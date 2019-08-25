استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

السكة الحديد - صورة أرشيفية

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.

وطالب زين الدين، في طلبه، اليوم الأحد، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال الخطوط إما بإعادة تشغيلها، أو بازالتها وتوسيع المنطقة حولها وتخصيصها لسير السيارات، مؤكدا أن بعض خطوط الترام توقفت بعد تراكم القمامة عليها، وتواجد الأكشاك والباعة على جانبيها، بعد أن كانت تعمل بشكل طبيعي، ما يستدعي اتخاذ إجراءات