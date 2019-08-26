للحصول على الإستروجين النباتي..تناول الفواكه المجففة

تعد الفواكه المجففة غنية بعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بداية من المعادن إلى الألياف الغذائية، إضافة إلى ذلك مصدر جيد لهرمون الإستروجين
هرمون الإستروجين من أهم الهرمونات الجنسية في جسم الإنسان، ولكن يوجد بشكل أساسي في جسم المرأة، حيث تعد المبايض هي المسئولة عن إنتاج معدلات عالية من الإستروجين، يتميز بعدة فوائد يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال يحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم، ويحمي العظام بشكل جيد، كما أنه يعد مسئولًا عن تنظيم الدورة الشهرية بشكل كبير، إذ يجب الحرص الجيد على عدم انخفاض معدلاته في الدم، من خلال تناول أطعمة تحتوي على هذا الهرمون، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
يعزز الإستروجين من التطور الإنجابي والجنسي، فبينما يوجد في كل من الرجال والنساء بمختلف الأعمار، إلا أنه يوجد بكثرة في جسم المرأة وخاصة في عمر الإنجاب، يحمل هرمون الإستروجين مجموعة من الوظائف الهامة في، بما في ذلك تنظيم الدورة الشهرية ونمو الثدي بشكل صحيح وسليم، ومع ذلك في أثناء المرور بفترة اليأس، تقل
يعزز الإستروجين من التطور الإنجابي والجنسي، فبينما يوجد في كل من الرجال والنساء بمختلف الأعمار، إلا أنه يوجد بكثرة في جسم المرأة وخاصة في عمر الإنجاب، يحمل هرمون الإستروجين مجموعة من الوظائف الهامة في، بما في ذلك تنظيم الدورة الشهرية ونمو الثدي بشكل صحيح وسليم، ومع ذلك في أثناء المرور بفترة اليأس، تقل معدلات الإستروجين في جسم المرأة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تتمثل في التعرق الليلي، كما يوجد الإستروجين النباتي الذي يعرف باسم "Phytoestrogens"، يعتبر مكونا نباتيا طبيعيا ويقوم بنفس الدور الذي يلعبه الإستروجين الذي يطلقه الجسم بطريقة طبيعية.
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ما يلي بعض من المصادر الهامة التي يمكن من خلالها الحصول على معدلات عالية من الإستروجين:
1- بذور الكتان
تحتوي بذور الكتان على العديد من المواد الكيميائية التي تتيمز بالعديد من الفوائد الصحية، على سبيل المثال مركبات الليجنان، مجموعة من المركبات الكيميائية التي توجد بشكل طبيعي في النباتات، وتقوم بدور الإستروجين، في الواقع بذور الكتان تحتوي على كمية كبيرة من الليغان بنسبة تصل إلى أكثر من 300 مرة من الأطعمة النباتية الأخرى، وضحت أيضًا عدة دراسات أن الليغان الموجود في بذور الكتان يلعب دورا هاما في التقليل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي، وخاصة في النساء اللاتي وصلن إلى سن اليأس أي بعد انقطاع الدورة الشهرية.
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2- الفواكه المجففة
تعد الفواكه المجففة غنية بعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بداية من المعادن والفيتامينات إلى الألياف الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، إضافة إلى ذلك تعد مثل هذه الأنواع من الفواكه مصدرا جيدا للإستروجين النباتي، إذ ينصح بتناول البلح والخوخ المجفف.
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3- بذور السمسم
يتميز السمسم بعديد من الفوائد التي لا يمكن تجاهلها على سبيل المثال المساعدة في حماية البشرة، والتخلص من التجاعيد، والتقليل من الإصابة بالسرطان، وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة، من جانب آخر، كشفت العديد من الدراسات أن استهلاك مسحوق السمسم يؤثر على معدلات الإستروجين بالنسبة للنساء اللاتي دخلن سن اليأس، وكشفت النتائج من خلال الدراسة أن النساء اللاتي تناولن 50 جراما من مسحوق بذور السمسم بشكل يومي، لم يحسن ذلك فقط من معدلات الإستروجين في الدم، ولكن من مستويات الكوليسترول الجيدة أيضًا.
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4- الثوم
يعطي نكهة رائعة للعديد من الأطباق التي نتناولها باستمرار، بجانب ذلك يتميز بعديد من الفوائد الرائعة التي لا يمكن أن نتجاهلها، وبالرغم من أن الدراسات التي تتحدث عن تأثيرات الثوم على الإنسان تعد محدودة للغاية، فالدراسات الحيوانية المتعددة كشفت عن تأثير الثوم على معدلات الإستروجين في الدم، إذ عليك بالإكثار من تناول هذه الأطعمة للحفاظ على معدلات هذا الهرمون، من أجل صحة أفضل للمرأة.
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