جريمة

دعوى مطالبة بحجب قناة «أحمد وزينب»: محتواها فاضح

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
أحمد وزينب- أرشيفية
أحمد وزينب- أرشيفية
تقدم أيمن محفوظ، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بحجب قناة اليوتيوب "أحمد حسن وزوجته زينب"، جراء ما أثارته القناة من ردود أفعال غاضبة من المصريين، على أثر إذاعة مقاطع على القناة تسيء إلى مصر وتضر بالبلاد، ووصل الأمر إلى بث مقاطع فاضحة، واختصمت الدعوى وزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطالبته بحجب القناة، باعتبار ما تنشره يحوي مقاطع ومشاهد فاضحة، مع تأكيد أنه على الرغم من كفالة حرية الرأي والتعبير في الدستور، فإن تلك الحريات ليست مطلقة ومقيدة بالحفاظ على المجتمع وقيمه وثوابته وتقاليده والآداب العامة.
طالبت الدعوى باستعمال المادة 27 من قانون مكافحة الإنترنت، والتى تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من أنشأ حسابا بقصد تسهيل ارتكاب جريمة وإنشاء موقع للإعلان عن مشاهد فاضحة، مع توافر تعمّد العلانية والقصد من وراء ارتكاب الفعل الفاضح، بقصد تحقيق نسبة المكسب المادي من "يوتيوب"، وتكون العقوبة
اقرأ المزيد
انهيار- عقار -أثناء -السيطرة -على- حريق- التهمه- فى- الإسكندرية (1)

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية عن عقار الحدائق

باشرت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، والذي نتج عنه إصابة 3 مواطنين، في حالات حرجة، استعجلت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول الحادث، كما استعجلت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين من مستشفى الزهراء الجامعي، وتسلمت النيابة التحريات الأولية للحادث، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الهندسية بمحافظة القاهرة جهودها لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه.
تزوير-مستندات (3)

ليلة سقوط عاطل وسيدة احترفا النصب على «الغلابة»

9 قضايا نصب وتزوير وتبديد لم تمنع عاطلا عن الاستمرار في أفعاله المخالفة للقانون، فيمضي ولا يبالي، كل همه جمع المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبّد عناء ومشقة العمل، غير عابئ بحلاوة الرزق الحلال، سجله الإجرامي بات مكتظا بالوقائع لينضم إلى قائمة العناصر الخطرة التي لها معلومات جنائية مسجلة لدى جهاز الشرطة، فحال ورود بلاغ إلى أقسام الشرطة الواقعة في نطاق سكنه، تتجه إليه أصابع الاتهام، لا سيما أن له باعا في ارتكاب تلك الوقائع على مدار سنوات طوال.
خبز-عيش

سقوط متلاعب بالتموين وتاجري عقاقير طبية مغشوشة

تشن قوات مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكثفة، لضبط حالات التلاعب فى السلع التموينية بقصد الاستيلاء عليها، وكذلك حالات الغش التجاري وبيع منتجات مجهولة المصدر قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة لمتعاطيها، ونجحت الحملة فى الإيقاع بمالك مخبز بلدي، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تبين من فحص تشغيل الماكينة المودعه لديه، تمكنه من اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، والتلاعب فيها بحيث يثبت عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على 168 ألفا و445 جنيها، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.
اقراص-مخدرة

سقوط مبيض محارة بـ21 ألف قرص منشطات

تمكنت قوات قسم شرطة المعصرة من القبض على مبيض محارة يتاجر فى الأقراص المخدرة، ومنشطات جنسية مهربة جمركيا، وتم إدخالها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، حيث يقوم بترويجها وتوزيعها على عملائه بدائرة القسم، نظير التربح المالي منها، وقد حوّل المتهم منزله إلى وكر لتلك التجارة غير المشروعة، وبمداهمة مسكنه بإذن مسبق من النيابة العامة وإجراءات ضبط قانونية، عثرت قوات الأمن بمنزل المتهم حال تفتيشه على مئات العبوات من الأقراص الدوائية والمنشطات بعدد 21 ألف قرص ومركب كيميائي مجهولة المصدر.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-مـرسى (4)

رفض دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي مرسي العياط

قضت اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسى، نجلى الرئيس المعزول محمد مرسى المتوفى، فى الدعوى التى تحمل رقم 46519/ 46515 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وطالبت الدعوى المرفوضة بإصدار حكم قضائي يؤيد طلب إسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسي، صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، وشريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org