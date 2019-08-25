جريمة

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية عن عقار الحدائق

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
انهيار عقار- صورة أرشيفية
انهيار عقار- صورة أرشيفية
باشرت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، والذي نتج عنه إصابة 3 مواطنين، في حالات حرجة، استعجلت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول الحادث، كما استعجلت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين من مستشفى الزهراء الجامعي، وتسلمت النيابة التحريات الأولية للحادث، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الهندسية بمحافظة القاهرة جهودها لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه.
تلقت الحماية المدنية بالقاهرة في وقت سابق، بلاغا من الأهالي يفيد انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، وتمكنت القوات من رفع الأنقاض وانتشال عدد من المصابين. تبين من المعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية للمنزل المنهار، أنه مكون من أربعة طوابق، ونتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين، بينهم ولد وفتاة لرجل عجوز،
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