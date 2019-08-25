رياضة

صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.
وحصل 5 لاعبين من ليفربول على 8 درجات وهم: جويل ماتيب بفضل الهدف الذي سجله ونجاحه في الثنائيات وافتكاكه ثلاث كرات أكثر من أي لاعب آخر في صفوف الريدز. وحصل فابينيو على نفس التقييم بفضل قوته وهدوئه في وسط الميدان وتمريرته المميزة لصلاح في الهدف الثاني، وتراجعه لتقديم الواجبات الدفاعية، وكذلك الحال مع
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راموس

راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم

اعتبر قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، النجم البرازيلي نيمار واحدا من أفضل 3 لاعبين في العالم، وذلك في الوقت الذي يبدي فيه الريال رغبة كبيرة في ضم نيمار، ويدخل الفريق الملكي في مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن خطف نيمار من برشلونة، وقال راموس بعد التعادل مع بلد الوليد، أمس السبت، بنتيجة 1-1 في الدوري الإسباني: "نيمار من لاعبي القمة، ومن أفضل 3 لاعبين في العالم، ولكن التحدث بشأن التعاقد معه يعد قلة احترام لفريقه العظيم باريس سان جيرمان"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يتحسر على الخسارة أمام كريستال بالاس

تحسر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، على ركلة الجزاء الثانية التي يهدرها الشياطين الحمر في غضون أسبوع، بعد الخسارة أمس أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وقال المدرب النرويجي في هذا الشأن: "مباراتان وركلتا جزاء مهدرتان، إذا تم تسجيلهما، لكان الوضع مختلفا تمامًا الآن، لم نتمتع بالفاعلية المطلوبة، سجلوا في مرمانا هدفين في غاية السهولة، نعم خلقنا الكثير من الفرص للفوز بالمباراة، ولكننا لم ندافع بصورة جيدة بما يكفي".
زين-الدين-زيدان

الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".
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احتفالات-ليفربول‎ (1)

ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في آرسنال مجرد بداية

سعادة كبيرة يشعر بها جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بعد الهدف الذي سجله في شباك آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم السبت، حيث قال اللاعب: «أتمنى أن يكون هذا الهدف بداية لمزيد من الأهداف مع الفريق». وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز.
يورجن كلوب‎

كلوب عن مباراة آرسنال: "لسنا فى ديزنى لاند"

أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح نجم الريدز، وذلك بعد تسجيله هدفين فى المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق آرسنال، فى ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق ثالث فوز على التوالى فى البريميرليج. وعلق كلوب خلال تصريحات له عقب المباراة على أداء محمد صلاح، حيث قال: "هدف صلاح الثالث رائع، والقرار بخصوص ركلة الجزاء كان واضحا للغاية بكل تأكيد".
أرسنال - ليفربول‎

صلاح يبحث عن مواصلة تفوقه التهديفي أمام أرسنال

يحتضن ملعب الأنفيلد اليوم السبت قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط نظيره أرسنال الثاني بنفس الرصيد من النقاط في تمام الساعة 6:30 مساء، ولم يخسر الليفر أمام المدفعجية في آخر 8 مباريات، ولم يحقق أرسنال الفوز على ملعب أنفيلد في الدوري في آخر 6 مباريات، بل واهتزت شباك أرسنال في تلك المباريات بـ22 هدفًا، وهذه أكثر مواجهة في تاريخ البريميرليج شهدت تسجيل الأهداف بواقع 155 هدفًا في 54 لقاء، بل وشهدت آخر 12 مباراة بين الفريقين تسجيل 53 هدفًا في جميع المسابقات.
ساديو ماني

في 373 يوما.. أرقام ماني تظهر أهميته لليفر والسنغال

تظهر الأرقام الاستثنائية التي قدمها ساديو ماني على مدار الأيام الـ373 الماضية، مدى أهميته لكل من ليفربول ومنتخب السنغال، حيث شارك لاعب ساوثهامبتون السابق في 63 مباراة في تلك الفترة بداية من الفوز على وست هام برباعية نظيفة يوم 12 أغسطس من عام 2018، وأنهى موسم 2018- 2019 مسجلًا 26 هدفًا وصنع 5 أهداف في 50 مباراة، وبعد أيام قليلة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، شارك مع السنغال في كأس الأمم الإفريقية، حيث وصل إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الجزائر بهدف نظيف.
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