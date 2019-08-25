بالأسعار والمواصفات.. أهم 4 سيارات كهربائية في مصر

تتنافس العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إصدار موديلات كهربائية ذات إمكانية رفيعة المستوى في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أسهم في تقديم سيارات جيدة

تحرير:كريم ربيع ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

بي إم دبليو تطرح سياراتها الكهربائية الأولى في مصر

تعكف العديد من الشركات المصنّعة للسيارات على تقديم كل ما هو جديد في الموديلات الكهربائية، التي باتت من أهم الطرازات الموجودة في الأسواق العالمية، وذلك نظرًا للطلب المتزايد عليها من قبَل شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. وخلال الوقت الحالي، تراهن العشرات من الشركات العالمية على التقنيات والتطوير الفني في العديد من السيارات الكهربائية، وبدأت الشركات العالمية طرح سياراتها الكهربائية في مصر، ونرصد في التقرير التالي أبرز هذه السيارات.

1- بي إم دبليو i3 تعد «بي إم دبليو i3» الهاتشباك أولى السيارات الكهربائية التي تدخل السوق المحلية، وتصنف من سيارات المدن، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 125 كيلووات -170 حصانا- وتتمكن السيارة من التسارع حتى 100 كم/ س خلال 7.3 ثانية، كما تصل إلى مدى سير 200 كيلومتر. ولتقليل وزن الهيكل الخارجي