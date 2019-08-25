أحمد إبراهيم يفوز بـ«جلوبال ميوزك» عن«حالة خاصة جدا»
تحرير:التحرير
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
أنغام وأحمد إبراهيم
احتفل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بفوزه بالجائزة الفضية "جلوبال ميوزك أوردز" عن التوزيع الموسيقي لأغنية أنغام "حالة خاصة جدا". ونشر أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة تحدث فيها عن الجائزة قائلا: "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك أوردز، الأعمال المتميزة على مستوى العالم، أحمد إبراهيم من مصر، عن توزيع أغنية أنغام (حالة خاصة جدا 2019)، العربي الوحيد والفائز الوحيد عن التوزيع الموسيقي، تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب".
وأضاف أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام: "صحيح ما أخدتش كأس العالم، لكن هي لطيفة أدبيا لأنها جائزة موسيقية تقديرية بدون حفلات وسبونسرز، لكن أهميتها بالنسبالي كـCV اعتراف مواقع توثيق بيانات فنانين العالم بيها زي imdb، بمناسبة (حالة خاصة جدا) وأنغام، أكتر فنان تم محاربته وتشويهه من بعض أقلام وإعلام بلدي
وأضاف أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام: "صحيح ما أخدتش كأس العالم، لكن هي لطيفة أدبيا لأنها جائزة موسيقية تقديرية بدون حفلات وسبونسرز، لكن أهميتها بالنسبالي كـCV اعتراف مواقع توثيق بيانات فنانين العالم بيها زي imdb، بمناسبة (حالة خاصة جدا) وأنغام، أكتر فنان تم محاربته وتشويهه من بعض أقلام وإعلام بلدي من وقت نزول ألبوم أنغام هو العبد لله، وصل لحد وصفي بالمبتدئ ومسحوا 17 سنة تعب ونجاح، وحذفوا اسمي من المرشحين في استفتاء بعض الجوائز المحلية.. شكرا".
وطرحت أنغام ألبومها الأخير في فبراير 2019، وحمل اسم أغنية "حالة خاصة جدا"، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعي، وقام بتوزيعها أحمد إبراهيم، وهو نفس الوقت الذي أعلن فيه أحمد إبراهيم زواجه بالفنانة أنغام.