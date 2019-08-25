دعوى مطالبة بحجب قناة «أحمد وزينب»: محتواها فاضح

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

أحمد وزينب- أرشيفية

تقدم أيمن محفوظ، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بحجب قناة اليوتيوب "أحمد حسن وزوجته زينب"، جراء ما أثارته القناة من ردود أفعال غاضبة من المصريين، على أثر إذاعة مقاطع على القناة تسيء إلى مصر وتضر بالبلاد، ووصل الأمر إلى بث مقاطع فاضحة، واختصمت الدعوى وزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطالبته بحجب القناة، باعتبار ما تنشره يحوي مقاطع ومشاهد فاضحة، مع تأكيد أنه على الرغم من كفالة حرية الرأي والتعبير في الدستور، فإن تلك الحريات ليست مطلقة ومقيدة بالحفاظ على المجتمع وقيمه وثوابته وتقاليده والآداب العامة.

طالبت الدعوى باستعمال المادة 27 من قانون مكافحة الإنترنت، والتى تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من أنشأ حسابا بقصد تسهيل ارتكاب جريمة وإنشاء موقع للإعلان عن مشاهد فاضحة، مع توافر تعمّد العلانية والقصد من وراء ارتكاب الفعل الفاضح، بقصد تحقيق نسبة المكسب المادي من "يوتيوب"، وتكون العقوبة

طالبت الدعوى باستعمال المادة 27 من قانون مكافحة الإنترنت، والتى تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من أنشأ حسابا بقصد تسهيل ارتكاب جريمة وإنشاء موقع للإعلان عن مشاهد فاضحة، مع توافر تعمّد العلانية والقصد من وراء ارتكاب الفعل الفاضح، بقصد تحقيق نسبة المكسب المادي من "يوتيوب"، وتكون العقوبة وفقا لما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات بأن كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلا بالحياء، يعاقب بالحبس لمدة سنة أو بغرامة.



واختتمت الدعوى بالمطالبة بإلغاء القرار السلبي بحجب الموقع المشار إليه، ردعا وتقويما لذلك الموقع حفاظًا على الثوابت الأخلاقية وقيم المجتمع المصري.



