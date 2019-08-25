عناصر القوات المسلحة تواصل تدريب «حماة الصداقة 4»

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

تدريب حماة الصداقة - صورة أرشيفية

تواصل قوات المظلات المصرية، وقوات "الإنزال الجوي" الروسية ، والبيلاروسية، المشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة 4"، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات المخططة، ويأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية، والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، ويشارك فى التدريب أكثر من 1000 مقاتل من عناصر قوات المظلات والقوات الجوية المصرية، وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات، بهدف استعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية.

وبدأت المرحلة التحضيرية باكتمال وصول جميع القوات إلى منطقة التدريب بنطاق مدينة ريازان الروسية، إذ اصطفت القوات المشاركة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدول المشاركة، كما تم رفع الأعلام: المصري، والروسي، والبيلاروسي. كما يتضمن التدريب: تنظيم العديد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية، والأنشطة