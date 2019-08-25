ريهام سعيد تصل «الأعلى للإعلام» للتحقيق معها

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

ريهام سعيد - صورة أرشيفية

وصلت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة"، اليوم الأحد، إلى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مبنى ماسبيرو، للتحقيق معها في شكوى من المجلس القومي للمرأة بسبب حلقتها التي تحدثت فيها عن السمنة. وتعقد هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة التوصيات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس، برئاسة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحضور عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس، والدكتورة هدى زكريا، وجمال شوقي، وصالح الصالحي، أعضاء المجلس.

كما يحضر الاجتماع الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس، الذي وصل إلى مقر المجلس بمبنى ماسبيرو في أول يوم عمل له بعد تعيينه، يوم الأربعاء الماضي، في منصبه الجديد خلفا لأحمد سليم بعد القبض عليه بتهمة الرشوة.وناقش الاجتماع، عددا من الملفات وأبرزها شكوتي المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا"