين في شوارع المدينة، حيث ارتدى كثيرون منهم خوذا صلبة وأقنعة غاز، واعترض طريقهم عشرات من شرطة مكافحة الشغب حاملين الدروع والهراوات، بينما سد المتظاهرون بعض الطرق باستخدام حواجز المرور وأعمدة البناء المصنوعة من الخيزران، بينما كانوا يصرخون في وجه رجال الشرطة.

وحصلت سلطات هونج كونج على أمر قضائي بمنع التظاهر في المطار الذي أغلق لبعض الوقت الأسبوع الماضي، بعد أن احتشد المحتجون في المبنى الرئيسي للمطار لعدة أيام؛ ما تسبب في تعليق إقلاع نحو 1000 رحلة جوية، وأثار اشتباكات متقطعة مع الشرطة. وأضافت القناة الروسية أنه جرى إغلاق محطات قطارات الأنفاق القريبة من منطقة