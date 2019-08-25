بالأسعار والمواصفات.. أهم 4 سيارات كهربائية في مصر

تتنافس العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إصدار موديلات كهربائية ذات إمكانية رفيعة المستوى في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أسهم في تقديم سيارات جيدة
تعكف العديد من الشركات المصنّعة للسيارات على تقديم كل ما هو جديد في الموديلات الكهربائية، التي باتت من أهم الطرازات الموجودة في الأسواق العالمية، وذلك نظرًا للطلب المتزايد عليها من قبَل شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. وخلال الوقت الحالي، تراهن العشرات من الشركات العالمية على التقنيات والتطوير الفني في العديد من السيارات الكهربائية، وبدأت الشركات العالمية طرح سياراتها الكهربائية في مصر، ونرصد في التقرير التالي أبرز هذه السيارات.
1- بي إم دبليو i3
تعد «بي إم دبليو i3» الهاتشباك أولى السيارات الكهربائية التي تدخل السوق المحلية، وتصنف من سيارات المدن، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 125 كيلووات -170 حصانا- وتتمكن السيارة من التسارع حتى 100 كم/ س خلال 7.3 ثانية، كما تصل إلى مدى سير 200 كيلومتر.
ولتقليل وزن الهيكل الخارجي
1- بي إم دبليو i3
تعد «بي إم دبليو i3» الهاتشباك أولى السيارات الكهربائية التي تدخل السوق المحلية، وتصنف من سيارات المدن، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 125 كيلووات -170 حصانا- وتتمكن السيارة من التسارع حتى 100 كم/ س خلال 7.3 ثانية، كما تصل إلى مدى سير 200 كيلومتر.
ولتقليل وزن الهيكل الخارجي للسيارة تم استخدام مواد من الفايبر الكربوني والألومنيوم، لضمان المتانة والوزن الخفيف في آن واحد، ما يؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء وزيادة المدى الذي تستطيع السيارة بلوغه بالشحنة الواحدة.
ويمتاز الموديل الأحدث من i3 الكهربائية باستخدام مواد من الفايبر من مصادر طبيعية متجددة لتصنيع الأجزاء الداخلية في مقصورة السيارة، مع تطعيمات بالخشب آتية من غابات مستدامة.
وتعتمد السيارة على نظام تبريد يحافظ على الأداء المثالي للبطارية في كل الأوقات، كما يمكن لسائقها أن يفعّل نظام القيادة الاقتصادي بضغطة زر واحدة، ما يساعد على زيادة المسافة المقطوعة بنحو 30%.
وتعد i3 أول سيارة تنتجها بي إم دبليو الألمانية بشكل تجاري واسع من طراز السيارات الكهربائية، وتم الكشف عنها لأول مرة عام 2011 في برلين. وبدأ إنتاجها قياسيا في عام 2013.
وتحتاج البطارية عالية الطاقة إلى نحو 8 ساعات للشحن البطيء ونحو 40 دقيقة للشحن السريع بنسبة 80% من أجل السير لمسافة 335 كم. وفترة الضمان لمدة عامين بدون حد أقصى للكيلومترات على السيارة ككل و8 سنوات، أو ضمان 100.000 كم للبطارية. وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 850.000 جنيه.
2- زوتي E100
هي سيارة هاتشباك صغيرة الحجم، تأتي ببطارية عالية الطاقة سعة 22 كيلووات، تنتج قوة 37 حصانا وعزم 140 نيوتن. متر من محرك كهربائي، وتحتاج البطارية إلى 12 ساعة للشحن البطيء، و45 دقيقة للشحن السريع بنسبة 80% من أجل السير لمسافة 200 كم، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 320.000 جنيه، وهو أقل سعر لسيارات زوتي الكهربائية.
3- زوتي 200
هي سيارة هاتشباك ذات 3 أبواب صغيرة الحجم، وتعد أصغر سيارة ركوب يتم بيعها في مصر على الإطلاق، وتستقبل راكبين فقط. وقد تم تخفيض سعر السيارة «E200» بقيمة 7000 جنيه، ليصبح سعرها 368.000 جنيه.
وتتم إدارة محرك "E200" من خلال زر، وهو محرك كهربائي يستمد قوته من بطارية سعة 24.5 كيلووات ساعة، بقوة 82 حصانا وعزم 165 نيوتن. متر، ويستخدم ناقل كهربائي بنسبة واحدة ثابتة يقوم بتوصيل السرعة من المحرك الكهربائي إلى العجلات الخلفية للاندفاع بها.
ويمكن شحن «E200» خلال 12 ساعة بالنظام البطيء، أو خلال 45 دقيقة بالنمط السريع، ويمكن للشحنة الواحدة أن تسمح للسيارة بالسير حتى مسافة 220 كم.
4- زوتي E300
هي سيارة رياضية خدمية كروس أوفر مدمجة الحجم، عُرفت من قبل باسم «T300 EV»، فهى النسخة ذات آلية توليد الحركة المعتمدة على الكهرباء من ذات السيارة ذات آلية توليد الحركة المعتمدة على البنزين «T300»، وتم تخفيض سعرها بقيمة 15.000 جنيه من 515.000 جنيه إلى 500.000 جنيه.
وتأتي السيارة ببطارية عالية الطاقة سعة 42.7 كيلووات، تنتج قوة 129 حصانا وعزم 260 نيوتن. متر من محرك كهربائي. وتحتاج البطارية عالية الطاقة إلى نحو 14 ساعة للشحن البطيء ونحو 30 دقيقة للشحن السريع بنسبة 80% من أجل السير لمسافة 250 كم. وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 500.000 جنيه.