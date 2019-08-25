استقالة آلاف.. غضب في البرلمان بسبب «نقص الأطباء»

القاضي: إنجلترا تعطى راوتب مجزية للخريجين وتسمح لهم باستكمال الدراسة.. فؤاد: هناك 450 وحدة صحية بالريف لا يوجد بها طبيب.. الطاهر: غياب الحد الأدنى من الأجر الملائم السبب

تحرير:أمين طه ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

خلال الفترة الماضية أصبح العجز في أعداد الأطباء أزمة تعاني منها أغلب المستشفيات فى مصر، وبخاصة فى التخصصات التى يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة مثل أطباء الغدد الصماء والسكر والأورام والقلب والجراحة والعناية المركزة؛ الأمر الذى دفع بعض النواب إلى مطالبة مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بسرعة حل الأزمة، والبحث عن أسباب ارتفاع معدل استقالات الأطباء خلال الفترة الماضية، والعمل على حلها، لما لها من تأثير سلبي على عدد كبير من المستشفيات الحكومية، وبالتالى ستؤثر على صحة المرضى.

لا تتفق مع المعايير الدولية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، كانت قد أكدت فى وقت سابق، وجود أزمة بسبب قلة الخريجين من كليات الطب، لافتة إلى أن عددهم لا يتناسب مع عدد السكان، بمعدل 103 آلاف خريج طب سنويا وهو رقم قليل بالنسبة للمعايير الدولية، بجانب أن 60% منهم يعملون في المملكة العربية السعودية. وأشارت

لا تتفق مع المعايير الدولية

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، كانت قد أكدت فى وقت سابق، وجود أزمة بسبب قلة الخريجين من كليات الطب، لافتة إلى أن عددهم لا يتناسب مع عدد السكان، بمعدل 103 آلاف خريج طب سنويا وهو رقم قليل بالنسبة للمعايير الدولية، بجانب أن 60% منهم يعملون في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الوزيرة خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، ردًّا على طلبات الإحاطة والمناقشة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن تردي الخدمات الصحية بالمستشفيات، إلى وجود أزمة بالنسبة للقوى البشرية العاملة في القطاع الصحي، موضحة أنه بعد مناقشات واسعة داخل مجلس الوزراء تم استثناء القوى البشرية من العاملين في قطاع الصحة من فتح الإعارات الداخلية والخارجية.

ولفتت إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية بتقديم وزارة الصحة لخطة شاملة بشأن إعادة الترخيص كل 5 سنوات للأطباء بناءً على حضورهم مؤتمرات وتدريبات تترجم إلى عدد ساعات لكل طبيب يحصل عليها، على أن تتكفل وزارة الصحة جميع مصروفات الأطباء في هذا الشأن كضمانة لاستمرار تعليم وزيادة خبرات الأطباء.

103 آلاف طبيب بشرى

في نهاية العام الماضي، رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير حديث صادر عنه ضمن كتيب «مصر فى أرقام» لعام 2018، عدد الأطباء العاملين بالقطاع الحكومى على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم، حتى نهاية عام 2016- نحو 355.3 طبيب.

وأوضح التقرير أن العدد الإجمالى للأطباء بالقطاع الحكومى، يتضمن 103.337 ألف طبيب بشري، و44.310 صيادلة، هذا بالإضافة إلى 20.544 ألف طبيب أسنان، و187.090 ألف ممرض.

ولفت التقرير الإحصائى، إلى أن إجمالى عدد مرضى العيادات الخارجية، والاستقبال بالمستشفيات التخصصية، بلغ بنهاية عام 2016، ما يزيد على 13.6 مليون مريض.

نحتاج إلى تعديل تشريعي وفرض قيود

من جهته، قال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن زيادة معدلات نقص الأطباء على مستوى الجمهورية خاصة في التخصصات الحرجة أصبحت تمثل إشكالية كبيرة، لافتًا إلى أنه من أسباب تزايد تلك الأزمة وارتفاع معدل الاستقالات بين الأطباء مؤخرا هو أن إنجلترا سمحت لأغلب الخريجين من حملة درجة البكالوريوس بالعمل بها واستكمال الدراسة بالخارج، وحصوله على رواتب مجزية.

وأضاف القاضي، في تصريح لـ«التحرير»، أن عدم وجود رقابة على المستشفيات الخاصة التى تحصل على أجور فلكية من المرضى ساعدت فى استحواذها على الأطباء خلال الفترة الماضية.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي وفرض قيود على الأطباء الخريجين بعدم السفر للخارج إلا بعد عدد من السنوات، لافتًأ إلى أن استمرار الأزمة دون حل سيؤدي إلى كارثة حقيقة.

ارتفاع نسبة الاستقالات

بينما تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن ارتفاع نسبة الاستقالات بين الأطباء مؤخرًا.

وقال «فؤاد»، فى طلبه: «تابعنا مؤخرًا وعن كثب أزمة نقص عدد الأطباء وأثره السلبي على عدد كبير من المستشفيات الحكومية، وسبق لوزيرة الصحة أن أكدت أمام مجلس النواب، أن 90% من الأطباء سافروا للعمل بالخارج، وأن هناك عجزًا شديدًا في عدد الأطباء»، حسب قوله.

وتابع: «بلغ عدد الأطباء المستقيلين في عام 2016 نحو 1044 طبيبا، وفي عام 2017 بلغ نحو 2049 طبيبا، وفي 2018 نحو 2397 طبيبا، الأمر الذي نتج عنه نقص حاد في عدد الأطباء».

وأوضح أنه على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن الحد الأدنى لعدد مقدمي الرعاية الطبية هو 3.4 إلى كل ألف مواطن، إلا أنه في مصر وصل عدد مقدمي الرعاية الطبية إلى 2.2 إلى كل ألف مواطن في مصر.

سوء توزيع الأطباء وتدني المرتبات

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما زاد الأمر سوءًا بالنسبة إلى المحافظات الأخرى خاصةً المناطق النائية هو سوء توزيع الأطباء؛ إذ بلغت نسبة الأطباء المستقرين في القاهرة إلى 45% من عدد الأطباء، فهناك 450 وحدة صحية بالريف والصعيد لا يوجد بها طبيب، أي هناك ما يقارب 1500 قرية مصرية محرومة من الرعاية الصحية.

ولفت إلى أنه عند البحث عن أسباب هروب الكثير من الأطباء إلى الخارج وجدناها تتمثل فى تدني المرتبات وكثرة حالات الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات، وبيئة العمل غير المؤهلة، متسائلا: «ما الآليات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة أزمة نقص الأطباء والحد من ظاهرة الاستقالات؟».

الدول العربية تفتح أذرعها للأطباء المصريين

فى حين يقول الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الدولة تعانى من عجز متزايد فى عدد الأطباء، لأن عددا كبيرا من الأطباء يتقدمون باستقالاتهم من العمل الحكومي لعدم توافر بيئة العمل المناسبة لهم فى القطاع الحكومي، وعدم وجود الحد الأدنى من الأجر الملائم لهم، ناهيك عن عدم توافر الحماية الكافية لهم، فى الوقت الذى تفتح فيه الدول العربية ذراعيها للأطباء المصريين، لعلمها التام بمدى كفاءة الطبيب المصري.

وتساءل الطاهر، فى تصريح لـ«التحرير»: «كيف يستمر الأطباء فى العمل الحكومي وهم يتقاضون 2000 جنيه، ومطالبون بالوجود فى المستشفيات على مدى الـ24 ساعة دون توفير التدريب السنوي لهم على نفقة جهة العمل، ويتم الاعتداء عليهم وترهيبهم دون وجود أدنى معدلات الحماية لهم».

وشدد الأمين العام لنقابة الأطباء، على ضرورة وضع استراتيجية عاجلة وسريعة لوقف نزيف وهجرة الأطباء إلى الخارج، لأنه بهذه الطريقة خلال سنوات معدودة لن يكون لدينا أطباء يعالجون المصريين ونتمنى أن لا نصل إلى هذه الدرجة.