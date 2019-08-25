إسرائيل تنشر قواتها على الحدود اللبنانية

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

قوات الاحتلال

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال كثَف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفر شوبا المحتلة. وأضافت الوكالة أن آليات عسكرية من نوع "هامر" شوهدت في منطقة العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة.

وتم رصد حركة دوريات غير عادية عند بركة النقار وجبل سدانة في ظل تحليق مكثف لطائرات استطلاع دون طيار في أجواء قرى العرقوب وفوق مرتفعات جبل الشيخ، وفقا للوكالة. كان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت الأحد، الأولى سقطت أرضا،