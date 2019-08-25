قبل كارثة الشتاء.. لماذا يسيطر الخوف على مربي الدواجن؟

الزراعة تعلن استعداداتها لإنفلونزا الطيور بسبب خوف المربين من تطور المرض.. ونائب: اكتشاف نوع جديد للإنفلونزا وملف الدواجن يحتاج ثورة.. ومحرز: اللقاحات متوفرة للنوع الجديد

تحرير:صابر العربي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

شهران يفصلاننا عن أول دورة إنتاج من مزارع الدواجن التي تتزامن مع دخول فصل الشتاء فيما يخص تربية الدواجن، وتعد أول دورة للمربين مع حلول الشتاء بمثابة عنق زجاجة واختبار، إما أن ينجح المربي في دورته الأولى ومن ثم السير قدمًا نحو موسم شتاء ناجح، أو فشل في الدورة والعزوف عن استكمال باقي الموسم الشتوي، ويرجع الفشل إلى عدم القدرة على التدفئة، بخلاف عدم القدرة على مواجهة الأوبئة التي تقضي على أغلب الإنتاج في فصل الشتاء، وفي مقدمتها مرض إنفلونزا الطيور، الذي يتخوف المربون من عودته الشتاء المقبل أكثر شراسة من ذي قبل.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس إنفلونزا الطيور، انتقل من الطيور إلى البشر لأول مرة عام 1997، وظهر بين الدواجن في منطقة هونج كونج، وتمكن ذلك الفيروس، منذ ظهوره وانتشاره مجددا على نطاق واسع في عامي 2003 و2004، من الانتقال من آسيا إلى أوروبا وإفريقيا؛ ما أدى إلى وقوع ملايين من الإصابات بين الدواجن،

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس إنفلونزا الطيور، انتقل من الطيور إلى البشر لأول مرة عام 1997، وظهر بين الدواجن في منطقة هونج كونج، وتمكن ذلك الفيروس، منذ ظهوره وانتشاره مجددا على نطاق واسع في عامي 2003 و2004، من الانتقال من آسيا إلى أوروبا وإفريقيا؛ ما أدى إلى وقوع ملايين من الإصابات بين الدواجن، وعدة مئات من الحالات البشرية التي أسفرت عن كثير من الوفيات.

تحصين 181 ألف طائر

وزارة الزراعة أعلنت استعداداتها الاستباقية لمرض إنفلونزا الطيور، إذ كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، يوضح تحصين 181,926 طائرا للمزارع وتحصين 107,579 طائرا قطاع الأهالى خلال شهر يوليو 2019.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصـدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى وبلغ إجمالى عدد المزارع التى تم معاينتها 310 مزارع خلال الفترة نفسها، مشير إلى أن إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات 957 تصريحا، وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المديريات 774,450 طائرا.

رغم إعلان وزارة الزراعة استعداداتها للتصدي لوباء إنفلونزا الطيور، إلا أنه لم يكن كافيا لطمأنة مربي الدواجن في المزارع، لا سيما صغار المربين، جراء ما تكبدوه في شتاء العام الماضي لتطور المرض، إذ طفا على السطح اكتشاف نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور ”h5n2” نتيجة اختلاط فيروسين نتج عنه فيروس ثالث، والذي تسبب في خسائر جسيمة لأصحاب مزارع الدواجن ومربيها.

نتيجة طبيعية للطريقة العشوائية

وفي السياق ذاته، قال النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اكتشاف نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور h5n2، يعتبر نتيجة طبيعية للطريقة العشوائية التى تعاملت بها الأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية مع تلك الأزمة منذ 2006، لافتًا إلى أن الأزمة تكمن فى أننا نظن أن التحصينات هى أفضل طريقة لبرامج الحماية.



وأضاف غطاطي، فى تصريح لـ"التحرير"، أن ملف الدواجن فى مصر فى حاجة إلى ثورة، فى ظل غياب التنظيم والرقابة على التحصينات الخاصة بمرض إنفلونزا الطيور، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه دفعت أصحاب المزارع إلى استخدام بدائل التحصينات الرخصية غير الفعالة.



وتعقيبًا على إدانة عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن جميع اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من إنفلونزا الطيور؛ لأن النوع الجديد من الفيروس “h5n1” لم يتحور، بل ظهرت عترة من إنفلونزا الطيور “h5n2"، والحالات التي ظهرت العام الماضي في إحدى مزارع البط وليست في مزارع الدواجن.

بيع الطيور دون سحب عينات

وشددت محرز على التزام أصحاب مزارع الدواجن بسحب عينات لفحصها والاطمئنان على عدم وجود أي أمراض، وخاصة إنفلونزا الطيور، قبل البيع حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، محذرة من عدم التزام أصحاب المزارع وقيامهم ببيع الطيور الحية دون سحب عينات قبل البيع، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لهم.

وأشارت إلى أن الدراسات الأولية، أثبتت أن اللقاحات الحالية لها قدرة على صد العترة الجديدة من إنفلونزا مع البؤر، منوهة بأنه تم تشكيل فرق للتعامل الصحى السليم مع بؤر المرض المكتشفة، وتشكيل فريق الاستجابة السريعة بكل إدارة بيطرية، وتدريب كل عضو من أعضاء الفريق فى برنامج على إجراءات ضمان التخلص الأمن من الطيور ومخالفاتها.



وبهدف القضاء على مرض إنفلونزا الطيور، قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في أكتوبر الماضي إعادة تفعيل القانون 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، والذي صدر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتاريخ الـ3 من مايو 2009، وأصدر لائحته التنفيذية الدكتور أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ذلك الوقت، بقرار رقم 941 لسنة 2009، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون.

عودة حظر تداول الطيور الحية

وتنص المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية، على أنه "لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكل أنواعها، فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد، من المزارع إلى أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور”.

وتنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أنه: "يمنع منعا باتا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن: القاهرة، الجيزة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، حلوان، المعادي، شبرا الخيمة، الإسكندرية، من اليوم التالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد على السنة، تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لمدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية المجهزة والمذبوحة في المجازر المرخصة من وزارة الزراعة، لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محال تداول وبيع الطيور المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة”.