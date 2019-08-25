صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

محمد صلاح

قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.

وحصل 5 لاعبين من ليفربول على 8 درجات وهم: جويل ماتيب بفضل الهدف الذي سجله ونجاحه في الثنائيات وافتكاكه ثلاث كرات أكثر من أي لاعب آخر في صفوف الريدز. وحصل فابينيو على نفس التقييم بفضل قوته وهدوئه في وسط الميدان وتمريرته المميزة لصلاح في الهدف الثاني، وتراجعه لتقديم الواجبات الدفاعية، وكذلك الحال مع

وحصل 5 لاعبين من ليفربول على 8 درجات وهم: جويل ماتيب بفضل الهدف الذي سجله ونجاحه في الثنائيات وافتكاكه ثلاث كرات أكثر من أي لاعب آخر في صفوف الريدز.



وحصل فابينيو على نفس التقييم بفضل قوته وهدوئه في وسط الميدان وتمريرته المميزة لصلاح في الهدف الثاني، وتراجعه لتقديم الواجبات الدفاعية، وكذلك الحال مع جوردان هندرسون الذي أبدع بدون كرة.



وكذلك الحال مع جيني فينالدوم الذي سيطر تمامًا على وسط ميدان أرسنال، وأكمل 98% من التمريرات في وسط ملعب المدفعجية، وحصل على نفس التقييم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي استحق تسجيل هدف على المستوى المميز الذي قدمه في المباراة.