حبس عامل تعدى جنسيًا على طفلته في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

اغتصاب - تعبيرية

أصدرت نيابة ههيا العامة، برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وقيامه بالتعدي جنسيًا على ابنته الطفلة ذات الخمسة عشر ربيعًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا، وذلك دون أدنى مراعاة لحداثة سنها أو صلة الدم التي تربطهما.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بإقدام المدعو «م.ذ.م» عامل، بمنتصف العقد الرابع، على التعدي جنسيًا على ابنته الطفلة «ن» البالغة من العمر خمسة عشر ربيعًا، وذلك بعدما عاشرها معاشرة الأزواج داخل منزله بدائرة مركز