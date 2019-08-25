مصر تتسلم أول طائرة من طراز «A220 – 300» في سبتمبر

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

مصر للطيران - صورة أرشيفية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، أولى طائرات شركة مصر للطيران من طراز "A220 – 300" ضمن صفقة الـ12 التي تعاقدت عليها الشركة طراز "A220"، ويوفر الطراز للمسافرين الراحة القصوى في أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا، تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، ويتميز طراز "A220" بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض.

كما يجمع الطراز "A220" بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز "PW1500G"، تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20% على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3 آلاف و400