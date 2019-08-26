تحافظ على البيئة.. أقل السيارات إصدارا للانبعاثات

تسعى العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات اتباع أساليب تقنية مختلفة لحماية البيئة، وذلك عن طريق تقليل مستويات الانبعاثات الضارة بالهواء
لم يعد الحفاظ على سلامة البيئة مجرد اختيار في العديد من المجالات، ولكنه أمر لا يمكن التغاضي عنه، في ظل ما يعانيه العالم من أزمات، سواء على مستوى البيئة أو تغير المناخ، وهي ظواهر استحقت تكاتف العالمي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية.
السيارات هي واحدة من المجالات الصناعية التي يعول عليها العالم بقوة من أجل الإسهام بشكل فعال في حل الأزمات البيئية، وخاصة ما يتعلق منها بالانبعاثات التي تصدرها السيارات، والتي باتت مجالا للتنافس بين الشركات العالمية المصنعة لها في السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا السياق تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات مجموعة من السيارات الأقل على مستوى الانبعاثات الضارة التي تخرج للهواء وتلوثه.
نيسان ليف
كانت نيسان ليف واحدة من أفضل السيارات ذات الانبعاثات المنخفضة في الأسواق العالمية، وظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2010 وكانت منذ يومها الأول
وفي هذا السياق تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات مجموعة من السيارات الأقل على مستوى الانبعاثات الضارة التي تخرج للهواء وتلوثه.
نيسان ليف
كانت نيسان ليف واحدة من أفضل السيارات ذات الانبعاثات المنخفضة في الأسواق العالمية، وظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2010 وكانت منذ يومها الأول واحدة من أهم الموديلات الكهربائية الخالصة، وباعت هذه العملاقة اليابانية أكثر من 300 ألف نسخة على مستوى العالم، كما يتم تقديمها أيضًا بمزايا تتعلق بضريبة القيمة المضافة الفيدرالية، وذلك لكونها مركبة منخفضة الانبعاثات.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
شيفروليه بولت
للحصول على سيارة صغيرة الحجم، لدى شيفروليه بولت الكهربائية الخالصة الكثير لتقدمه، فعلى مستوى الإمكانات يجب أن تكون قدرة المحرك الكهربائي 200 حصان، وهي مستويات تكفي لإقناع أي مشتر لسيارات كهربائية.
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وتملك بولت في الأساس معدلات سير بشحن البطارية مقبولة للغاية، حيث تستطيع الاستمرار في التشغيل لمسافة 238 ميلا، وهي إحدى أهم المميزات بجانب سعرها المعقول في الأسواق المختلفة.
هيونداي إيونيك
قدمت الشركة العديد من الموديلات الاعتمادية ذات الموثوقية العالية من جانب فئات مختلفة من جمهور السيارات في الأسواق العالمية، وكان من بينها سيارة إيونيك، والتي استطاعت أن تكون واحدة من أهم الموديلات الكهربائية الخالصة في العالم، وذلك بفضل التطويرات والتحديثات التي حصلت عليها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعلها من أهم الموديلات التي تراعي نسب الانبعاثات بشكل رئيسي.
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أودي E-Tron
لا شك أنها من أهم السيارات الرياضية الكهربائية التي ينتظرها الجمهور في الأسواق العالمية المختلفة، خاصة في ظل التقنيات التي تقدمها شركة أودي، سواء على مستوى الأداء الفني أو الشكل الخارجي.
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وفيما يتعلق بمعدل الانبعاثات، فإن أودي راهنت على التقنيات التكنولوجية التي خفضت من نسب الانبعاثات، لا سيما أن أودي كانت واحدة من الشركات التي طالتها سمعة سيئة بشأن مستويات الانبعاثات والتلاعب فيما يتعلق ببرامج القياس المختلفة.
تويوتا بريوس
واحدة من أهم السيارات التي راهنت عليها الشركة اليابانية في العديد من الأسواق العالمية، وبالأخص تلك التي تميل للموديلات الكهربائية.
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وعلى مستوى الانبعاثات، لا تزال السيارة تعاني من بعض المشكلات، وإن كانت تظل واحدة من أكثر السيارات مراعاة لنسب الانبعاثات على مستوى العالم، الأمر الذي يجعلها من بين أهم السيارات التي تراعي البيئة ومتطلباتها الأساسية، والتي تسعى العشرات من الشركات العالمية للوفاء بها حتى لا تتخلف عن ركب صناعة السيارات في المستقبل القريب.