للحصول على الإستروجين النباتي..تناول الفواكه المجففة

تعد الفواكه المجففة غنية بعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بداية من المعادن إلى الألياف الغذائية، إضافة إلى ذلك مصدر جيد لهرمون الإستروجين

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

هرمون الإستروجين

هرمون الإستروجين من أهم الهرمونات الجنسية في جسم الإنسان، ولكن يوجد بشكل أساسي في جسم المرأة، حيث تعد المبايض هي المسئولة عن إنتاج معدلات عالية من الإستروجين، يتميز بعدة فوائد يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال يحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم، ويحمي العظام بشكل جيد، كما أنه يعد مسئولًا عن تنظيم الدورة الشهرية بشكل كبير، إذ يجب الحرص الجيد على عدم انخفاض معدلاته في الدم، من خلال تناول أطعمة تحتوي على هذا الهرمون، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".

يعزز الإستروجين من التطور الإنجابي والجنسي، فبينما يوجد في كل من الرجال والنساء بمختلف الأعمار، إلا أنه يوجد بكثرة في جسم المرأة وخاصة في عمر الإنجاب، يحمل هرمون الإستروجين مجموعة من الوظائف الهامة في، بما في ذلك تنظيم الدورة الشهرية ونمو الثدي بشكل صحيح وسليم، ومع ذلك في أثناء المرور بفترة اليأس، تقل