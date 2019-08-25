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غدا.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3700 حاج

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة؛ لنقل 3700 حاج من الأراضي المقدسة. وذكرت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه سيتم تسيير 8 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 2000 من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة، بخلاف رحلات العمل. من ناحية أخرى، استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة.
وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم، أن الوزيرة هالة زايد تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين. ومن جانبه، أشار الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج الدكتور عمرو قنديل، إلى دخول 269 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 230 حالة
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مجلس-النواب (1)

«صحة النواب» تطالب بتنقية اللجان العلمية من الإخوان

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.
سامح-شكري (1)

وزير الخارجية يعلق على مشاركة السيسي في قمة السبع

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع الكبار، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن دعوة مصر لحضور تلك القمة سيكون بمثابة إضافة إلى إطار "مجموعة السبع"، قائلا إن مصر تشارك في قمة "مجموعة السبع" بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي، إذ أنها ستطرح رؤية تم التوافق عليها من قبل في الإطار الإفريقي، وستعبر أيضا عن المواقف الوطنية الخاصة بمصر، جاء ذلك في مداخلة له بثها التليفزيون المصري عبر قناته الأولى، اليوم الأحد.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (2)

السيسي يستقبل رؤساء 4 دول إفريقية في فرنسا (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته رؤساء رواندا بول كاجامي، والسنغال ماكي سال، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وبوركينا فاسو روك كابوري، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، وذلك خلال غداء عمل استضافة السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتنسيقا للمواقف الإفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.
تدريب-حماة-الصداقة (2)

عناصر القوات المسلحة تواصل تدريب «حماة الصداقة 4»

تواصل قوات المظلات المصرية، وقوات "الإنزال الجوي" الروسية ، والبيلاروسية، المشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة 4"، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات المخططة، ويأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية، والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، ويشارك فى التدريب أكثر من 1000 مقاتل من عناصر قوات المظلات والقوات الجوية المصرية، وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات، بهدف استعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية.
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.الحجاج (5)

الصحة: الكشف على 77 ألف حاج بمكة والمدينة

استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم الأحد، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة. وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم، أن الوزيرة هالة زايد تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين. ومن جانبه، أشار الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج الدكتور عمرو قنديل، إلى دخول 269 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 230 حالة بعد تمام شفائها.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 76 ألف حاج بمكة والمدينة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بيانا تقول فيه، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم السبت، 76 ألفا و339 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و48 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و291 حالة في المدينة المنورة، موضحة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
.الحجاج (5)

غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
.الحجاج (1)

مصر للطيران: تسيير 22 رحلة لعودة 4800 حاج

‎تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، وتسير الشركة، غدا الجمعة، 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل 4 آلاف و800 حاج، ومن المقرر أن تسير الشركة الرحلات بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2500 حاجا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2300 حاجا من حجاج تضامن البحيرة ومطروح والقاهرة والإسكندرية والفيوم والغربية، وقرعة سوهاج والبحيرة والوادي الجديد والأقصر وقنا، بخلاف رحلات العمل.
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