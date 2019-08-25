الصحة: الكشف على 77 ألف حاج بمكة والمدينة

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

حجاج - صورة أرشيفية

استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم الأحد، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة. وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم، أن الوزيرة هالة زايد تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين. ومن جانبه، أشار الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج الدكتور عمرو قنديل، إلى دخول 269 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 230 حالة بعد تمام شفائها.

وأضاف قنديل أنه ما زالت هناك 39 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، وأنه تم إجراء غسيل كلوي لـ27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم، وذلك بعد عودة عدد من مرضى الفشل الكلوي إلى الأراضي المصرية، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي.ولفت إلى أن فريق البعثة ينسق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات