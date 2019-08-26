تحافظ على البيئة.. أقل السيارات إصدارا للانبعاثات

تسعى العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات اتباع أساليب تقنية مختلفة لحماية البيئة، وذلك عن طريق تقليل مستويات الانبعاثات الضارة بالهواء

تحرير:محمود نبيل ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تويوتا بريوس

لم يعد الحفاظ على سلامة البيئة مجرد اختيار في العديد من المجالات، ولكنه أمر لا يمكن التغاضي عنه، في ظل ما يعانيه العالم من أزمات، سواء على مستوى البيئة أو تغير المناخ، وهي ظواهر استحقت تكاتف العالمي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية. السيارات هي واحدة من المجالات الصناعية التي يعول عليها العالم بقوة من أجل الإسهام بشكل فعال في حل الأزمات البيئية، وخاصة ما يتعلق منها بالانبعاثات التي تصدرها السيارات، والتي باتت مجالا للتنافس بين الشركات العالمية المصنعة لها في السنوات القليلة الماضية.

وفي هذا السياق تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات مجموعة من السيارات الأقل على مستوى الانبعاثات الضارة التي تخرج للهواء وتلوثه. نيسان ليف كانت نيسان ليف واحدة من أفضل السيارات ذات الانبعاثات المنخفضة في الأسواق العالمية، وظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2010 وكانت منذ يومها الأول