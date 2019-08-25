جويل ماتيب يكشف عن أمنيته مع ليفربول

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

ليفربول

كشف جويل ماتيب، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن أمنيته التي يسعى لتحقيقها مع الريدز، وهي أن يسجل المزيد من الأهداف هذا الموسم لناديه، بعدما هز شباك أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إذ قال ماتيب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أنا سعيد بهذا الهدف، وأتمنى أن يكون بداية لمزيد من الأهداف. لقد كانت عرضية جيدة وآمل أن أستطيع تسجيل هدف آخر الأسبوع المقبل"، وجاء هدف ماتيب قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، ليكسر التعادل السلبي الذي كان مسيطرا على المباراة.

وأضاف الكاميروني صاحب الـ28 عامًا، خلال تصريحاته: "إذا لم تقم بالدفاع جيدًا أمام فريق كأرسنال، فأنت أمام اختبار صعب جدا. لقد حاولنا الحفاظ على الكرة باستمرار وعدم ترك المساحات لمهاجمي أرسنال". واختتم تصريحاته قائلا: "لا يمكن الحديث عن أي تفوق أو أفضلية لنا بعد مرور ثلاث جولات فقط. لقد حققنا الفوز في

وأضاف الكاميروني صاحب الـ28 عامًا، خلال تصريحاته: "إذا لم تقم بالدفاع جيدًا أمام فريق كأرسنال، فأنت أمام اختبار صعب جدا. لقد حاولنا الحفاظ على الكرة باستمرار وعدم ترك المساحات لمهاجمي أرسنال".



واختتم تصريحاته قائلا: "لا يمكن الحديث عن أي تفوق أو أفضلية لنا بعد مرور ثلاث جولات فقط. لقد حققنا الفوز في كل مبارياتنا حتى الآن ونتطلع لمباراتنا المقبلة ضد بيرنلي".



وحقق ليفربول فوزا كبيرا على أرسنال بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي. ماتيب سجل هدف التقدم، ثم أضاف صلاح الهدفين الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط، منفردين بالصدارة. ويستعد الريدز لملاقاة بيرنلي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج.