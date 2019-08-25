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نائبة تقدم طلب إحاطة لحظر تداول السجائر الإلكترونية

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
السيجارة الإلكترونية - صورة أرشيفية
السيجارة الإلكترونية - صورة أرشيفية
تقدمت أمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية، قائلة إن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، وإنها ليست أقل خطرا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وإنها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجاير العادية، موضحة أن هذه السجائر، تعمل على زيادة الدهون في الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
وذكرت رزق الله، في طلبها، اليوم الأحد، أن السجائر الإلكترونية تعمل على ضعف حركة الأهداب الموجودة في الخصيتين عند الرجال، ما يسبب عقم وضعف القدرة الجنسية، مضيفة أنه مع انتشار ظاهرة السجاير الإلكترونية في مصر بشكل كبير خاصة بين الشباب، أصبح الخطر وشيك ويقترب من شبابنا بل وأطفالنا في بعض الأحيان.وطالبت
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السكة-الحديد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
مصر-للطيران (1)

مصر تتسلم أول طائرة من طراز «A220 – 300» في سبتمبر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، أولى طائرات شركة مصر للطيران من طراز "A220 – 300" ضمن صفقة الـ12 التي تعاقدت عليها الشركة طراز "A220"، ويوفر الطراز للمسافرين الراحة القصوى في أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا، تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، ويتميز طراز "A220" بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض.
طلاب -الثانوية(2)

نائب: زيادة مدة العام الدراسي تصب في مصلحة الطالب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة زيادة مدة العام الدراسي، يصب في مصلحة الطالب، لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة، لكن المشكلة تكمن في وجود ثقافة لدى أولياء الامور لا نعرف مصدرها تجعلهم يسحبون الطلاب من المدارس تدريجيا آخر شهر بشكل تلقائي، بدعوى تأهيلهم للامتحانات وهو أمر غير مبرر، مؤكدا أن حديث الوزير عن ضرورة زيادة مدة العام الدراسي يصب في مصلحة الطالب لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة.
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الصحة: الكشف على 77 ألف حاج بمكة والمدينة

استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم الأحد، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة. وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم، أن الوزيرة هالة زايد تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين. ومن جانبه، أشار الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج الدكتور عمرو قنديل، إلى دخول 269 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 230 حالة بعد تمام شفائها.
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ريهام سعيد

نائبة تطالب بمحاسبة ريهام سعيد:تجاوزت في حق المصريين

شنت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الإعلامية ريهام سعيد، بسبب تصريحاتها في برنامج "صبابا" المذاع على قناة الحياة، ضد السيدات البدينات، ما اعتبره البعض لإهانة لقطاع كبير من نساء مصر، خاصة الفقيرات منهن، وقال النائبة إن الأسلوب الذي تحدثت به الإعلامية عن المصريات سيء للغاية وسبب أذى نفسي للعديد من المصريات، إذ أنه افتقد اللياقة المهنية والأخلاقية، لافتة إلى أن ريهام سعيد تجاوزت في حق العديد من المواطنين المصريين ويجب محاسبتها على ذلك.
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أزمة نقص الأطباء في طلب إحاطة لوزيرة الصحة

استنكر محمد فؤاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، أزمة نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية، واستقالاتهم بسبل تدني مرتباتهم، ما يؤثر سلبا على عدد كبير من المستشفيات الحكومية، قائلا إن تصريحات وزيرة الصحة أمام المجلس يوم 18 سبتمبر 2018، أكدت فيها أن 90% من الأطباء سافروا للعمل بالخارج وأن هناك عجزا شديدا في عدد الأطباء، موضحا أنه عدد الأطباء المستقيلين في عام 2016 بلغ 1044 طبيبا، وفي عام 2017، 2049 طبيبا، وفي 2018 2397 طبيبا.
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الإيجار القديم.. أكبر تحدٍ للنواب قبل انتخابات 2020

يستأنف مجلس النواب أعماله أكتوبر المقبل، إذ يعقد أولى جلسات دور انعقاده الخامس والأخير، وأمامه عدد كبير من مشروعات القوانين الهامة والمكملة للدستور، لا بد أن ينتهي منها، على رأسها القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة (2020) سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وتقسيم الدوائر، بخلاف قانون الإدارة المحلية.. وأمام هذا السيل بات من الصعب أن يناقش البرلمان الإيجار القديم بشكل كامل يشمل الأشخاص الاعتبارية والعادية، خاصة وأن الأخير يستلزم حوارا مجتمعيا ما يعني أن قانون الإيجار القديم قد يحتاج لمزيد من الوقت، ربما لا تتسع أشهر الانعقاد الأخير للانتهاء منه.
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حبوب العطارين لمنع الحمل في طلب إحاطة: سامة

أعربت النائبة فايقة فهيم، عن قلقها بشأن انتشار حبوب من الخروع، ويصفها عديد من العطارين على أساس أنها أحد وسائل منع الحمل الآمنة، بل وأفضل من الوسائل التقليدية، مضيفة أنه يتم وصف هذه الحبة للرجال بحجة أنها تعطي قوة إضافية لهم، إلا أن تناولها لمدة شهرين متتابعين، يصيب بألم فظيع في المعدة ويؤدي إلى التسمم. وبناءً عليه تقدمت "فهيم" بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن وصف حبوب سامة للمواطنين بحجة العلاج دون تدخل الأجهزة المعنية.
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