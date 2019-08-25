إنقاذ 18 مهاجرا من الغرق قبالة سواحل تونس

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

غرق مهاجرين

أعلن الجيش التونسي، أمس السبت، إنقاذ 18 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة من الغرق، بشواطئ مدينة جرجيس في محافظة مدنين جنوبي تونس. وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية، اليوم الأحد، أن المجموعة المهاجرة تعطل مركبها على بعد 50 ميلًا من شواطئ مدينة جرجيس، قادمين من ليبيا باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة أنباء تونس "وات". وانتشل الهلال الأحمر التونسي، في شهر يوليو الماضي، جثث 38 مهاجرًا، بعد غرق قارب قبالة سواحلها الأسبوع الماضي.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة حوادث مماثلة كان أبرزها حادث غرق مركب لمهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل التونسية راح ضحيته 66 شخصا كلهم تونسيون في يونيو 2018. ويعد ساحل غرب ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا، على الرغم من أن الأعداد تراجعت بسبب جهود تقودها إيطاليا