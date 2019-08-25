سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
السكة الحديد - صورة أرشيفية
السكة الحديد - صورة أرشيفية
طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
وطالب زين الدين، في طلبه، اليوم الأحد، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال الخطوط إما بإعادة تشغيلها، أو بازالتها وتوسيع المنطقة حولها وتخصيصها لسير السيارات، مؤكدا أن بعض خطوط الترام توقفت بعد تراكم القمامة عليها، وتواجد الأكشاك والباعة على جانبيها، بعد أن كانت تعمل بشكل طبيعي، ما يستدعي اتخاذ إجراءات
اقرأ المزيد
مجلس-النواب (1)

«صحة النواب» تطالب بتنقية اللجان العلمية من الإخوان

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.
سامح-شكري (1)

وزير الخارجية يعلق على مشاركة السيسي في قمة السبع

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع الكبار، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن دعوة مصر لحضور تلك القمة سيكون بمثابة إضافة إلى إطار "مجموعة السبع"، قائلا إن مصر تشارك في قمة "مجموعة السبع" بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي، إذ أنها ستطرح رؤية تم التوافق عليها من قبل في الإطار الإفريقي، وستعبر أيضا عن المواقف الوطنية الخاصة بمصر، جاء ذلك في مداخلة له بثها التليفزيون المصري عبر قناته الأولى، اليوم الأحد.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (2)

السيسي يستقبل رؤساء 4 دول إفريقية في فرنسا (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته رؤساء رواندا بول كاجامي، والسنغال ماكي سال، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وبوركينا فاسو روك كابوري، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، وذلك خلال غداء عمل استضافة السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتنسيقا للمواقف الإفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.
.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة؛ لنقل 3700 حاج من الأراضي المقدسة. وذكرت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه سيتم تسيير 8 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 2000 من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة، بخلاف رحلات العمل. من ناحية أخرى، استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة.
اقرأ المزيد من الأخبار
طلاب -الثانوية(2)

نائب: زيادة مدة العام الدراسي تصب في مصلحة الطالب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة زيادة مدة العام الدراسي، يصب في مصلحة الطالب، لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة، لكن المشكلة تكمن في وجود ثقافة لدى أولياء الامور لا نعرف مصدرها تجعلهم يسحبون الطلاب من المدارس تدريجيا آخر شهر بشكل تلقائي، بدعوى تأهيلهم للامتحانات وهو أمر غير مبرر، مؤكدا أن حديث الوزير عن ضرورة زيادة مدة العام الدراسي يصب في مصلحة الطالب لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة.
السيجارة-الالكترونية

نائبة تقدم طلب إحاطة لحظر تداول السجائر الإلكترونية

تقدمت أمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية، قائلة إن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، وإنها ليست أقل خطرا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وإنها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجاير العادية، موضحة أن هذه السجائر، تعمل على زيادة الدهون في الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
مجلس-النواب

حبوب العطارين لمنع الحمل في طلب إحاطة: سامة

أعربت النائبة فايقة فهيم، عن قلقها بشأن انتشار حبوب من الخروع، ويصفها عديد من العطارين على أساس أنها أحد وسائل منع الحمل الآمنة، بل وأفضل من الوسائل التقليدية، مضيفة أنه يتم وصف هذه الحبة للرجال بحجة أنها تعطي قوة إضافية لهم، إلا أن تناولها لمدة شهرين متتابعين، يصيب بألم فظيع في المعدة ويؤدي إلى التسمم. وبناءً عليه تقدمت "فهيم" بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن وصف حبوب سامة للمواطنين بحجة العلاج دون تدخل الأجهزة المعنية.
المحاجر الصحية البيطرية

أوضاع الأطباء البيطريين بالمحاجر الصحية في طلب إحاطة

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أبرز المشكلات التي يعاني منها الأطباء البيطريين بالمحاجر هي انخفاض رواتبهم، والتي لا تتعدى 1500 جنيه غالبا، وعدم منحهم أي امتيازات مالية رغم صعوبة المهام المكلفين بها، وتحملهم مخاطر كبيرة نتيجة التعامل مع أغذية قد تكون فاسدة، والتعامل مع بعض المستثمرين من معدومي الضمير الذي على استعداد لفعل أي شيء حتى يتم الموافقة على الشحنات. وبناءً عليه تقدم مشهور بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أوضاع الأطباء البيطريين بالمحاجر الصحية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org