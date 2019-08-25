جريمة

السجن 10 سنوات لرئيس أدوية استولى على 3 مليار جنيه

تحرير:أحمد الزغبي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
سجن
سجن
قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية اليوم الأحد برئاسة المستشار أمير عدلي، رئيس المحكمةوبعضوية كل من المستشارين أشرف المليجي، واسامة محمود، وأمانة سر مصطفى يسرى ومحمود عمارة بمعاقبة رئيس مجلس ادارة شركة للأدويةتدعي "ف"بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 مليون جنيه ومعاقبة 4 آخرين من موظفي الشركة بالسجن لمدة 5 سنوات لاشتراكهم معه في الاستيلاء على أموال المواطنين .تعود الواقعة في القضية رقم 275 لسنة 2018 جنايات محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام إحدى شركات الأدوية بتوظيف الأموال وعدم ردها للمواطنين
وكشفت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من صحة البلاغات وقيام المتهم " م. ع . ح" ، رئيس مجلس إدارة شركة  للأدوية "ف"، بتوظيف الأموال للغير بدون ترخيص مقابل فائدة 2% شهريا وأنه لم يصدر من الهيئة ترخيص بتلقي مبالغ مالية وفقا للقانون رقم 146 لسنة 1998، مما يعد مخالفا للقانون.وأضافت التحريات
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سرقة-السيارات (3)

سجن 7 متهمين بسرقة كاسيت وهاتف من 3 لـ15 سنة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي والمستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر كريم الجنادي، بالسجن من 15 إلى 3 سنوات لـ7 متهمين لسرقتهم المجني عليه "م.ر.م" تحت تهديد السلاح. تعود الواقعة في القضية رقم 4228 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 395 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل ببلاغ من المجني عليه بقيام 7 أشخاص بسرقتها بدائرة القسم.
اغتصاب (1)

حبس عامل تعدى جنسيًا على طفلته في الشرقية

أصدرت نيابة ههيا العامة، برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وقيامه بالتعدي جنسيًا على ابنته الطفلة ذات الخمسة عشر ربيعًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا، وذلك دون أدنى مراعاة لحداثة سنها أو صلة الدم التي تربطهما.
جثة-طفل

ذنب «فارس».. عشماوي ينهي رحلة تعذيب «ملاك التبين»

ماذا اقترف «فارس» ليلحق بتعداد الضحايا في جرائم أزواج الأمهات؟ ماذا فعل هذا الطفل الصغير ليصبح جثة هامدة؟ ما الجرم الذي ارتكبه ليلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة؟ أسئلة كثيرة وعلامات تعجب أزاحت عنها محكمة جنايات القاهرة الستار خلال حكمها بالإعدام على عاطل بمنطقة التبين والمؤبد لزوجته، إذ كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن زوج الأم الجاني هو من قتل الصغير، صاحب الخمس سنوات، بدم بارد، بعد وصلة من الضرب المستمر والتعذيب، إلا أن قضاء الله في الأرض اقتص لدماء «فارس».
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النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية عن عقار الحدائق

باشرت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، والذي نتج عنه إصابة 3 مواطنين، في حالات حرجة، استعجلت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول الحادث، كما استعجلت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين من مستشفى الزهراء الجامعي، وتسلمت النيابة التحريات الأولية للحادث، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الهندسية بمحافظة القاهرة جهودها لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه.
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اشعال النار

اعتراض وطرد وضرب.. شاب يشعل النار في والده بسبب فتاة

قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس النيابة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإشعال النيران في والده، لنشوب مشادة بينهما بسبب اعتراض الأب على وجود فتاة بصحبة نجله بشقة سكنهم، وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وسؤال الشهود، إذ تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرق، بالواقعة.
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إصابة سيدة واحتجاز 2 آخرين بانهيار عقار بالإسكندرية

أصيبت سيدة مسنة في العقد الثامن من العمر واحتجز شخصين آخرين بمنطقة اللبان بوسط بالإسكندرية اليوم الأحد، عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من طابقين، تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بشارع الباب الأخضر، بمنطقة اللبان، بجمرك الإسكندرية، ما أدى لإصابة سيدة مسنة تدعى "س. ر."، 74 عاما، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم اللبان وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها وسيارة الإسعاف ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحادث.
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فتاة تسقط من الثامن بسبب «ترويقة العيد» بالإسكندرية

"هنضف الشقة وأخليها زى الفل.. متتعبيش نفسك يا ماما"، تلك كانت آخر جملة قالتها "سلمى .م.ا" طالبة الشهادة الإعدادية التى سعت لمساعدة والدتها فى "تنظيف الشقة" استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، الذى حولت فرحته إلى مآتم على أسرتها إلا أنها سقطت من الطابق الثامن، وذلك بمنطقة المندرة، شرق محافظة الإسكندرية، حيث وقفت أعلى الشباك لتنظيفه ورشه بالمياه فاختل توازنها وسقطت فى الحال أعلى سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار وذلك وسط حالة من الفزع والقلق، فيما فشلت محاولات إنقاذها وسقطت متوفية فى الحال.
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شاب يستولى على مليون جنيه من مواطنين أوهمهم بالسفر

استغل شاب بالإسكندرية، حاجة الشباب خاصة العاطلين والطامحين فى الحصول على فرص عمل بالخارج، توفر لهم مستقبل مشرق وحياة كريمة، وادعى قدرته على توفير فرص عمل جيدة لقطاع كبير من الشباب على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو مليون جنيه، وتمكن ضباط ورجال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط وتوجيه اتهام النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد على خلاف الحقيقة.
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