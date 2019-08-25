السجن 10 سنوات لرئيس أدوية استولى على 3 مليار جنيه

تحرير:أحمد الزغبي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

سجن

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية اليوم الأحد برئاسة المستشار أمير عدلي، رئيس المحكمةوبعضوية كل من المستشارين أشرف المليجي، واسامة محمود، وأمانة سر مصطفى يسرى ومحمود عمارة بمعاقبة رئيس مجلس ادارة شركة للأدويةتدعي "ف"بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 مليون جنيه ومعاقبة 4 آخرين من موظفي الشركة بالسجن لمدة 5 سنوات لاشتراكهم معه في الاستيلاء على أموال المواطنين .تعود الواقعة في القضية رقم 275 لسنة 2018 جنايات محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام إحدى شركات الأدوية بتوظيف الأموال وعدم ردها للمواطنين

وكشفت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من صحة البلاغات وقيام المتهم " م. ع . ح" ، رئيس مجلس إدارة شركة للأدوية "ف"، بتوظيف الأموال للغير بدون ترخيص مقابل فائدة 2% شهريا وأنه لم يصدر من الهيئة ترخيص بتلقي مبالغ مالية وفقا للقانون رقم 146 لسنة 1998، مما يعد مخالفا للقانون.وأضافت التحريات