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عناصر القوات المسلحة تواصل تدريب «حماة الصداقة 4»

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
تدريب حماة الصداقة - صورة أرشيفية
تدريب حماة الصداقة - صورة أرشيفية
تواصل قوات المظلات المصرية، وقوات "الإنزال الجوي" الروسية ، والبيلاروسية، المشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة 4"، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات المخططة، ويأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية، والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، ويشارك فى التدريب أكثر من 1000 مقاتل من عناصر قوات المظلات والقوات الجوية المصرية، وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات، بهدف استعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية.
وبدأت المرحلة التحضيرية باكتمال وصول جميع القوات إلى منطقة التدريب بنطاق مدينة ريازان الروسية، إذ اصطفت القوات المشاركة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدول المشاركة، كما تم رفع الأعلام: المصري، والروسي، والبيلاروسي. كما يتضمن التدريب: تنظيم العديد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية، والأنشطة
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«صحة النواب» تطالب بتنقية اللجان العلمية من الإخوان

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.
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وزير الخارجية يعلق على مشاركة السيسي في قمة السبع

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع الكبار، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن دعوة مصر لحضور تلك القمة سيكون بمثابة إضافة إلى إطار "مجموعة السبع"، قائلا إن مصر تشارك في قمة "مجموعة السبع" بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي، إذ أنها ستطرح رؤية تم التوافق عليها من قبل في الإطار الإفريقي، وستعبر أيضا عن المواقف الوطنية الخاصة بمصر، جاء ذلك في مداخلة له بثها التليفزيون المصري عبر قناته الأولى، اليوم الأحد.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (2)

السيسي يستقبل رؤساء 4 دول إفريقية في فرنسا (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته رؤساء رواندا بول كاجامي، والسنغال ماكي سال، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وبوركينا فاسو روك كابوري، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، وذلك خلال غداء عمل استضافة السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتنسيقا للمواقف الإفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.
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غدا.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة؛ لنقل 3700 حاج من الأراضي المقدسة. وذكرت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه سيتم تسيير 8 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 2000 من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة، بخلاف رحلات العمل. من ناحية أخرى، استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة.
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تأثر مصر بانفجار روسيا.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية، استخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق.
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هل تأثرت مصر بالانفجار النووي في روسيا؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، وتواصل المركز مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشددة على أن مصر لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائيا، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
القوات-المسلحة (1)

القوات المسلحة تشارك في تدريب «حماة الصداقة» بروسيا

غادرت عناصر من القوات المسلحة للمشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة 4"، والذي تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، وذلك بجمهورية روسيا الاتحادية خلال المدة من 19 إلى 29 أغسطس الجاري. وأتمت القوات المصرية المشاركة في التدريب كامل الاستعداد والجاهزية لصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية، ولتوحيد المفاهيم القتالية والعمل الجماعي خلال مراحل التدريب والتي تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات.
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كيف تكشف «الطاقة الذرية» على القمح الروسي؟

لم يقتصر التخوف لدى المصريين من التسرب الإشعاعي في روسيا، أثناء إجراء تجربة تشغيلية لصاروخ محمل بمواد نووية الأسبوع الماضي، على تصميم ومعدلات الأمان في المفاعل النووي بالضبعة، والمقرر أن تنفذه شركة روساتوم الروسية، وهي نفس الشركة المسؤولة عن تجارب التشغيل للصاروخ النووي الذي حدث به تسرب، بل إن التخوف طال السلع الغذائية، لا سيما الاستراتيجية منها، والتي لا غنى عنها في حياة المصريين، مثل "رغيف العيش"، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على ما يزيد على 40% من استهلاكها السنوي من القمح، والعامل الرئيسي فى إنتاج رغيف العيش على القمح المستورد من روسيا.
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