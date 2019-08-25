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«الأعلى للإعلام» يناقش أزمة ريهام سعيد

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تعقد هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة التوصيات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس، برئاسة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحضور عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس، والدكتورة هدى زكريا، وجمال شوقي، وصالح الصالحي، أعضاء المجلس، والدكتور عصام فرج أمين عام المجلس، الذي وصل إلى مقر المجلس بمبنى ماسبيرو في أول يوم عمل له بعد تعيينه، يوم الأربعاء الماضي، في منصبه الجديد خلفا لأحمد سليم بعد القبض عليه بتهمة الرشوة.
وناقش الاجتماع، عددا من الملفات وأبرزها شكوتي المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة" بسبب حلقة السمنة، وتامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" بسبب حلقته مع رانيا علواني لاتهامه بالتهكم والسخرية من عمل المرأة، كما ناقش القرارات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة
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السكة-الحديد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
مصر-للطيران (1)

مصر تتسلم أول طائرة من طراز «A220 – 300» في سبتمبر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، أولى طائرات شركة مصر للطيران من طراز "A220 – 300" ضمن صفقة الـ12 التي تعاقدت عليها الشركة طراز "A220"، ويوفر الطراز للمسافرين الراحة القصوى في أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا، تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، ويتميز طراز "A220" بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض.
طلاب -الثانوية(2)

نائب: زيادة مدة العام الدراسي تصب في مصلحة الطالب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة زيادة مدة العام الدراسي، يصب في مصلحة الطالب، لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة، لكن المشكلة تكمن في وجود ثقافة لدى أولياء الامور لا نعرف مصدرها تجعلهم يسحبون الطلاب من المدارس تدريجيا آخر شهر بشكل تلقائي، بدعوى تأهيلهم للامتحانات وهو أمر غير مبرر، مؤكدا أن حديث الوزير عن ضرورة زيادة مدة العام الدراسي يصب في مصلحة الطالب لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة.
السيجارة-الالكترونية

نائبة تقدم طلب إحاطة لحظر تداول السجائر الإلكترونية

تقدمت أمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية، قائلة إن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، وإنها ليست أقل خطرا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وإنها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجاير العادية، موضحة أن هذه السجائر، تعمل على زيادة الدهون في الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
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بعد قرار المنع.. محطات مثيرة للجدل لـ«ريهام سعيد»

«ريهام سعيد»، مسيرة حافلة بالكثير من المحطات الجدلية، آخرها الساعات الماضية عقب هجومها على صاحبات السمنة، الأمر الذى استدعى على الفور تدخل نقابة الإعلاميين على خط المواجهة مع الأخيرة، فقررت رسميا، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي بعد حلقة برنامجها "صبايا" المُثيرة للجدل على قناة الحياة، حول "صاحبات السمنة". ريهام سعيد هي مذيعة ومقدمة برامج وممثلة، ولدت في مايو 1975، شاركت في العديد من المسلسلات التليفزيونية وتقدم حالياً برنامج صبايا الخير.
ريهام سعيد

نائبة تطالب بمحاسبة ريهام سعيد:تجاوزت في حق المصريين

شنت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الإعلامية ريهام سعيد، بسبب تصريحاتها في برنامج "صبابا" المذاع على قناة الحياة، ضد السيدات البدينات، ما اعتبره البعض لإهانة لقطاع كبير من نساء مصر، خاصة الفقيرات منهن، وقال النائبة إن الأسلوب الذي تحدثت به الإعلامية عن المصريات سيء للغاية وسبب أذى نفسي للعديد من المصريات، إذ أنه افتقد اللياقة المهنية والأخلاقية، لافتة إلى أن ريهام سعيد تجاوزت في حق العديد من المواطنين المصريين ويجب محاسبتها على ذلك.
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تأجيل محاكمة عمر البشير إلى السبت المقبل

انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتقرر تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إليه. ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسيل الأموال، إذ ينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي، ووجهت للبشير، في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
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«قومي المرأة» يقدم شكوى ضد ريهام سعيد بسبب «السمنة»

تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة، جاء في الشكوى أن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام فى هذا الشأن. ومن المقرر أن تحقق اللجنة برئاسة جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الشكوى الأحد المقبل.
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