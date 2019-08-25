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لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
أعلن لبنان، اليوم الأحد، عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل عقب اختراقها السيادة اللبنانية، وسقوط طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعطى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، بحسب بيان. كان الجيش اللبناني كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت- الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة في أضرار مادية.
وسقطت طائرة استطلاعية مسيرة وانفجرت أخرى بالقرب من المكتب الإعلامي التابع لميليشيات حزب الله، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية أخرى. وأكد باسيل في بيانه "حرص لبنان على تنفيذ القرار 1701، الذي تقابله إسرائيل يوميا بخروقات متكررة تروع بها اللبنانيين وتهدد أمنهم". وشدد على أن حرص لبنان على الالتزام
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الجيش-الليبى

الجيش الليبي يفرض سيطرته على منطقة جديدة بغربان

تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من فرض سيطرته على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان غرب البلاد، وقتل أحد أفراد عصابات المدينة. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان: "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان والميليشيات تفر أمام ضربات قواتنا الباسلة". وأشار بيان الجيش الليبي إلى أن أحد عناصر الميليشيات ويُدعى فتحي بودي لقي حتفه خلال اشتباكات دارت في المدينة، صباح اليوم، وهو ما يؤكد عزم القيادة المسلحة بقيادة المشير حفتر على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وفقا لـ"العين الإخبارية".
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

إسرائيل تنشر قواتها على الحدود اللبنانية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال كثَف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفر شوبا المحتلة. وأضافت الوكالة أن آليات عسكرية من نوع "هامر" شوهدت في منطقة العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة.
صورة-للمهاجرين-بطريقة-غير-شرعية

إنقاذ 18 مهاجرا من الغرق قبالة سواحل تونس

أعلن الجيش التونسي، أمس السبت، إنقاذ 18 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة من الغرق، بشواطئ مدينة جرجيس في محافظة مدنين جنوبي تونس. وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية، اليوم الأحد، أن المجموعة المهاجرة تعطل مركبها على بعد 50 ميلًا من شواطئ مدينة جرجيس، قادمين من ليبيا باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة أنباء تونس "وات". وانتشل الهلال الأحمر التونسي، في شهر يوليو الماضي، جثث 38 مهاجرًا، بعد غرق قارب قبالة سواحلها الأسبوع الماضي.
انفجار في لبنان

حرب جديدة.. انتهاك إسرائيل للبنان مسلسل لا ينتهي

عقود من الصراع اللبناني الإسرائيلي ولا تزال إسرائيل تصر على انتهاك الأراضي اللبنانية، حيث إن البلدين في حالة حرب، وتتهم بيروت دائما دولة الاحتلال بانتهاك مجالها الجوي بالطائرات المقاتلة والمسيرة. ويواصل الطيران التجسسي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من البلدات والقرى جنوب لبنان، أحدث تلك الانتهاكات سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وتحطم طائرة أخرى، تسببا في وقوع انفجار هز الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم الأحد، وهو ما أدى لوقوع أضرار مادية في الضاحية.
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قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

إسرائيل تنشر قواتها على الحدود اللبنانية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال كثَف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفر شوبا المحتلة. وأضافت الوكالة أن آليات عسكرية من نوع "هامر" شوهدت في منطقة العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة.
طائرة-اسرائيلية

طائرة إسرائيلية تحلق في أجواء لبنان.. وتنفيذ غارات وهمية

تحلق طائرة استطلاع إسرائيلية بكثافة في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأحد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما أوردت وكالة "روسيا اليوم"، نبأ عاجل، يقول إن طائرة استطلاع إسرائيلية أيضا حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية. ووقع انفجار في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس". وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت.
مجلس-النواب-الاردني

«النواب الأردني» يوصي بطرد السفير الإسرائيلي

أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب، إضافة إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام. يأتي ذلك بينما استدعت وزارة الخارجية، أمس الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية في الحرم الشريف، التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا.
قصف-صواريخ

قادم من لبنان.. سوريا تعلن إسقاط صاروخ وسط أراضيها

أعلن مصدر عسكري، أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت لـ"صاروخ معاد" كان قادما من شمال لبنان وجرى إسقاطه فوق مدينة مصياف وسط سوريا، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوردت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله، إنه وفي تمام الساعة 11.6 ليلا بتوقيت دمشق من يوم الخميس" كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه". واعتادت إسرائيل شن غارات أو قصف أهداف في سوريا تقول إنها مخازن أسلحة في طريقها إلى حزب الله اللبناني، أو مواقع تضم خبراء وميليشيات تابعة لإيران.
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