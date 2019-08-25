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4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

بدأ عدد من البنوك العاملة في مصر خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع بنسبة تتراوح من 1 إلى 1.5%، عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 150 نقطة
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
البنوك
البنوك
أعلنت البنوك الحكومية والعاملة في مصر عن بدء خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد.
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير في البنوك: البنك الأهلي المصري قرر البنك الأهلي المصري خفض أسعار العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية بمعدل 1% لتصبح 14%، بدلا من 15%، وذلك بالنسبة للعائد الشهري، كما تقرر خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية البلاتينية
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مدينة-الرخام (1)

مدينة الرخام والجرانيت تضع مصر على الخريطة العالمية

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح مشروع "مدينة الرخام الجديدة" بالعين السخنة العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، في منطقة الجلالة البحرية، مع شركة «بيدريني» الإيطالية للرخام والجرانيت. وتناقش الأسبوع المقبل، شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، اللمسات النهائية على مشروع مدينة الرخام المرتقب انطلاقه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية.. فهل تنجح المدينة الجديدة في وضع اسم مصر على خريطة صناعة الرخام عالميًا؟ وكم يبلغ حجم الإنتاج المتوقع؟ ومتى يتم افتتاحها؟
جنية (3)

بعد خفض الفائدة.. ما مصير سعر الجنيه المصري؟

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، ليواصل دورته التيسيرية، وتباينت آراء المحللين وبنوك الاستثمار حول تأثير هذا القرار فى سعر الجنيه، إذ شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بنحو 133 قرشا منذ بداية عام 2019 ليسجل أقل سعر للدولار حاليا نحو 16.62 جنيه، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 6.5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1527 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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جنية (3)

بعد خفض الفائدة.. ما مصير سعر الجنيه المصري؟

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، ليواصل دورته التيسيرية، وتباينت آراء المحللين وبنوك الاستثمار حول تأثير هذا القرار فى سعر الجنيه، إذ شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بنحو 133 قرشا منذ بداية عام 2019 ليسجل أقل سعر للدولار حاليا نحو 16.62 جنيه، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 6.5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
أسعار-الفائدة (2)

تعرف على الفئات الرابحة والخاسرة من خفض سعر الفائدة

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وتعد هذه هي المرة الثانية لخفض الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعرف سعر الفائدة بأنه السعر الذى يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التى ينبغى ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي فى التحكم فى عرض النقد فى التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
البنك-المركزى

«إتش سي» تتوقع خفض أسعار الفائدة من 1 إلى 2%

قال تقرير صادر من إدارة البحوث بشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمو في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل. وتوقعت مونيت دوس، محللة قطاع البنوك بإدارة بحوث الشركة، أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس، يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020، مشيرة إلى أنه بناءً على أرقامنا يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك يتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار عام 2017-2018.
تعاملات بنكية (2)

شهادات قناة السويس.. 49 مليار جنيه فوائد في 5 سنوات

تبدأ البنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس خلال شهر سبتمبر المقبل، وهي الشهادات التي تم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة منذ عام 2014، وقامت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس بإصدار هذه الشهادات، وفتحت أبوابها أمام المواطنين حتى منتصف الليل لمواجهة الإقبال الشديد على شرائها بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%. واستطاعت البنوك جمع نحو 64 مليار جنيه، هي حصيلة بيع هذه الشهادات خلال 8 أيام فقط من بدء الطرح، وذلك بمتوسط اكتتاب بلغ نحو 824 مليون جنيه في الساعة الواحدة.
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