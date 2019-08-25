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رسالة مؤثرة من ليلى علوي لوالدتها في ذكرى وفاتها

تحرير:التحرير ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
ليلى علوي
ليلى علوي
وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة مؤثرة إلى والدتها بمناسبة ذكرى رحيلها الثانية والتي توافق اليوم الأحد. ونشرت ليلى علوى، صورا تجمعها بوالدتها الراحلة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت قائلةً: "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة، وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك، بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة أفرح ولا أحس بالإنجاز". وحرص عدد من النجوم على مواساتها، ومن بينهم النجمة هند صبري التي علّقت: "الله يرحمها تعيشي وتفتكري"، وكذلك جومانة مراد، وغيرهما.
وأضافت ليلى علوي: "صحيح ربنا أنعم عليا بحب وقرب ناس كتير بيحبوني وباحبهم، إنما مكانك لسه فاضي يا أمي وهيفضل فاضي ماحدش هايقدر يملاه، وهافضل أدعيلك بالرحمة والراحة، وعارفة إن دعايا بيوصلك وبتحسي بيا، ادعوا لأمي وأمهاتنا جميعًا". يذكر أن والدة الفنانة ليلى علوى توفيت قبل عامين بسبب معاناتها من ضعف فى
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صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

16 عرضا مجانيا.. فعاليات «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل، اليوم الأحد، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى "أبناء قابيل" بقاعة سيد درويش، إخراج إسلام تمام، وبمسرح البالون عرض "سيرة حب" لعادل عبده، وبقاعة الغد عرض "أبو كلبش"، ومسرحية "الإنسان الطيب" على مسرح ميامي، وعلى مسرح متربول تُعرض "السنافر"، وفي قاعة زكى طليمات تعرض "صدى الصمت"، وعلى مسرح أوبرا ملك تعرض "سمكمكينو".
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أزمات ريهام سعيد مستمرة.. آخرها انتقاد مريضات السمنة

أزمات عديدة طالما أثارتها الإعلامية ريهام سعيد خلال سنوات عملها الإعلامي الأخيرة، من خلال برنامجها الشهير "صبايا الخير"، الذي يعرض حاليًا على قناة "الحياة"، وكان آخر هذه الأزمات ما أثير حول حلقة تحدثت فيها عن مرضى السمنة وأصحاب الأوزان الزائدة. وقالت ريهام سعيد عنهن: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر، ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، ثم خرجت من خلال مقطع فيديو لها عبر "إنستجرام" لتكرر: "هما عبء فعلا على الدولة، وبيبقى شكلهم وحش ويدل على عدم التحضر".
ريهام سعيد

مشاهير هاجموا ريهام سعيد: بتتريق على الغلابة

بعد التصريحات المثيرة للجدل للإعلامية ريهام سعيد خلال حلقة من برنامجها "صبايا" عن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وانتقادها لهم بشدة، ووصفها لهم بأنهم "عبء على الدولة"، أصبح الأمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفرحت ريهام بتلك الضجة وخرجت وقالت على موقع "إنستجرام"، إنها سعيدة للغاية بالضجة التي حدثت حول تصريحاتها، لأنها تدل على أنها "غايظة ناس كتير"، مما دفع عددا من الفنانين للهجوم عليها وانتقادها بشدة، ولكن لم يكن من ريهام إلا أنها كانت تخرج وترد وتهاجم كل من انتقدوها، ومن خلال هذا التقرير نوضح أبرز المشاهير الذين انتقدوها.
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هند-صبري-الكنز

هند صبري بـ3 وجوه في عيد الأضحى.. أحدها ملكة فرعونية

تعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني، على صعيد السينما التي فضلت أن تركز فيها خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتها فى مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي عرض قبل عامين فى رمضان، وتظهر (هند) خلال موسم أفلام عيد الأضحى بثلاثة وجوه مختلفة، الشخصية الأولي (فريدة عبيد) الزوجة التي قامت بقتل زوجها وابنتها الوحيدة، وعلى أثرها تدخل مستشفى العباسية، وذلك بفيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني، والشخصية الثانية خلال الفيلم نفسه وهي (لوليا) عرافة الغجر، والتي سيرها الفنان كريم عبد العزيز، فى أحلامه.
الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق2» يتخطى حاجز الـ40 مليونا في 11 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ40 مليون جنيه في نحو 11 يوم فقط من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد 2 مليون و837 ألفا و96 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» .. رعب مصرى بطعم السينما العالمية

«رعب، إثارة، غموض، حيوانات مفترسة، عالم ملىء بالغرائب» وغيرها من التفاصيل التى يحملها الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق»، الذى منذ طرح إعلانه الرسمي أحدث حالة جدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وسط تساؤلات حول الدرجة التى سيصل إليها العمل من الإثارة والتشويق، حيث رفع التريلر الرسمى الذى لا يتعدى الدقيقتين والنصف، سقف التوقعات لدى الجمهور بظهور شخصيات جديدة تبدو أنها ستقدم وجبة أكثر رعبًا من الجزء الأول الذى حقق إيرادات مرتفعة جدًا وقتها متجاوزا 33 مليون جنيه، وربما هذا ما شجع أحمد مراد ومروان حامد وشركة "سينرجى"، لإنتاج جزء جديد.
هند صبرى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يكسر حاجز الـ36 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ36 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس السبت 3 ملايين و466 ألفا و380 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
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