رسالة مؤثرة من ليلى علوي لوالدتها في ذكرى وفاتها

تحرير:التحرير ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

ليلى علوي

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة مؤثرة إلى والدتها بمناسبة ذكرى رحيلها الثانية والتي توافق اليوم الأحد. ونشرت ليلى علوى، صورا تجمعها بوالدتها الراحلة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت قائلةً: "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة، وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك، بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة أفرح ولا أحس بالإنجاز". وحرص عدد من النجوم على مواساتها، ومن بينهم النجمة هند صبري التي علّقت: "الله يرحمها تعيشي وتفتكري"، وكذلك جومانة مراد، وغيرهما.

وأضافت ليلى علوي: "صحيح ربنا أنعم عليا بحب وقرب ناس كتير بيحبوني وباحبهم، إنما مكانك لسه فاضي يا أمي وهيفضل فاضي ماحدش هايقدر يملاه، وهافضل أدعيلك بالرحمة والراحة، وعارفة إن دعايا بيوصلك وبتحسي بيا، ادعوا لأمي وأمهاتنا جميعًا". يذكر أن والدة الفنانة ليلى علوى توفيت قبل عامين بسبب معاناتها من ضعف فى