الجيش الليبي يفرض سيطرته على منطقة جديدة بغربان

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

الجيش الليبي

تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من فرض سيطرته على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان غرب البلاد، وقتل أحد أفراد عصابات المدينة. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان: "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان والميليشيات تفر أمام ضربات قواتنا الباسلة". وأشار بيان الجيش الليبي إلى أن أحد عناصر الميليشيات ويُدعى فتحي بودي لقي حتفه خلال اشتباكات دارت في المدينة، صباح اليوم، وهو ما يؤكد عزم القيادة المسلحة بقيادة المشير حفتر على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وفقا لـ"العين الإخبارية".

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي عملية عسكرية "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات وجماعة الإخوان المصنفة إرهابيا والمدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. وأكد الجيش الليبي الوطني في وقت سابق، أنه لن يترك مدينة غريان، وهناك عشرات الآلاف من الجنود والأسلحة والمعدات في محيط