سجن 7 متهمين بسرقة كاسيت وهاتف من 3 لـ15 سنة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

سرقة سيارة - ارشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي والمستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر كريم الجنادي، بالسجن من 15 إلى 3 سنوات لـ7 متهمين لسرقتهم المجني عليه "م.ر.م" تحت تهديد السلاح. تعود الواقعة في القضية رقم 4228 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 395 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل ببلاغ من المجني عليه بقيام 7 أشخاص بسرقتها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أ.ش.م" و"إ.أ.ك" و"أ.س.م" و"أ.ف.م" و"ك.ز.ر" و"و.ج.م" والمدعوة "ف.ال.ش" حال وجود المجني عليه "م.ر.م" بفحص عطل بسيارته في الطريق الساحلي بمنطقة القباري ليلا شاهد سيارة أجرة توناية يستقلها المتهمون وقاموا بإشهار الأسلحة البيضاء