نائب: زيادة مدة العام الدراسي تصب في مصلحة الطالب

تحرير:أحمد جاد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

طلاب - صورة أرشيفية

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة زيادة مدة العام الدراسي، يصب في مصلحة الطالب، لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة، لكن المشكلة تكمن في وجود ثقافة لدى أولياء الامور لا نعرف مصدرها تجعلهم يسحبون الطلاب من المدارس تدريجيا آخر شهر بشكل تلقائي، بدعوى تأهيلهم للامتحانات وهو أمر غير مبرر، مؤكدا أن حديث الوزير عن ضرورة زيادة مدة العام الدراسي يصب في مصلحة الطالب لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة.

وأضاف بركات، في بيان له، اليوم الأحد، أن قرار إعداد المناهج بشكل متسارع وخلال 3 سنوات بدلا من 10 سنوات لكل الأعوام الدراسية، يضمن لمصر خطوات متسارعة نحو الهدف المنشود من تطوير التعليم.وأشاد بقرار الوزير بجعل الصف الثاني الثانوي سنة نقل عادية وإلغاء النظام التراكمي لهذا العام، مؤكدا صحة القرار لأنه يرحم