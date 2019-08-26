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قبل قرار الحمل.. عليك اتباع 3 نصائح صحية

يجب على المرأة أن تفكر جيدًا قبل الحمل في زيادة معدلات اليود في الدم من خلال استهلاك منتجات الألبان والأسماك، وبالنسبة لأوميجا 3 الدهنية، يمكنكِ الحصول عليها من الأسماك
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
التفكير قبل الإنجاب
التفكير قبل الإنجاب
تشتمل حياتنا على العديد من القرارات الحاسمة بدايةً من اختيار شريك الحياة إلى إنجاب طفل، ومن ثم عليكِ أن تعي جيدًا لأهمية اتباع أسلوب حياة صحي، من أجل حياة أفضل، إذ ينصح دائما بعدم الإنجاب في السنتين الأوليين من الزواج، إذ يجب أن يفهم الشريكان بعض المفاهيم الأساسية في ما يتعلق بالحفاظ على صحة الطفل، والتغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، وبعض الآليات الأخرى المتعلقة باختيار ملابس الأطفال بحسب الموسم الصيفي أو الشتوي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
للتوضيح بشكل أفضل، في ما يلي بعض الآليات التي يجب اتباعها قبل إنجاب الطفل الأول، فتحمل مسؤولية روح جديدة ليس أمرا سهلا على الإطلاق، فمن أبسط حقوق الطفل أن يكون والداه متمتعين بصحة جيدة، ولا يفعلان من الأساليب السيئة ما يضر بحياته: 1- تفهم مرحلة الإنجاب حذر الخبراء من إهمال الآباء الجدد، لأن العديد من
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لماذا-نشعر-بالعطش بعد -شرب-المياه

لماذا شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية ضار بصحتنا؟

من المعروف أن شرب الماء ضروري للحفاظ على صحة الجسم بالكامل، ومع ذلك فإن النظر في لتر الماء الذي شربته بمفردك لا يكفي لضمان صحة الجسم. بصرف النظر عن مصدر الماء، فإن الأواني أو الزجاجات المستخدمة في تخزين مياه الشرب هي في غاية الأهمية، فإذا كنت تستخدم زجاجات بلاستيكية لتخزين المياه، فيجب عليك أن تسأل نفسك سؤالا مهما، ما مدى أمان شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟ بسبب الراحة والسعر الرخيص، يميل المعظم إلى شراء المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حسب صحيفة "بولد سكاي" الأمريكية.
تخزين-الأطعمة-في-الثلاجة

11 نوعًا من الطعام لا تضعها مهما حصل في الثلاجة

هل يجب عليك تخزين الخبز في الثلاجة أم يجب عليك تخزين الطماطم فيها؟ تراود تلك الأسئلة الذهن دائمًا عندما تخطط لوضع الأطعمة في الثلاجة. على الرغم أنه من المنطقي جدًا أن يفكر الأشخاص في حفظ الأطعمة بالثلاجة لحمايتها من التلف، فإن هناك بعض الأطعمة حذر العديد من الأطباء وخبراء التغذية من وضعها في الثلاجة للحفاظ عليها وعلى المكونات الغذائية بها، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية. الثلاجة عبارة عن مكان مناسب لتخزين الأطعمة والحفاظ على جودة الطعام، ولكن، هل تعلم أن الثلاجة يمكن أن تقلل من عدد المواد المضادة للأكسدة من الأطعمة؟
قلعة-هاري-بوتر (6)

إنشاء قلعة هاري بوتر لحفيدة عمرها عامان

لولادة الحفيد الأول فرحة كبيرة، وكلما زاد عدد الأحفاد زادت البهجة بالمنزل بوجود أصواتهم في كل الأركان، فالأجداد فرحتهم لا تقدر بوجود هؤلاء الأطفال في المنزل، وفي بعض الأحيان، قد يشعر شخص بالغ بالغيرة من طفل صغير تلبى جميع طلباته، أو نتيجة الحنين إلى مرحلة الطفولة بكل ما فيها. ولأن الأحفاد لهم مكانة خاصة لدى الأجداد، فقد أنشأ روبي وديف دنلوب في حديقتهما الخلفية لحفيدتهما البالغة من العمر عامين، قلعة تبلغ مساحتها 350 قدما مربعا، مكونة من طابقين ولها تصميم يشبه القلعة التي عاش فيها هاري بوتر.
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