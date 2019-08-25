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علماء مصر غاضبون.. حملة أساتذة الجامعات لتحسين الأجور

بالتزامن مع عيد العلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ينتفضون لتحسين مرتباتهم.. ويطلقون هاشتاج «علماء مصر غاضبون».. وعضو هيئة التدريس يكشف أجور ومعاشات أساتذة الجامعات
تحرير:باهر القاضى ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار
وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار
«علماء مصر غاضبون»، دشن قطاع عريض من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، "هاشتاج" عبر السوشيال ميديا وبالأخص على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "علماء مصر غاضبون"، وذلك للمطالبة بتعديل وتحسين أجورهم، فى رسالة مباشرة للحكومة بضرورة إعادة النظر فى هيكل أجور أساتذة الجامعات. وتضمنت حملة أساتذة الجامعات المصرية منذ إطلاق الحملة بالتزامن مع عيد العلم، وحتى اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، العديد من المطالب التى تدور حول إعادة هيكلة الأجور لطاقم التدريس بالجامعات، خاصة بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات.
طلبات أساتذة الجامعات واقترح بعض أساتذة التدريس بالجامعات، والقائمين على تنظيم الحملة، 11 بندًا لأعضاء التدريس، موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، والمجلس
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دواجن (2)

قبل كارثة الشتاء.. لماذا يسيطر الخوف على مربي الدواجن؟

شهران يفصلاننا عن أول دورة إنتاج من مزارع الدواجن التي تتزامن مع دخول فصل الشتاء فيما يخص تربية الدواجن، وتعد أول دورة للمربين مع حلول الشتاء بمثابة عنق زجاجة واختبار، إما أن ينجح المربي في دورته الأولى ومن ثم السير قدمًا نحو موسم شتاء ناجح، أو فشل في الدورة والعزوف عن استكمال باقي الموسم الشتوي، ويرجع الفشل إلى عدم القدرة على التدفئة، بخلاف عدم القدرة على مواجهة الأوبئة التي تقضي على أغلب الإنتاج في فصل الشتاء، وفي مقدمتها مرض إنفلونزا الطيور، الذي يتخوف المربون من عودته الشتاء المقبل أكثر شراسة من ذي قبل.
السيسي وأنجيلا ميركل

ميركل للسيسي: مصر ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بمدينة "بياريتز" الفرنسية . وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من تطورات إيجابية مستمرة والتزام مشترك بتطويرها في جميع المجالات ذات المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي كافة، وكذلك تعزيز التشاور السياسي بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن الدولي.
وزير-البترول-خلال-إلقاء-كلمته (1)

البترول: تريليون جنيه استثمارات في تنمية الحقول والتكرير

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيداته على اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وذلك من خلال توفيره للاحتياجات من المواد البترولية اللازمة لذلك، في وقت يتم العمل على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف. ?وأشار إلى إن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوى، وموجها بالعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، التي ستكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
قمة-الدول-السبع (2)

مجموعة السبع.. السيسي يقود إفريقيا للتكامل القاري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن "الطريق للخروج من الأزمة فى ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات المسلحة. أضف إلى ذلك إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية فى إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد فى الاتفاق السياسى الليبي، لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.
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كرمه الرئيس.. من هو شريف قنديل أستاذ الإسكندرية؟

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور شريف قنديل الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، والفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة، وذلك خلال احتفالية عيد العلم، التي أقيمت اليوم الأحد، في مركز المنارة، حيث كرم الرئيس خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، وقنديل تخرج في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عام 1967، وعين معيدا بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.
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الإنسان أهم وأغلى ما نمتلك..كلمة السيسي في عيد العلم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وعلميا وثقافيا، مضيفا أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات ويؤكد لنا التاريخ هذه الحقيقة، فرغم كل المحن، بقيت مصر، والحضارة المصرية، شامخة وملهمة، من آلاف السنين. وقال الرئيس، في نص كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العلم: "في البداية أسمحوا لي باسمي وباسم الشعب المصري العظيم أن نتوجه جميعا بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر الذين يستحقون منا كل اعتزاز وفخر لجهدهم الدؤوب وعملهم الجاد في إعلاء شأن وطنهم العزيز".
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عبد الغفار:43.5 مليار جنيه ميزانية الجامعات الحكومية

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، التي أقيمت بمركز المنارة، قال فيها: "إن موزانة الجامعات والمعاهد الحكومية العام الجاري بلغت نحو 43.5 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه عن العام الماضي، وزعت على 27 جامعة حكومية، و45 معهدا، إذ يقوم على العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بهذه المنظومة نحو 122 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة بحوث وعضو هيئة معاونة، تتوجه بخدمتها لنحو 3 ملايين طالب يدخل منهم سوق العمل والإنتاج سنويا متوسط 600 ألف خريج في كافة التخصصات".
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عبد الغفار: العمل في 27 مشروعا قوميا للبحث العلمي

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، التي أقيمت بمركز المنارة، قال فيها: "يأتي احتفالنا بعيد العلم اليوم وقد تمكنا خلال الفترة الماضية من السير بخطوات واسعة في أكثر من 27 مشروعا قوميا في التعليم العالي والبحث العلمي، لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 من خلال تعظيم فرص توفر خدمات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى يضاهى نظيره في دول العالم المتقدم".
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