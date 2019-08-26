قبل قرار الحمل.. عليك اتباع 3 نصائح صحية

يجب على المرأة أن تفكر جيدًا قبل الحمل في زيادة معدلات اليود في الدم من خلال استهلاك منتجات الألبان والأسماك، وبالنسبة لأوميجا 3 الدهنية، يمكنكِ الحصول عليها من الأسماك
تشتمل حياتنا على العديد من القرارات الحاسمة بدايةً من اختيار شريك الحياة إلى إنجاب طفل، ومن ثم عليكِ أن تعي جيدًا لأهمية اتباع أسلوب حياة صحي، من أجل حياة أفضل، إذ ينصح دائما بعدم الإنجاب في السنتين الأوليين من الزواج، إذ يجب أن يفهم الشريكان بعض المفاهيم الأساسية في ما يتعلق بالحفاظ على صحة الطفل، والتغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، وبعض الآليات الأخرى المتعلقة باختيار ملابس الأطفال بحسب الموسم الصيفي أو الشتوي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
للتوضيح بشكل أفضل، في ما يلي بعض الآليات التي يجب اتباعها قبل إنجاب الطفل الأول، فتحمل مسؤولية روح جديدة ليس أمرا سهلا على الإطلاق، فمن أبسط حقوق الطفل أن يكون والداه متمتعين بصحة جيدة، ولا يفعلان من الأساليب السيئة ما يضر بحياته:
1- تفهم مرحلة الإنجاب
حذر الخبراء من إهمال الآباء الجدد، لأن العديد من
للتوضيح بشكل أفضل، في ما يلي بعض الآليات التي يجب اتباعها قبل إنجاب الطفل الأول، فتحمل مسؤولية روح جديدة ليس أمرا سهلا على الإطلاق، فمن أبسط حقوق الطفل أن يكون والداه متمتعين بصحة جيدة، ولا يفعلان من الأساليب السيئة ما يضر بحياته:
1- تفهم مرحلة الإنجاب
حذر الخبراء من إهمال الآباء الجدد، لأن العديد من الأشخاص لا يفهمون جيدًا أهمية العائلة، وأن أسلوب الحياة من المحتمل أن يؤدي إلى معدلات عالية من الصحة، والوزن المثالي لجميع الأطراف، وعلى الجانب الآخر، اتباع نظام يفتقر إلى العناصر الغذائية، أو لا تعد الرياضة من أهم بنوده، قد يحدث ضررًا كبيرا لك، ما يؤثر فى صحة طفلك، فيجب على الشريكين أن يقوما بتغيير أسلوب حياتهما قبل إنجاب الطفل الأول، ووفقًا لـreproductive biologist Grace Dugdale، فإن مدة ثلاثة شهور غير كافية لإنجاب طفل، إذا كان الثنائي يتبع أسلوبا غير صحي أو يعانيان من زيادة كبيرة في الوزن، فيجب على الرجل والمرأة أن يحاولا خسارة العديد من الكيلوجرامات من أجل وزن صحي ليكونا قادرين على بناء أسرة سعيدة خالية من الأمراض.
2- أسلوب حياة صحي
ينصح الخبراء بضرورة التوقف عن التدخين لكل منهما، خاصة الأم؛ حتى لا يجلب مزيدا من الآثار السلبية فى الجنين، كما أوصى مختصو التغذية بضرورة تناول الفيتامينات المهمة التي تحتاج إليها المرأة لتكون مستعدة لحمل طفل بداخلها، وتنظيم الطعام أيضًا من الأركان الرئيسية، فقد يستغرق العديد من الأشخاص عاما كاملًا لفقدان الوزن من خلال وسيلة معقولة، أو اتباع "دايت" صحي يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي تعزز من الخصوبة.
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ينصح الأطباء بتحديد مدة ثلاثة أشهر، من أجل بناء سليم لجسم المرأة قبل الحمل، ويتمثل ذلك في تناول حمض الفوليك، والعيش بشكل صحي، ولكن هذه المدة ليست كافية بشكل كبير لتحقيق أكبر قدر من التغييرات، فاقترحت العديد من الدراسات أن واحدا من 10 رجال يمكنهم تحسين معدلات الخصوبة من خلال القيام ببعض التغييرات المتعلقة بأسلوب الحياة؛ على سبيل المثال، ممارسة التمرينات الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع، وتناول المكسرات والخضراوات الورقية.
3- تناول المكملات الغذائية اللازمة
بعد اتخاذ قرار الزواج، وبناء أسرة سعيدة، ينتظر الآباء مجيء المشكلات الصحية المتعلقة بالحمل، وذلك قبل القيام بتغييرات لازمة وضرورية في ما يتعلق بالطعام الصحي المُوصى به سابقا، ومن المحزن أن ينتهي الأمر بعد ذلك بمشكلات الخصوبة، إذ توجد بعض الأشياء الأساسية التي يجب أن توضع في اعتبار الجميع، وفيتامين D أحد أهم العناصر الأساسية لصحة الطفل والأم، فبالنسبة للمرأة، توجد بعض الأدلة الواضحة على أن فيتامين D الذي يوجد في الأسماك الدهنية واللحوم الحمراء يسمح للجنين بأن يستقر في مكان صحيح في الرحم.
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ويجب على المرأة أن تفكر جيدًا قبل الحمل في زيادة معدلات اليود في الدم، من خلال استهلاك منتجات الألبان والأسماك، وبالنسبة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكنك الحصول عليها من الأسماك أو المكملات الغذائية.
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