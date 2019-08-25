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حرب جديدة.. انتهاك إسرائيل للبنان مسلسل لا ينتهي

بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت قوات إيرانية وفصائل شيعية قرب العاصمة السورية دمشق، استهدفت إسرائيل حزب الله في لبنان بطائرتين
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
أثار العدوان الإسرائيلي على لبنان
أثار العدوان الإسرائيلي على لبنان
عقود من الصراع اللبناني الإسرائيلي ولا تزال إسرائيل تصر على انتهاك الأراضي اللبنانية، حيث إن البلدين في حالة حرب، وتتهم بيروت دائما دولة الاحتلال بانتهاك مجالها الجوي بالطائرات المقاتلة والمسيرة. ويواصل الطيران التجسسي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من البلدات والقرى جنوب لبنان، أحدث تلك الانتهاكات سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وتحطم طائرة أخرى، تسببا في وقوع انفجار هز الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم الأحد، وهو ما أدى لوقوع أضرار مادية في الضاحية.
الأول منذ 10 سنوات الجيش اللبناني ومسؤول في جماعة حزب الله أعلنا في وقت سابق اليوم، أن الحادث هو الأول من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، حيث إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض اليوم، حسب "يورو نيوز". حزب الله أعلن أن
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فايز-السراج

إخوان ليبيا تنقلب على فايز السراج: «ليِّن ومرتعش»

في خطوة مفاجئة قد تغير موازين القوى في الأراضي الليبية، هاجمت القنوات الإعلامية، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ليبيا، فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، موجهة له انتقادات، واصفة إياه بأنه ليّن في مواجهة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني. وما عزز من هجوم الإخوان على السراج، ما قاله عبد الله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية: بأن الأيادي المرتعشة لا تستطيع أن تقود حربا، وأن حكومتنا لا تسعى للانتصار، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط". وتساءل: "حكومة السراج عاجزة عن شراء منظومات دفاع جوي لتحصين مطاراتها وحماية مواطنيها، هل تستحق هذا اللقب؟".
وزير-الخارجية-يسرائيل-كاتس

إسرائيل تبرر غاراتها الجوية على سوريا

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن "العملية التي شنتها إسرائيل أمس على الأراضي السورية كان هدفها نقل رسالة لطهران مفادها أنه لا حصانة لها في أي مكان". وأضاف كاتس في تصريحات، اليوم الأحد، أنه لولا النشاطات الإسرائيلية على مدى السنوات الأخيرة، لوصل عدد المقاتلين الإيرانيين في سوريا إلى مئة ألف. وتابع: "من يريد منع نشوب حرب شاملة مع إيران عليه أن يظهر قوته للنظام الإيراني.. ولولا عمليات الجيش الإسرائيلي التي استهدفت إيران لكانت طهران جاهزة لهذه الحرب".
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: الأكراد يغازلون دمشق وإيران تهدد المملكة

تنوعت مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن السوري والأزمة الإيرانية عناوين الصحف. تحت عنوان "طهران تختبر صاروخاً جديداً"، كشفت صحيفة "الحياة" أن قائد "الحرس الثوري" الإيراني الجنرال حسين سلامي أعلن اختبار "صاروخ جديد"، فيما أفادت معلومات بأن ناقلة نفط إيرانية تسعى الولايات المتحدة إلى احتجازها مجدداً، تتجه نحو ميناء مرسين في تركيا. وأشار سلامي إلى إطلاق الصاروخ الجمعة، لكنه لم يحدد خصائصه.
طائرة مسيرة إسرائيلية

لبنان يعلق على اختراق طائرات إسرائيلية أجواءه

علق الجيش اللبناني، اليوم الأحد، على اختراق طائرتي استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية، فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضح الجيش في بيان له، أن إحدى الطائرات سقطت فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت في أضرار مادية. وأضاف البيان: "أثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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طائرة-اسرائيلية

طائرة إسرائيلية تحلق في أجواء لبنان.. وتنفيذ غارات وهمية

تحلق طائرة استطلاع إسرائيلية بكثافة في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأحد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما أوردت وكالة "روسيا اليوم"، نبأ عاجل، يقول إن طائرة استطلاع إسرائيلية أيضا حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية. ووقع انفجار في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس". وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت.
طائرة-اسرائيلية

حزب الله يعلن إسقاط طائرتين إسرائيليتين في بيروت

وقع انفجار في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر الأحد، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس". وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت، جاء ذلك بعد ساعات، من استهداف مقاتلات إسرائيلية قوات إيرانية قرب دمشق، بحسب ما دونه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على حسابه الشخصي على تويتر. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت عناصر في فيلق القدس خلال إعدادهم لإطلاق طائرات مسيرة على إسرائيل - بحسب موقع العربية.
قوات الاحتلال - فلسطين

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعبا بالقدس وتمنع دوريا رياضيا

اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلب برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأزالت اللافتات الموجودة في الملعب لدوري العائلات المقدسية الذي كان من المقرر أن يجري افتتاحه اليوم. وهاجمت قوات الاحتلال الخاصة التي رافقت عناصر المخابرات المواطنين هناك واعتدت على عدد منهم بالضرب وأخلت الملعب بالكامل. يأتي منع هذه الفعالية الرياضية بعد منع فعالية قانونية، يوم أمس السبت، هدفت لتعريف المواطنين المقدسيين سبل التصدي لهدم منازلهم من قبل الاحتلال، في ظل تصاعد الهجمة التي تنفذ ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
منظومة S-400 الدفاعية

روسيا تبحث عن آلية آمنة لتصدير «S-400» للعالم

لا شك أن الحصار الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الصادرات العسكرية الروسية هو إحدى المشكلات الضخمة التي تواجه موسكو في الوقت الحالي، لا سيما أنها اعتادت منذ عقود طويلة أن تراهن على صناعاتها العسكرية كمصدر دخل اقتصادي رئيسي. الصادرات العسكرية الروسية، وبالأخص الطائرات المقاتلة الشبحية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز S-400، باتت تعاني من شبح العقوبات الأمريكية التي تهدد الدول التي تفكر في شراء أحد هذه الأسلحة، والتي كان آخرها تركيا.
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