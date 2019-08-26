قبل قرار الحمل.. عليك اتباع 3 نصائح صحية

يجب على المرأة أن تفكر جيدًا قبل الحمل في زيادة معدلات اليود في الدم من خلال استهلاك منتجات الألبان والأسماك، وبالنسبة لأوميجا 3 الدهنية، يمكنكِ الحصول عليها من الأسماك

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

التفكير قبل الإنجاب

تشتمل حياتنا على العديد من القرارات الحاسمة بدايةً من اختيار شريك الحياة إلى إنجاب طفل، ومن ثم عليكِ أن تعي جيدًا لأهمية اتباع أسلوب حياة صحي، من أجل حياة أفضل، إذ ينصح دائما بعدم الإنجاب في السنتين الأوليين من الزواج، إذ يجب أن يفهم الشريكان بعض المفاهيم الأساسية في ما يتعلق بالحفاظ على صحة الطفل، والتغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، وبعض الآليات الأخرى المتعلقة باختيار ملابس الأطفال بحسب الموسم الصيفي أو الشتوي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".

للتوضيح بشكل أفضل، في ما يلي بعض الآليات التي يجب اتباعها قبل إنجاب الطفل الأول، فتحمل مسؤولية روح جديدة ليس أمرا سهلا على الإطلاق، فمن أبسط حقوق الطفل أن يكون والداه متمتعين بصحة جيدة، ولا يفعلان من الأساليب السيئة ما يضر بحياته: 1- تفهم مرحلة الإنجاب حذر الخبراء من إهمال الآباء الجدد، لأن العديد من