أحمد إبراهيم يفوز بـ«جلوبال ميوزك» عن«حالة خاصة جدا»

تحرير:التحرير ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

أنغام وأحمد إبراهيم

احتفل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بفوزه بالجائزة الفضية "جلوبال ميوزك أوردز" عن التوزيع الموسيقي لأغنية أنغام "حالة خاصة جدا". ونشر أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة تحدث فيها عن الجائزة قائلا: "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك أوردز، الأعمال المتميزة على مستوى العالم، أحمد إبراهيم من مصر، عن توزيع أغنية أنغام (حالة خاصة جدا 2019)، العربي الوحيد والفائز الوحيد عن التوزيع الموسيقي، تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب".

وأضاف أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام: "صحيح ما أخدتش كأس العالم، لكن هي لطيفة أدبيا لأنها جائزة موسيقية تقديرية بدون حفلات وسبونسرز، لكن أهميتها بالنسبالي كـCV اعتراف مواقع توثيق بيانات فنانين العالم بيها زي imdb، بمناسبة (حالة خاصة جدا) وأنغام، أكتر فنان تم محاربته وتشويهه من بعض أقلام وإعلام بلدي