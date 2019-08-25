الفقي: مكتبة الإسكندرية تعبير عن قوة مصر الناعمة

تحرير:كريم محجوب ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

مصطفى الفقي

قال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، إن حضور "المكتبة" المتميز على الساحة الثقافية العالمية هو أبلغ تعبير عن قوة مصر الناعمة ومكانتها الثقافية الهامة. جاء ذلك في سياق مشاركته بصحبة وفد يرأسه من "المكتبة" في أثناء مشاركتهم في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "الإفلا" الذي يعقد حاليا في أثينا عاصمة اليونان، كما أكد مصطفى الفقي أهمية الدور الذي تلعبه المكتبة على الصعيد العالمي، خاصة في العلاقة مع نظيراتها من المكتبات العالمية.

وفي السياق ذاته بحث مصطفى الفقي سبل التعاون المشتركة مع المدير الأكاديمي لمتحف "بيناكي" الدكتور جورج منجنز، على هامش المشاركة في المؤتمر، وناقش الفقى، خلال اللقاء، سُبل تطوير المتاحف باعتبارها مراكز ثقافية تسعى للحفاظ على الكنوز التاريخية والتراث الإنسانى والتعريف به، وتفقد مدير مكتبة الإسكندرية أرجاء