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ريهام سعيد تصل «الأعلى للإعلام» للتحقيق معها

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
ريهام سعيد - صورة أرشيفية
ريهام سعيد - صورة أرشيفية
وصلت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة"، اليوم الأحد، إلى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مبنى ماسبيرو، للتحقيق معها في شكوى من المجلس القومي للمرأة بسبب حلقتها التي تحدثت فيها عن السمنة. وتعقد هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة التوصيات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس، برئاسة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحضور عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس، والدكتورة هدى زكريا، وجمال شوقي، وصالح الصالحي، أعضاء المجلس.
كما يحضر الاجتماع الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس، الذي وصل إلى مقر المجلس بمبنى ماسبيرو في أول يوم عمل له بعد تعيينه، يوم الأربعاء الماضي، في منصبه الجديد خلفا لأحمد سليم بعد القبض عليه بتهمة الرشوة.وناقش الاجتماع، عددا من الملفات وأبرزها شكوتي المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا"
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مجلس-النواب (1)

«صحة النواب» تطالب بتنقية اللجان العلمية من الإخوان

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.
سامح-شكري (1)

وزير الخارجية يعلق على مشاركة السيسي في قمة السبع

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع الكبار، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن دعوة مصر لحضور تلك القمة سيكون بمثابة إضافة إلى إطار "مجموعة السبع"، قائلا إن مصر تشارك في قمة "مجموعة السبع" بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي، إذ أنها ستطرح رؤية تم التوافق عليها من قبل في الإطار الإفريقي، وستعبر أيضا عن المواقف الوطنية الخاصة بمصر، جاء ذلك في مداخلة له بثها التليفزيون المصري عبر قناته الأولى، اليوم الأحد.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (2)

السيسي يستقبل رؤساء 4 دول إفريقية في فرنسا (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته رؤساء رواندا بول كاجامي، والسنغال ماكي سال، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وبوركينا فاسو روك كابوري، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، وذلك خلال غداء عمل استضافة السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتنسيقا للمواقف الإفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.
.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة؛ لنقل 3700 حاج من الأراضي المقدسة. وذكرت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه سيتم تسيير 8 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 2000 من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة، بخلاف رحلات العمل. من ناحية أخرى، استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة.
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حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

«الأعلى للإعلام» يناقش أزمة ريهام سعيد

تعقد هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة التوصيات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس، برئاسة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحضور عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس، والدكتورة هدى زكريا، وجمال شوقي، وصالح الصالحي، أعضاء المجلس، والدكتور عصام فرج أمين عام المجلس، الذي وصل إلى مقر المجلس بمبنى ماسبيرو في أول يوم عمل له بعد تعيينه، يوم الأربعاء الماضي، في منصبه الجديد خلفا لأحمد سليم بعد القبض عليه بتهمة الرشوة.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

‎«الأعلى للإعلام» يقرر حجب موقعين بسبب هواوي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحجب الموقعين الإلكترونيين (الإخبارية) و(الصباح نيوز) 3 أشهر لممارسة الابتزاز بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاط شركة (هواوي) في مصر، ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة. جاء القرار بعد توصية لجنة الشكاوى بشأن الشكوى المقدمة من الممثل القانوني لشركة (هواوي) مصر، وموافقة المجلس بجلسته المعقودة اليوم السبت. وقال المجلس في حيثيات القرار، إن اللجنة عقدت 5 جلسات تحقيق في الشكوى المقدمة من شركة (هواوي) ضد الموقعين الإلكترونيين ورئيس تحريرهما مروة أبو زاهر.
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بعد قرار المنع.. محطات مثيرة للجدل لـ«ريهام سعيد»

«ريهام سعيد»، مسيرة حافلة بالكثير من المحطات الجدلية، آخرها الساعات الماضية عقب هجومها على صاحبات السمنة، الأمر الذى استدعى على الفور تدخل نقابة الإعلاميين على خط المواجهة مع الأخيرة، فقررت رسميا، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي بعد حلقة برنامجها "صبايا" المُثيرة للجدل على قناة الحياة، حول "صاحبات السمنة". ريهام سعيد هي مذيعة ومقدمة برامج وممثلة، ولدت في مايو 1975، شاركت في العديد من المسلسلات التليفزيونية وتقدم حالياً برنامج صبايا الخير.
ريهام سعيد

نائبة تطالب بمحاسبة ريهام سعيد:تجاوزت في حق المصريين

شنت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الإعلامية ريهام سعيد، بسبب تصريحاتها في برنامج "صبابا" المذاع على قناة الحياة، ضد السيدات البدينات، ما اعتبره البعض لإهانة لقطاع كبير من نساء مصر، خاصة الفقيرات منهن، وقال النائبة إن الأسلوب الذي تحدثت به الإعلامية عن المصريات سيء للغاية وسبب أذى نفسي للعديد من المصريات، إذ أنه افتقد اللياقة المهنية والأخلاقية، لافتة إلى أن ريهام سعيد تجاوزت في حق العديد من المواطنين المصريين ويجب محاسبتها على ذلك.
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