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الجيش الليبي يفرض سيطرته على منطقة جديدة بغربان

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من فرض سيطرته على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان غرب البلاد، وقتل أحد أفراد عصابات المدينة. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان: "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان والميليشيات تفر أمام ضربات قواتنا الباسلة". وأشار بيان الجيش الليبي إلى أن أحد عناصر الميليشيات ويُدعى فتحي بودي لقي حتفه خلال اشتباكات دارت في المدينة، صباح اليوم، وهو ما يؤكد عزم القيادة المسلحة بقيادة المشير حفتر على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وفقا لـ"العين الإخبارية".
ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي عملية عسكرية "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات وجماعة الإخوان المصنفة إرهابيا والمدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. وأكد الجيش الليبي الوطني في وقت سابق، أنه لن يترك مدينة غريان، وهناك عشرات الآلاف من الجنود والأسلحة والمعدات في محيط
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قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

إسرائيل تنشر قواتها على الحدود اللبنانية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال كثَف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفر شوبا المحتلة. وأضافت الوكالة أن آليات عسكرية من نوع "هامر" شوهدت في منطقة العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة.
مجلس الأمن

لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن

أعلن لبنان، اليوم الأحد، عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل عقب اختراقها السيادة اللبنانية، وسقوط طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعطى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، بحسب بيان. كان الجيش اللبناني كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت- الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة في أضرار مادية.
صورة-للمهاجرين-بطريقة-غير-شرعية

إنقاذ 18 مهاجرا من الغرق قبالة سواحل تونس

أعلن الجيش التونسي، أمس السبت، إنقاذ 18 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة من الغرق، بشواطئ مدينة جرجيس في محافظة مدنين جنوبي تونس. وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية، اليوم الأحد، أن المجموعة المهاجرة تعطل مركبها على بعد 50 ميلًا من شواطئ مدينة جرجيس، قادمين من ليبيا باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة أنباء تونس "وات". وانتشل الهلال الأحمر التونسي، في شهر يوليو الماضي، جثث 38 مهاجرًا، بعد غرق قارب قبالة سواحلها الأسبوع الماضي.
انفجار في لبنان

حرب جديدة.. انتهاك إسرائيل للبنان مسلسل لا ينتهي

عقود من الصراع اللبناني الإسرائيلي ولا تزال إسرائيل تصر على انتهاك الأراضي اللبنانية، حيث إن البلدين في حالة حرب، وتتهم بيروت دائما دولة الاحتلال بانتهاك مجالها الجوي بالطائرات المقاتلة والمسيرة. ويواصل الطيران التجسسي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من البلدات والقرى جنوب لبنان، أحدث تلك الانتهاكات سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وتحطم طائرة أخرى، تسببا في وقوع انفجار هز الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم الأحد، وهو ما أدى لوقوع أضرار مادية في الضاحية.
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صورة-للمهاجرين-بطريقة-غير-شرعية

إنقاذ 18 مهاجرا من الغرق قبالة سواحل تونس

أعلن الجيش التونسي، أمس السبت، إنقاذ 18 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة من الغرق، بشواطئ مدينة جرجيس في محافظة مدنين جنوبي تونس. وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية، اليوم الأحد، أن المجموعة المهاجرة تعطل مركبها على بعد 50 ميلًا من شواطئ مدينة جرجيس، قادمين من ليبيا باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة أنباء تونس "وات". وانتشل الهلال الأحمر التونسي، في شهر يوليو الماضي، جثث 38 مهاجرًا، بعد غرق قارب قبالة سواحلها الأسبوع الماضي.
فايز-السراج

إخوان ليبيا تنقلب على فايز السراج: «ليِّن ومرتعش»

في خطوة مفاجئة قد تغير موازين القوى في الأراضي الليبية، هاجمت القنوات الإعلامية، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ليبيا، فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، موجهة له انتقادات، واصفة إياه بأنه ليّن في مواجهة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني. وما عزز من هجوم الإخوان على السراج، ما قاله عبد الله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية: بأن الأيادي المرتعشة لا تستطيع أن تقود حربا، وأن حكومتنا لا تسعى للانتصار، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط". وتساءل: "حكومة السراج عاجزة عن شراء منظومات دفاع جوي لتحصين مطاراتها وحماية مواطنيها، هل تستحق هذا اللقب؟".
ليبيا

الإفراج عن 6 مصريين محتجزين في ليبيا (صور)

أخلت السلطات الليبية، العمال الـ6 من أبناء مركز سمالوط الذين جرى احتجازهم لمدة تجاوزت الـ25 يوما ببوابة طارق بن زياد بمدينة بني غازي شرق الجماهيرية الليبية، وقال أهالي كل من: محمد حسن علي كامل، وبدري حسن علي كامل "أشقاء"، وجمال عبد الناصر علي كامل، ومحمد قاعود أبو العزايم مازن، ووليد منتصر علي كامل، وجميعهم من قرية ساقية داقوف، ومحمود وحيد فتحي، من قرية العكايشة، إن أبناءهم الـ 6، تواصلوا معهم هاتفيا وأبلغوهم بتحريرهم من قبل السلطات الليبية، بعد احتجازهم خلال الفترة السابقة لأسباب تتعلق بطريقة دخول البلاد بشكل غير شرعي وللتأكد من هوياتهم.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يتقدم بمحاور القتال في ضواحي طرابلس

تمكن الجيش الليبي، اليوم الخميس، من تحقيق تقدم ملحوظ في محاور القتال بطرابلس، والتقدم في محور السبيعة بعد انهيار الميليشيات المسلحة وتكبيدها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد. وقال الإعلام الحربي للجيش الليبي في بيان: إن "القوات المسلحة الليبية تمكنت من تدمير 9 آليات عسكرية للميليشيات المسلحة والقضاء على 10 مسلحين في معارك القتال بضواحي طرابلس". وأكد البيان استهداف 4 مواقع للميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، موضحا أن كل من يؤوي الميليشيات المسلحة أينما كان سيكون هدفًا مشروعًا لقوات الجيش الليبي.
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