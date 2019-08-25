رياضة

جويل ماتيب يكشف عن أمنيته مع ليفربول

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
ليفربول
ليفربول
كشف جويل ماتيب، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن أمنيته التي يسعى لتحقيقها مع الريدز، وهي أن يسجل المزيد من الأهداف هذا الموسم لناديه، بعدما هز شباك أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إذ قال ماتيب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أنا سعيد بهذا الهدف، وأتمنى أن يكون بداية لمزيد من الأهداف. لقد كانت عرضية جيدة وآمل أن أستطيع تسجيل هدف آخر الأسبوع المقبل"، وجاء هدف ماتيب قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، ليكسر التعادل السلبي الذي كان مسيطرا على المباراة.
وأضاف الكاميروني صاحب الـ28 عامًا، خلال تصريحاته: "إذا لم تقم بالدفاع جيدًا أمام فريق كأرسنال، فأنت أمام اختبار صعب جدا. لقد حاولنا الحفاظ على الكرة باستمرار وعدم ترك المساحات لمهاجمي أرسنال". واختتم تصريحاته قائلا: "لا يمكن الحديث عن أي تفوق أو أفضلية لنا بعد مرور ثلاث جولات فقط. لقد حققنا الفوز في
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صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.
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شرط ليفربول للموافقة على رحيل محمد صلاح

وافق نادي ليفربول الإنجليزي، على بيع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في حال فوز الفريق بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الجاري، إذ أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة الريدز أبدت استعدادها للموافقة على رحيل محمد صلاح، بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن أغلب الأندية الكبيرة في أوروبا تسعى للفوز بخدماته، بعد المستوى المميز الذي قدَّمه طوال المواسم الثلاثة الماضية.
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بيراميدز يواجه إيتوال في نزهة بأدغال إفريقيا

يخوض نادى بيراميدز فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الأحد، اختبارًا جديدًا فى مشاركته الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-2020 عندما يلتقى إيتوال دو كونغو، بطل الكونغو الديمقراطية، فى إياب الدور التمهيدى للبطولة. وتعد مباراة اليوم هى الأولى للفريق المصرى خارج الديار فى أول مشاركة له بالكونفدرالية بعد احتلاله المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى، حيث حقق بيراميدز فوزه الإفريقي الأول على حساب ضيفه إيتوال، الكونغولي، بنتيجة 4-1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب "الدفاع الجوي" في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية.
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ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في آرسنال مجرد بداية

سعادة كبيرة يشعر بها جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بعد الهدف الذي سجله في شباك آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم السبت، حيث قال اللاعب: «أتمنى أن يكون هذا الهدف بداية لمزيد من الأهداف مع الفريق». وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز.
ليفربول - تشيلسي (4)

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للانفراد بالصدارة

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز، ليرفع أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.
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محمد صلاح: سرعتي تساعدني في حسم كثير من المباريات

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أن السرعة من الأمور المهمة للغاية في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد لا تكون موهبة، لكنها تحتاج للتدريب كثيرًا ومزيد من الطاقة. وتوج صلاح مع فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مساء الأربعاء، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
محمد-صلاح

محمد صلاح يثير الجدل بعد نشر صورة غامضة

قام النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بتشويق محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، بعدما نشر صورة له، مروجا لتحضيره مفاجأة دخول مجال الفن السينمائي قريبا. ولم يعلق صلاح على الصورة التي ظهر خلالها حاملا أداة «كلاكيت» التي تستخدم في تصوير الأفلام والمسلسلات، مكتفيا بنشرها عبر حساباته الرسمية. وحملت الصورة تاريخ 19 أغسطس، فضلا عن بعض الأسماء غير الواضحة، وذلك بعد ساعات من تألقه في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019- 2020، أمس الجمعة أمام نوريتش سيتي.
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