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للحصول على الإستروجين النباتي..تناول الفواكه المجففة

تعد الفواكه المجففة غنية بعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بداية من المعادن إلى الألياف الغذائية، إضافة إلى ذلك مصدر جيد لهرمون الإستروجين
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
هرمون الإستروجين
هرمون الإستروجين
هرمون الإستروجين من أهم الهرمونات الجنسية في جسم الإنسان، ولكن يوجد بشكل أساسي في جسم المرأة، حيث تعد المبايض هي المسئولة عن إنتاج معدلات عالية من الإستروجين، يتميز بعدة فوائد يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال يحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم، ويحمي العظام بشكل جيد، كما أنه يعد مسئولًا عن تنظيم الدورة الشهرية بشكل كبير، إذ يجب الحرص الجيد على عدم انخفاض معدلاته في الدم، من خلال تناول أطعمة تحتوي على هذا الهرمون، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
يعزز الإستروجين من التطور الإنجابي والجنسي، فبينما يوجد في كل من الرجال والنساء بمختلف الأعمار، إلا أنه يوجد بكثرة في جسم المرأة وخاصة في عمر الإنجاب، يحمل هرمون الإستروجين مجموعة من الوظائف الهامة في، بما في ذلك تنظيم الدورة الشهرية ونمو الثدي بشكل صحيح وسليم، ومع ذلك في أثناء المرور بفترة اليأس، تقل
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أفضل-مكملات للكوليسترول

لمزيد من الطاقة.. جسمك بحاجة إلى الفيتامينات

كشفت العديد من الأبحاث مؤخرا عن أن الحصول على مزيد من فيتامين D يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان، كما ثبت أنه ليس فقط فيتامين D الذي يحمل فوائد صحية ضخمة. إن ضمان حصولنا على جميع الفيتامينات الحيوية التي تحتاجها أجسامنا يمكن أن يساعد في تعزيز متوسط العمر المتوقع والتصدي لمجموعة من المشاكل الصحية. كما قالت أليس ماكينتوش، اختصاصي التغذية: "هذه الفيتامينات تجعل الجسم يعمل بشكل صحيح، ونقص فيتامين واحد لن يقتلك، لكن الكثير من الناس يعانون". من نقص في الكثير منها"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
شاي-بالياسمين

يقلل التوتر.. تعرف على فوائد الشاي بالياسمين

توجد أنواع كثيرة من الشاي، أشهرها الشاي الأخضر، ويتميز بعدة فوائد تتمثل في المساعدة على حرق الدهون وحرق السعرات الحرارية، كما أنه يحمي القلب من الأمراض، ويساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، ويحمي من الإصابة بمرض السكري، كما يوجد أيضا شاي الياسمين، الذي يعمل على الوقاية من مرض السكري، والحفاظ على صحة الجسم بشكل كبير، ولا توجد له شهرة كبيرة، لكنه متعدد الفوائد، فيجب عليك أن تضمه إلى قائمة المشروبات الصحية التي تفيد جسمك. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organic facts".
كيفية تنظيف القولون

عصير الليمون والبرقوق يخلصك من اضطرابات القولون

عند التعرض المستمر لمشكلات في الجهاز الهضمي، أو مشكلات في المعدة، اعلم أنه جاء الوقت لتقوم بتنظيف القولون بشكل مثالي وصحي، حاول اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الهامة لصحة الأمعاء، على سبيل المثال استهلاك كميات كبيرة من الألياف الغذائية يساعد على التخلص من اضطرابات القولون المزمنة، كما أنه يحميك من الانتفاخ أو الغثيان، وبالنسبة للأعشاب الصحية فالزنجبيل خيار مثالي، حيث يتميز بفاعلية كبيرة في التهدئة من التهابات في المعدة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
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علاجات منزلية للصداع النصفي أثناء فترة الحمل

تواجه الكثير من النساء عددا من المشاكل أثناء فترة الحمل، بسبب التغيرات التي تحدث في أجسادهن للنمو الطبيعي للطفل، كل هذه الآلام تختفي بعد الولادة. في حين أن أعراض الحمل قاسية إلى حد كبير، فإن بعض الأمهات يعانين من آلام غير مرتبطة بالحمل مثل الصداع النصفي. إذا كانت المرأة الحامل تعاني من الصداع النصفي، فستجد نفسها في مأزق أثناء فترة الحمل، لأن تناول دواء الصداع النصفي قد لا يكون آمنًا بعد الآن. إذًا، كيف يمكن للمرأة الحامل إدارة نوبات الصداع النصفي خلال تلك الأشهر التسعة؟
اطعمة-يجب-تناولها-بعد-الولادة

اللوز والثوم.. أطعمة يجب تناولها بعد الولادة

تحدثنا من قبل عن مختلف الأنظمة الغذائية من أجل حياة صحية، وجسم مثالي خال من الأمراض، على سبيل المثال نظام الكيتو من أهم ما يمكن الاعتماد عليه في فقدان الوزن، يتضمن تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات، كما يوجد نظام الباليو القائم على الأطعمة التي تتضمن الأسماك والفواكه والخضراوات والبذور. ومن أهم الأنظمة الغذائية التي يجب أن تضعها أيضًا في اعتبارك "دايث مثالي بعد الولادة"، تفقد الأم أثناء الولادة العديد من العناصر الغذائية المهمة، وبالتالي تحتاج إلى تناول أطعمة محددة؛ لتعويض ما ينقصها، نقلًا عن "timesofindia".
ممارسة-الرياضة-أثناء-الحمل

الرياضة أثناء الحمل تؤدي إلى أطفال أفضل في المهارات

التمرينات الرياضية بشكل عام تقيك من أمراض القلب، وتزيد من كفاءة تدفق الدم، كما أنها تنظم معدلات الكوليسترول، وتنظم النفس بشكل صحي، وتحميك من مجموعة مختلفة من الأمراض مثل ألزهايمر والخرف، كما تساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، وهذا أكثر ما يحتاجه العديد من الأشخاص، فقدان الوزن بشكل صحي وسريع دون أن ينتج عنه آثار جانبية، وآخر ما جاءت به الدراسات في هذا الشأن، إن الحوامل اللاتي يمارسن الرياضة بانتظام، ينجبن أطفالا يتميزون بمهارات عديدة، نقلًا عن "dailymail".
المرأة-الحامل-والفجل

ارتدي أحذية مريحة.. للتخلص من تورم القدم أثناء الحمل

تعاني الأم دائمًا حتى يأتي طفلها إلى الحياة، ولكن اهتمامها لن يتوقف، فهي مصدر الأمان والرعاية له، لا يعلم مقصد غيرها، فمن غيرها سيوهب حياته من أجله، وليس ذلك فقط، ولكن تتعرض الأم في أثناء الحمل لبعض الأعراض التي تزعجها وتصعب من حملها، على سبيل المثال الدوخة المستمرة، وعدم القدرة على التنفس، وتمدد ملحوظ في الجسم، وزيادة كبيرة في الوزن والشعور الدائم بالنوم والإجهاد والتعب والإرهاق ومن أكثر الأعراض البارزة: تورم القدمين، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
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