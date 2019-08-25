4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

بدأ عدد من البنوك العاملة في مصر خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع بنسبة تتراوح من 1 إلى 1.5%، عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 150 نقطة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

البنوك

أعلنت البنوك الحكومية والعاملة في مصر عن بدء خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد.

ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير في البنوك: البنك الأهلي المصري قرر البنك الأهلي المصري خفض أسعار العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية بمعدل 1% لتصبح 14%، بدلا من 15%، وذلك بالنسبة للعائد الشهري، كما تقرر خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية البلاتينية