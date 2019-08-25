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قبل كارثة الشتاء.. لماذا يسيطر الخوف على مربي الدواجن؟

الزراعة تعلن استعداداتها لإنفلونزا الطيور بسبب خوف المربين من تطور المرض.. ونائب: اكتشاف نوع جديد للإنفلونزا وملف الدواجن يحتاج ثورة.. ومحرز: اللقاحات متوفرة للنوع الجديد
تحرير:صابر العربي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
دواجن- أرشيفية
دواجن- أرشيفية
شهران يفصلاننا عن أول دورة إنتاج من مزارع الدواجن التي تتزامن مع دخول فصل الشتاء فيما يخص تربية الدواجن، وتعد أول دورة للمربين مع حلول الشتاء بمثابة عنق زجاجة واختبار، إما أن ينجح المربي في دورته الأولى ومن ثم السير قدمًا نحو موسم شتاء ناجح، أو فشل في الدورة والعزوف عن استكمال باقي الموسم الشتوي، ويرجع الفشل إلى عدم القدرة على التدفئة، بخلاف عدم القدرة على مواجهة الأوبئة التي تقضي على أغلب الإنتاج في فصل الشتاء، وفي مقدمتها مرض إنفلونزا الطيور، الذي يتخوف المربون من عودته الشتاء المقبل أكثر شراسة من ذي قبل.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس إنفلونزا الطيور، انتقل من الطيور إلى البشر لأول مرة عام 1997، وظهر بين الدواجن في منطقة هونج كونج، وتمكن ذلك الفيروس، منذ ظهوره وانتشاره مجددا على نطاق واسع في عامي 2003 و2004، من الانتقال من آسيا إلى أوروبا وإفريقيا؛ ما أدى إلى وقوع ملايين من الإصابات بين الدواجن،
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وزير-البترول-خلال-إلقاء-كلمته (1)

البترول: تريليون جنيه استثمارات في تنمية الحقول والتكرير

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيداته على اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وذلك من خلال توفيره للاحتياجات من المواد البترولية اللازمة لذلك، في وقت يتم العمل على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف. ?وأشار إلى إن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوى، وموجها بالعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، التي ستكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
قمة-الدول-السبع (2)

مجموعة السبع.. السيسي يقود إفريقيا للتكامل القاري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن "الطريق للخروج من الأزمة فى ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات المسلحة. أضف إلى ذلك إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية فى إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد فى الاتفاق السياسى الليبي، لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.
مجلس-النواب (1)

«صحة النواب» تطالب بتنقية اللجان العلمية من الإخوان

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.
سامح-شكري (1)

وزير الخارجية يعلق على مشاركة السيسي في قمة السبع

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع الكبار، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن دعوة مصر لحضور تلك القمة سيكون بمثابة إضافة إلى إطار "مجموعة السبع"، قائلا إن مصر تشارك في قمة "مجموعة السبع" بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي، إذ أنها ستطرح رؤية تم التوافق عليها من قبل في الإطار الإفريقي، وستعبر أيضا عن المواقف الوطنية الخاصة بمصر، جاء ذلك في مداخلة له بثها التليفزيون المصري عبر قناته الأولى، اليوم الأحد.
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حج-وعمرة (2)

الداخلية: منظومة متكاملة لرعاية الحجاج صحيا ونفسيا

تطبق وزارة الداخلية منظومة متكاملة لحجاج القرعة، تعتمد على متابعة ورعاية الحجيج صحيا ونفسيا، ومبنية على معادلة تتجاوز قاعدة أن الحج ليس تسكينا وتفويجا فحسب، فبمجرد إعلان فوز الحاج في حج القرعة، وعقب قيامه بالإبلاغ عن ظروفه الصحية، يقوم قطاع الخدمات الطبية بتسجيل بياناته والتنسيق مع السلطات السعودية ومتابعته طبيا ونفسيا للتأكد من حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية. يحرص ضباط وضابطات قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بصورة منتظمة على اصطحاب مرضى الفشل الكلوي من غرف فنادقهم إلى المستشفيات لإجراء عمليات الغسيل الكلوي.
المياه الجوفية قرية المويسات (4)

غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (1)

السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (5)

السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
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