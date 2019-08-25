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الفقي: مكتبة الإسكندرية تعبير عن قوة مصر الناعمة

تحرير:كريم محجوب ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
قال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، إن حضور "المكتبة" المتميز على الساحة الثقافية العالمية هو أبلغ تعبير عن قوة مصر الناعمة ومكانتها الثقافية الهامة. جاء ذلك في سياق مشاركته بصحبة وفد يرأسه من "المكتبة" في أثناء مشاركتهم في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "الإفلا" الذي يعقد حاليا في أثينا عاصمة اليونان، كما أكد مصطفى الفقي أهمية الدور الذي تلعبه المكتبة على الصعيد العالمي، خاصة في العلاقة مع نظيراتها من المكتبات العالمية.
وفي السياق ذاته بحث مصطفى الفقي سبل التعاون المشتركة مع المدير الأكاديمي لمتحف "بيناكي" الدكتور جورج منجنز، على هامش المشاركة في المؤتمر، وناقش الفقى، خلال اللقاء، سُبل تطوير المتاحف باعتبارها مراكز ثقافية تسعى للحفاظ على الكنوز التاريخية والتراث الإنسانى والتعريف به، وتفقد مدير مكتبة الإسكندرية أرجاء
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الثلاثاء.. «أحلام تصطدم بالسقف» في مكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 أغسطس، بقاعة "E" ندوة لمناقشة رواية "أحلام تصطدم بالسقف" للأديب علي الفقي، ويدير الندوة مدير مختبر السرديات منير عتيبة، ويتولى المناقشة الدكتور إيهاب بديوي، ومنال يوسف، ويعبر الكاتب في روايته "أحلام تصطدم بالسقف" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن اختلاط الأحلام بالواقع الذى يصطدم به شخوص الرواية، بالرغم من أن تلك الأحلام صغيرة، تتمثل في أن يكونوا مواطنين صالحين فى المجتمع لهم كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم، وأن تكون لهم حياة كريمة، تبتعد عن الفساد والجهل.
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