شرط ليفربول للموافقة على رحيل محمد صلاح

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

محمد صلاح

وافق نادي ليفربول الإنجليزي، على بيع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في حال فوز الفريق بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الجاري، إذ أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة الريدز أبدت استعدادها للموافقة على رحيل محمد صلاح، بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن أغلب الأندية الكبيرة في أوروبا تسعى للفوز بخدماته، بعد المستوى المميز الذي قدَّمه طوال المواسم الثلاثة الماضية.

وتابع الموقع الإيطالي أن نادي ليفربول يسعى لتحقيق أكبر استفادة من محمد صلاح من حيث العائد المادي، ويخطط لأن يكون أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، إذ سترصد إدارة ليفربول مبلغ 250 مليون يورو، على الأقل، مقابل إتمام الصفقة. وواصل، أمس، صاحب الـ27 عاما، تألقه، وسجل هدفين، قاد بهما فريقه ليفربول لتحقيق فوز