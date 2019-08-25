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أحمد إبراهيم يفوز بـ«جلوبال ميوزك» عن«حالة خاصة جدا»

تحرير:التحرير ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
أنغام وأحمد إبراهيم
أنغام وأحمد إبراهيم
احتفل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بفوزه بالجائزة الفضية "جلوبال ميوزك أوردز" عن التوزيع الموسيقي لأغنية أنغام "حالة خاصة جدا". ونشر أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة تحدث فيها عن الجائزة قائلا: "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك أوردز، الأعمال المتميزة على مستوى العالم، أحمد إبراهيم من مصر، عن توزيع أغنية أنغام (حالة خاصة جدا 2019)، العربي الوحيد والفائز الوحيد عن التوزيع الموسيقي، تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب".
وأضاف أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام: "صحيح ما أخدتش كأس العالم، لكن هي لطيفة أدبيا لأنها جائزة موسيقية تقديرية بدون حفلات وسبونسرز، لكن أهميتها بالنسبالي كـCV اعتراف مواقع توثيق بيانات فنانين العالم بيها زي imdb، بمناسبة (حالة خاصة جدا) وأنغام، أكتر فنان تم محاربته وتشويهه من بعض أقلام وإعلام بلدي
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هشام-عباس (1)

هشام عباس وياسين التهامي يحييان «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب هشام عباس حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عباس" بباقة من أجمل أغانيه: "ماتبطليش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عيني، عينيها السود، زمان، ناري نارين، فينه"، ويسبقه فى الثامنة حفل المنشد ياسين التهامي، ويشدو بباقة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.
محمد-رمضان

محمد رمضان: حفلي أعلى نسبة حضور في تاريخ الساحل

شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من حفله مساء أمس الجمعة في إحدى القرى بالساحل الشمالي. وعلّق محمد رمضان على الصورة قائلا: "الحمد لله رب العالمين على هذا النجاح أقوى حفلة في الساحل، وأعلى نسبة حضور حفلة في تاريخ الساحل الشمالي العدد تخطى الـ150 ألفا، ربنا يديم المحبة يا أغلى جمهور في العالم". وقدّم رمضان عددًا من أغانيه التي حققت رواجا كبيرا الفترة الماضية، وتقديم أكثر من أغنية جديدة قام ببروفات يومية عليها.
احمد-جمال

أحمد جمال يحيي حفلا في «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب أحمد جمال حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو جمال بباقة من أجمل أغانيه، منها "مبيسألش عليا، يونس، بتونس بيك"، إلى جانب مجموعة من أعماله الخاصة، منها "موال، آخر ميعاد، اللي يقولك بحبك، اضحكي، يلا نعيش، خط الحياة"، ويسبقه عرض لفرقة دولية من الصين، وفي التاسعة مساءً حفل سداسي شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة، يقدم خلاله مختارات من أعمال الموسيقار الراحل عطية شرارة.
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إليسا

إليسا تفتح الباب أمام التراجع عن الاعتزال

صدمة حقيقية أصابت الجميع حينما أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، قبل عدة أيام، نيتها اعتزال الفن، خاصة أنها لم تكشف الكثير بشأن قرارها المفاجئ هذا، وإن كانت ألمحت إلى أنها تعاني من مشكلات في ظل اضطرارها إلى الإنتاج لنفسها. واليوم، وجهت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "أنا أتفهم حزنكم يا شباب، وأقدر الرسائل التي تلقيتها منكم، وأريدكم أن تعلموا أني أفعل هذا من أجل مصلحتي، ومن المبكر أن نتحدث (بشأن الأمر)، ولدي ألبوم وحفلات والعديد من الفعاليات، وأعدكم عندما أكون قادرة على الإنتاج لنفسي، سأفعل ذلك".
رانيا يوسف

رانيا يوسف لإليسا: إحساسك لا يمكن الاستغناء عنه

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
اصالة

أصالة لإليسا بعد قرار الاعتزال: نحتاجك بيننا

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
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«حاجة متخصكش» ثالث أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الإثنين، أغنية "حاجة متخصكش" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها ناصر الجيل: "حاجة ماتهمكشي.. أنا بعمل إيه، حاجة ماتهمكشي.. أو بتكلم.. حاجة ماتهمكشي... وأخرج مع مين، مش هعمل تاني اللي بيعجبك.. أنا من دلوقتي نويت أتعبك.. كنت بتستهتر بيا زمان.. واللي بتستهتر بيه بيغلبك.. لقيت حبك ده شيء عادي ونسيانه سهل.. ومكسب ليا إنى أنهي حياتي معاك.. قرار البعد أنا لاقيته ده عين العقل.. وأموت في البعد مش أحسن ما أموت وياك.. ماتجيش بقى تمثل عليا دور البريء".
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