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رئيس شبين القناطر: «فيديوهات القطط» ربما تكون قديمة

تحرير:علاء النجار ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
رفع غريب احمد غريب رئيس مدينة مركز ومدينة شبين القناطر تقريرا مفصلا للدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية حول واقعة الفيديو المتداول لوجود قطط داخل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شبين القناطر، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين المترديين على الوحدة. وجاء في التقرير، أنه تم المرور على جميع الاقسام ووحدة الغسيل الكلوي أمس، وتبين عدم وجود قطط داخل وحدة الغسيل الكلوي وأن "الفيديوهات المنتشرة ربما تكون قديمة"، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لفحص المستشفى انتهت لتواجد الفريق الطبي من الأطباء والتمريض بالعمل، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
أوضح التقرير أن قسم الغسيل الكلوى بمستشفى الشاملة بشبين القناطر يعمل بكامل طاقته، حيث يخدم القسم 100 حالة يوميا تخضع لعملية الغسيل  وتقدم لهم الخدمة والرعاية الطبية على أكمل وجه كما لم يثبت أى ادعاء من وجود قطط أو خلافه داخل وحدة الغسيل الكلوى أو بمستشفى الشاملة على وجه العموم . أشار التقرير
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بعد فيديو القطط.. حملة تفتيش على مستشفيات القناطر

قاد غريب أحمد علي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر حملة للمرور على مستشفى الشاملة بالمدينة بناء على توجيهات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية عقب تداول فيديو يرصد وجود قطط بجانب المرضى في وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى. خلال المرور على جميع الأقسام ووحدة الغسيل الكلوي تبين أن عدد المترددين يوميا 100 حالة وتقدم لهم الخدمة والرعاية الطبية على أكمل وجه، وكذا المرو على المطبخ للتأكد من سلامه الأغذية والتأكد من صلاحيتها وحضانات الأطفال، وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الواقعة.
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