«القومي لثقافة الطفل» يحصد جوائز بينالي طشقند الدولي

تحرير:كريم محجوب ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

المركز القومي لثقافة الطفل

استطاع أطفال المركز القومي لثقافة الطفل، اقتناص الفوز في مسابقة "بينالي طشقند الدولي لرسوم الأطفال"، التي نظمتها أكاديمية الفنون بدولة "أوزباكستان"، وحقق هذا الفوز "ملك إسلام" و"سليم محمد مدحت"، وجاء ذلك في الخطاب الذي استقبله قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، من سفارة أوزباكستان بالقاهرة، يفيد أن هيئة التحكيم الدولي لـ"البينالي" منحت الطفلة "ملك إسلام" ميدالية فضية وشهادة تقدير، والطفل "سليم محمد مدحت" ميدالية برونزية وشهادة تقدير.

وفي نفس السياق أوضح رئيس المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف، أنه احتفالا بهذا الفوز المشرف، سينظم المركز حفلا بالحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب، لتكريم الطفلين الفائزين، وتسليمهما الجوائز وشهادات التقدير. وأشار إلى أنه سوف تقام على هامش حفل توزيع الجوائز، ورش فنية وثقافية وترفيهية للأطفال،