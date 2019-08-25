4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

بدأ عدد من البنوك العاملة في مصر خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع بنسبة تتراوح من 1 إلى 1.5%، عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 150 نقطة
أعلنت البنوك الحكومية والعاملة في مصر عن بدء خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض.
ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد.
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير في البنوك:
البنك الأهلي المصري
قرر البنك الأهلي المصري خفض أسعار العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية بمعدل 1% لتصبح 14%، بدلا من 15%، وذلك بالنسبة للعائد الشهري، كما تقرر خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية البلاتينية
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير في البنوك:
البنك الأهلي المصري
قرر البنك الأهلي المصري خفض أسعار العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية بمعدل 1% لتصبح 14%، بدلا من 15%، وذلك بالنسبة للعائد الشهري، كما تقرر خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد ربع السنوي (يصرف كل 3 أشهر) بمعدل 1%، لتصبح 14.25% بدلا من 15.25%.
وتم خفض سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لتصبح 14.5% بدلا من 16%.
وقرر البنك أيضا خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار والتي يصدرها بنك الاستثمار القومي، ليسجل سعر العائد الجديد نحو 14.75% بدلا من 15.75%، وذلك بالنسبة لشهادات استثمار المجموعة "ب" ذات العائد الدورى الممنوح لمدة سنة.
كما قرر البنك خفض سعر الفائدة على شهادات استثمار المجموعة "ب" ذات العائد الدورى الممنوح لمدة 3 سنوات ليسجل سعر العائد الجديد نحو 14% بدلا من 15%.
وشهادات الاستثمار تصدر من خلال بنك الاستثمار القومى التابع للحكومة، وتعتبر نوعا من شهادات الادخار.
ويختص البنك الأهلى المصرى فقط بإصدار وتسويق مثل هذه الشهادات منذ منتصف الستينيات لصالح بنك الاستثمار القومى، وتصدر هذه الشهادات فى ثلاث مجموعات مختلفة لتناسب احتياجات كل المدخرين، كما تتمتع هذه الشهادات بجميع مميزات الشهادات الادخارية ولا يجوز التصرف فيها، كما أن قيمتها وعوائدها وجوائزها معفاة من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة.
بنك مصر
أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار
أعلن بنك مصر عن خفض سعر العائد على الشهادة المتغيرة بواقع 1.5%، ليصل سعر العائد إلى 14.5% بدلا من 16%، وذلك بالنسبة لشهادات الادخار ذات العائد المتغير يصرف كل 3 أشهر.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الشهادة نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما يسمح البنك بالاقتراض بضمانها حتى 90% من قيمتها.
وقرر البنك أيضا البنك خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادة القمة الادخارية الثلاثية ليسجل سعر العائد حاليا نحو 14%، بدلا من 15%، ويتم صرفه شهريا ولمدة 3 سنوات.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيها نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما يسمح البنك بالاقتراض بضمانها حتى 90% من قيمتها، وتجدد تلقائيا بعد انتهاء أجلها.
أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير
قرر البنك خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5% على حساب توفير يوم بيوم لكبار العملاء (VIP)، والذي تم تقسيمه إلى 5 شرائح، وجاءت أسعار العائد الجديدة وفقا لما يلي:
-الشريحة الأولى من مليون إلى 2 مليون جنيه: سعر فائدة 5.75% بدلا من 7.25%.
-الشريحة الثانية من 2 مليون إلى 10 ملايين جنيه: سعر فائدة 6.25% بدلا من 7.57%.
-الشريحة الثالثة من 10 ملايين إلى 30 مليون جنيه: سعر فائدة 6.75% بدلا من 8.25%.
-الشريحة الرابعة من 30 مليون إلى 100 مليون جنيه: سعر فائدة 7.25% بدلا من 8.75%.
-الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 100 مليون جنيه: سعر فائدة 8.5% بدلا من 10%.
كما قرر البنك خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على حسابات التوفير الأخرى بواقع 1% وفقا لما يلي:
-الشريحة الأولى من 1500 إلى 5 آلاف جنيه: سعر فائدة 7.5% شهريا، 7.75% ربع سنوي، 8% سنوي.
-الشريحة الثانية من 5 إلى 50 ألف جنيه: سعر فائدة 8% شهريا، 8.25% ربع سنوي، 8.5% سنوي.
-الشريحة الثالثة من 50 إلى 250 ألف جنيه: سعر فائدة 8.5% شهريا، 8.75% ربع سنوي، 9% سنوي.
-الشريحة الرابعة من 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه: سعر فائدة 9% شهريا، 9.25% ربع سنوي، 9.5% سنوي.
-الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه: سعر فائدة 9.5% شهريا، 9.75% ربع سنوي، 10% سنوي.
بنك قناة السويس
قرر بنك قناة السويس خفض سعر الفائدة على شهادة الحصاد بنسبة 1.5%، ليسجل سعر العائد نحو 13% بدلا من 14.5% وذلك بالنسبة لشهادة الحصاد ذات العائد الشهري، كما تم خفض سعر الفائدة على الشهادة ذات العائد ربع السنوي (يصرف كل 3 أشهر) ليصبح 13.25% بدلا من 14.75%، وتم خفض سعر الفائدة على الشهادة ذات العائد نصف السنوي (يصرف كل 6 أشهر) ليصبح 13.5% بدلا من 15%.
ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة نحو 1000 جنيه، ومدتها 3 سنوات، كما يمكن للعميل الاقتراض بضمان الشهادة وحتى 90% من قيمتها.
البنك العقاري المصري
قرر البنك العقاري المصري خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير ليصبح سعر العائد نحو 14.5% بدلا من 16%.
وتعتبر الشهادات متغيرة العائد إحدى الأدوات المهمة التي لجأت إليها البنوك لتخفيف عبء الفائدة المرتفعة التي تدفعها على الشهادات، خاصة أنها مرتبطة بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي بشكل دوري.
ولجأت البنوك إلى إصدار شهادات متغيرة العائد لتتواكب مع توجه البنك المركزي لزيادة معدلات الفائدة بشكل مؤقت، خاصة عقب قرار تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة بواقع 700 نقطة أساس خلال عام 2016.