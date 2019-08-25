«الأعلى للإعلام» يناقش أزمة ريهام سعيد

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تعقد هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة التوصيات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس، برئاسة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحضور عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس، والدكتورة هدى زكريا، وجمال شوقي، وصالح الصالحي، أعضاء المجلس، والدكتور عصام فرج أمين عام المجلس، الذي وصل إلى مقر المجلس بمبنى ماسبيرو في أول يوم عمل له بعد تعيينه، يوم الأربعاء الماضي، في منصبه الجديد خلفا لأحمد سليم بعد القبض عليه بتهمة الرشوة.

وناقش الاجتماع، عددا من الملفات وأبرزها شكوتي المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة" بسبب حلقة السمنة، وتامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" بسبب حلقته مع رانيا علواني لاتهامه بالتهكم والسخرية من عمل المرأة، كما ناقش القرارات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة