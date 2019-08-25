سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصحة: الكشف على 77 ألف حاج بمكة والمدينة

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم الأحد، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة. وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم، أن الوزيرة هالة زايد تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين. ومن جانبه، أشار الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج الدكتور عمرو قنديل، إلى دخول 269 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 230 حالة بعد تمام شفائها.
وأضاف قنديل أنه ما زالت هناك 39 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، وأنه تم إجراء غسيل كلوي لـ27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم، وذلك بعد عودة عدد من مرضى الفشل الكلوي إلى الأراضي المصرية، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي.ولفت إلى أن فريق البعثة ينسق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات
اقرأ المزيد
السكة-الحديد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
مصر-للطيران (1)

مصر تتسلم أول طائرة من طراز «A220 – 300» في سبتمبر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، أولى طائرات شركة مصر للطيران من طراز "A220 – 300" ضمن صفقة الـ12 التي تعاقدت عليها الشركة طراز "A220"، ويوفر الطراز للمسافرين الراحة القصوى في أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا، تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، ويتميز طراز "A220" بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض.
طلاب -الثانوية(2)

نائب: زيادة مدة العام الدراسي تصب في مصلحة الطالب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة زيادة مدة العام الدراسي، يصب في مصلحة الطالب، لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة، لكن المشكلة تكمن في وجود ثقافة لدى أولياء الامور لا نعرف مصدرها تجعلهم يسحبون الطلاب من المدارس تدريجيا آخر شهر بشكل تلقائي، بدعوى تأهيلهم للامتحانات وهو أمر غير مبرر، مؤكدا أن حديث الوزير عن ضرورة زيادة مدة العام الدراسي يصب في مصلحة الطالب لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة.
السيجارة-الالكترونية

نائبة تقدم طلب إحاطة لحظر تداول السجائر الإلكترونية

تقدمت أمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية، قائلة إن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، وإنها ليست أقل خطرا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وإنها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجاير العادية، موضحة أن هذه السجائر، تعمل على زيادة الدهون في الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
اقرأ المزيد من الأخبار
التأمين-الشامل تشغيل-معمل-تحليل الأورا- في-بورسعيد (3)

«معامل التحاليل».. تجدد الصراعات داخل المهن الطبية

أزمة جديدة على أبواب النقابات المهنية، بسبب تقديم وزارة الصحة مشروع قانون معامل التحاليل الطبية، الذي يقضي باقتصار منح فتح معامل التحاليل على الأطباء البشريين، دون غيرهم من خريجي كليات الطب، والبيطريين، وكذلك خريجي العلوم، والزراعة. في العام 2015، اشتعلت الأزمة بين النقابات الطبية بعد أن حاولت نقابة الأطباء البشريين تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون مشاركة أعضاء باقي النقابات، واحتكار هذه المهنة لصالحها، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات حينها، محاولة غير جيدة في المنظومة الصحية، وتنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 76 ألف حاج بمكة والمدينة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بيانا تقول فيه، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم السبت، 76 ألفا و339 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و48 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و291 حالة في المدينة المنورة، موضحة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
.الحجاج (5)

غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 74 ألف حاج في البعثة الطبية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 74 ألفا و530 حاجا مصريا حتى الآن، وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات من بينها 69 ألفا و492 حالة بمكة المكرمة و5038 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org