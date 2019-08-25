نائبة تقدم طلب إحاطة لحظر تداول السجائر الإلكترونية

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

السيجارة الإلكترونية - صورة أرشيفية

تقدمت أمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية، قائلة إن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، وإنها ليست أقل خطرا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وإنها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجاير العادية، موضحة أن هذه السجائر، تعمل على زيادة الدهون في الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

وذكرت رزق الله، في طلبها، اليوم الأحد، أن السجائر الإلكترونية تعمل على ضعف حركة الأهداب الموجودة في الخصيتين عند الرجال، ما يسبب عقم وضعف القدرة الجنسية، مضيفة أنه مع انتشار ظاهرة السجاير الإلكترونية في مصر بشكل كبير خاصة بين الشباب، أصبح الخطر وشيك ويقترب من شبابنا بل وأطفالنا في بعض الأحيان.وطالبت