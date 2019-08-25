هل تورط ناقلة النفط الإيرانية تركيا في عقوبات جديدة؟

بات مصير ناقلة النفط الإيرانية الشهيرة التي احتجزت لدى جبل طارق لأكثر من شهر مجهولًا، خاصة بعد أن غيرت أكثر من مرة وجهتها النهائية في البحر المتوسط

تحرير:محمود نبيل ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

جريس 1

لا يزال مصير ناقلة النفط الإيرانية الشهيرة "جريس 1"، والتي تغير اسمها لتصبح "أدريان داريا 1"، محط اهتمام وسائل الإعلام الدولية، التي ترغب في متابعة خط سيرها للوقوف على الوجهة النهائية لها، بعد أن أطلق سراحها من الاحتجاز الذي دام لأكثر من شهر في جبل طارق. وخلال الأيام القليلة الماضية، تناولت العديد من التقارير وضع الناقلة وتحركاتها المختلفة، والتي لا تزال تتحرك في سواحل البحر المتوسط، حيث ظهرت العديد من التكهنات بشأن مصيرها ووجهتها النهائية، ما قد يحمل تبعات غير جيدة للبلد المستضيف.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ناقلة النفط التي باتت ترفع العلم الإيراني تتبعها الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، وهو ما جعلها تغير وجهتها المدرجة في وقت مبكر من صباح أمس السبت، إلى ميناء مرسين، وهي مقاطعة ساحلية في جنوب تركيا، بعد أن رفضت اليونان المساعدة. وحسب التقارير الإعلامية،