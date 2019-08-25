حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

بالأسعار والمواصفات.. أهم 4 سيارات كهربائية في مصر

تتنافس العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إصدار موديلات كهربائية ذات إمكانية رفيعة المستوى في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أسهم في تقديم سيارات جيدة
تحرير:كريم ربيع ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
بي إم دبليو تطرح سياراتها الكهربائية الأولى في مصر
بي إم دبليو تطرح سياراتها الكهربائية الأولى في مصر
تعكف العديد من الشركات المصنّعة للسيارات على تقديم كل ما هو جديد في الموديلات الكهربائية، التي باتت من أهم الطرازات الموجودة في الأسواق العالمية، وذلك نظرًا للطلب المتزايد عليها من قبَل شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. وخلال الوقت الحالي، تراهن العشرات من الشركات العالمية على التقنيات والتطوير الفني في العديد من السيارات الكهربائية، وبدأت الشركات العالمية طرح سياراتها الكهربائية في مصر، ونرصد في التقرير التالي أبرز هذه السيارات.
1- بي إم دبليو i3 تعد «بي إم دبليو i3» الهاتشباك أولى السيارات الكهربائية التي تدخل السوق المحلية، وتصنف من سيارات المدن، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 125 كيلووات -170 حصانا- وتتمكن السيارة من التسارع حتى 100 كم/ س خلال 7.3 ثانية، كما تصل إلى مدى سير 200 كيلومتر. ولتقليل وزن الهيكل الخارجي
اقرأ المزيد
مازدا 3

«لو هتسافر بعربيتك».. هذه السيارات الأفضل لك

يلجأ جمهور السيارات لاستخدام الموديلات المريحة ذات المساحات الواسعة، وهو الأمر الذي يضمن لهم الراحة أثناء السفر لمسافات طويلة، ولذلك فإن تلك المجموعة تكون دومًا الخيار الأول للراغبين في الاستمتاع برحلاتهم الطويلة بشكل واضح. وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت العشرات من الموديلات التي تتمتع بالمساحات الداخلية الواسعة، والتي وفرت الراحة لجمهورها على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، لتكون بذلك أيقونات السفر والرحلات الطويلة لمحبي الانتقال بالسيارات إلى أماكن بعيدة.
فيات اكس 500

فيات تخفض أسعار «500» وشانجي تتراقص بـ«M50»

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
2019 TOYOTA COROLLA

كورولا على رأسها.. السيارات اليابانية الأفضل في 2019

على مدى سنوات طويلة، استطاعت الشركات اليابانية المصنعة للسيارات وضع أسس شعبيتها في هذه الصناعة المتطورة، وذلك بعد إصدارها المئات من الموديلات ذات القدرات العالية، والتي حققت شعبية واسعة في مختلف الأسواق العالمية. وخلال العام الجاري، سارت العديد من السيارات اليابانية على نهج الموديلات التاريخية الناجحة، لتكون بذلك ضمن أفضل السيارات التي تم إنتاجها في العام الجاري بشكل عام في الأسواق العالمية، وهو ما يأتي استمرارًا للسمعة الطيبة التي تتمتع بها السيارات اليابانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيات اكس 500

فيات تخفض أسعار «500» وشانجي تتراقص بـ«M50»

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
فضيحة الانبعاثات

فضائح الكبار| مرسيدس تتجسس على سياراتها وفولكس تعاني

تلاحق شركة مرسيدس بنز الألمانية فضيحتان مدويتان، الأولى بالتجسس على ملاك سياراتها الجدد، والثانية التلاعب في نسب الانبعاثات الكربونية، وبين عامي 2007 و2015 استوردت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ما يقرب من مليون سيارة من الشركة الألمانية فولكس فاجن، حيث كان نصيب كوريا الجنوبية 250 ألف سيارة، أما الباقي ففي الولايات المتحدة، لتخرج أمريكا بعد سبع سنوات لتقول إنها تمتلك ما يؤكد أن فولكس فاجن قد تلاعبت بنسب الانبعاثات الكربونية، مما ترتب عليه وقف الاستيراد، ولم تمض أيام قليلة حتى قامت كوريا الجنوبية بنفس الأمر، حتى اعترف أحد مسئولي الشركة.
لادا جرانتا 2019

السباق مستمر.. جرانتا تخفض أسعارها وBYD تتحدى

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
لفا روميو جوليتا

تخفيضات جديدة.. ألفاروميو تخفض جوليتا ومد عرض جلوري

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org