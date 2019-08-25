لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

مجلس الأمن الدولي

أعلن لبنان، اليوم الأحد، عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل عقب اختراقها السيادة اللبنانية، وسقوط طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعطى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، بحسب بيان. كان الجيش اللبناني كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت- الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة في أضرار مادية.

وسقطت طائرة استطلاعية مسيرة وانفجرت أخرى بالقرب من المكتب الإعلامي التابع لميليشيات حزب الله، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية أخرى. وأكد باسيل في بيانه "حرص لبنان على تنفيذ القرار 1701، الذي تقابله إسرائيل يوميا بخروقات متكررة تروع بها اللبنانيين وتهدد أمنهم". وشدد على أن حرص لبنان على الالتزام