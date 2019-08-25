جريمة

سجن 7 متهمين بسرقة كاسيت وهاتف من 3 لـ15 سنة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
سرقة سيارة - ارشيفية
سرقة سيارة - ارشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي والمستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر كريم الجنادي، بالسجن من 15 إلى 3 سنوات لـ7 متهمين لسرقتهم المجني عليه "م.ر.م" تحت تهديد السلاح. تعود الواقعة في القضية رقم 4228 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 395 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل ببلاغ من المجني عليه بقيام 7 أشخاص بسرقتها بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أ.ش.م" و"إ.أ.ك" و"أ.س.م" و"أ.ف.م" و"ك.ز.ر" و"و.ج.م" والمدعوة "ف.ال.ش" حال وجود المجني عليه "م.ر.م" بفحص عطل بسيارته في الطريق الساحلي بمنطقة القباري ليلا شاهد سيارة أجرة توناية يستقلها المتهمون وقاموا بإشهار الأسلحة البيضاء
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اغتصاب (1)

حبس عامل تعدى جنسيًا على طفلته في الشرقية

أصدرت نيابة ههيا العامة، برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وقيامه بالتعدي جنسيًا على ابنته الطفلة ذات الخمسة عشر ربيعًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا، وذلك دون أدنى مراعاة لحداثة سنها أو صلة الدم التي تربطهما.
سجن (2)

السجن 10 سنوات لرئيس أدوية استولى على 3 مليار جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية اليوم الأحد برئاسة المستشار أمير عدلي، رئيس المحكمةوبعضوية كل من المستشارين أشرف المليجي، واسامة محمود، وأمانة سر مصطفى يسرى ومحمود عمارة بمعاقبة رئيس مجلس ادارة شركة للأدويةتدعي "ف"بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 مليون جنيه ومعاقبة 4 آخرين من موظفي الشركة بالسجن لمدة 5 سنوات لاشتراكهم معه في الاستيلاء على أموال المواطنين .تعود الواقعة في القضية رقم 275 لسنة 2018 جنايات محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام إحدى شركات الأدوية بتوظيف الأموال وعدم ردها للمواطنين
جثة-طفل

ذنب «فارس».. عشماوي ينهي رحلة تعذيب «ملاك التبين»

ماذا اقترف «فارس» ليلحق بتعداد الضحايا في جرائم أزواج الأمهات؟ ماذا فعل هذا الطفل الصغير ليصبح جثة هامدة؟ ما الجرم الذي ارتكبه ليلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة؟ أسئلة كثيرة وعلامات تعجب أزاحت عنها محكمة جنايات القاهرة الستار خلال حكمها بالإعدام على عاطل بمنطقة التبين والمؤبد لزوجته، إذ كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن زوج الأم الجاني هو من قتل الصغير، صاحب الخمس سنوات، بدم بارد، بعد وصلة من الضرب المستمر والتعذيب، إلا أن قضاء الله في الأرض اقتص لدماء «فارس».
انهيار- عقار -أثناء -السيطرة -على- حريق- التهمه- فى- الإسكندرية (1)

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية عن عقار الحدائق

باشرت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، والذي نتج عنه إصابة 3 مواطنين، في حالات حرجة، استعجلت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول الحادث، كما استعجلت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين من مستشفى الزهراء الجامعي، وتسلمت النيابة التحريات الأولية للحادث، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة الهندسية بمحافظة القاهرة جهودها لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه.
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سجن (2)

المؤبد لقاتل شقيق زوجته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الغني عمران، والمستشار خالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، بالسجن المؤبد للمدعو "ال. ع. أ" عامل دوكو لاتهامه بقتل المجني عليه "ال. م. ع" وشروعه في قتل ثلاثة آخرين. تعود الواقعة في القضية رقم 1197 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ببلاغ يفيد قيام عامل دوكو بقتل شقيق زوجته والشروع في قتل 3 آخرين.
حبس-كلابشات

المؤبد والمشدد لـ4 متهمين بقتل أمين شرطة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي، والمستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين بالسجن المؤبد للمدعو "م. م . ع "، والسجن المشدد 10سنوات لكل من "س. ح . ع"، و"خ . ر . ع"، و"أ . م . ع"، لاتهامهم بقتل أمين شرطة والشروع في قتل 8 آخرين، وحيازة سلاح ناري في القضية رقم 9439 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة. تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم الدخيلة بقيام 4 أشخاص بإطلاق النار على دورية أمنية خلال ضبطهم بسرقة سيارة.
حبس-كلابشات

الحبس عامين لعامل «عض» أمين شرطة في أذنه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية كل من المستشارين مصطفى عطية درويش ومسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان رجب، بالسجن عامين للمدعو "أ. ص. ش" عامل، لاتهامه بمقاومة السلطات والتعدي على المجني عليه "م. خ. ع" أمين شرطة، بعقره في أذنه اليسرى. تعود الواقعة في القضية رقم 9993 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كليا برقم 785 شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان بقيام شخص بالتعدي على المواطنين أمام شباك تذاكر قطار أبو قير بدائرة القسم.
القبض-على-متهم

ضبط 3 سرقوا 230 ألف جنيه تحت تهديد السلاح

أقدم 3 لصوص على سرقة مبلغ مالى قدره 230 ألف جنيه وفيزا كارد وهاتف محمول، من شاب وفتاة تصادف وقوفهما على شاطئ الكورنيش بمنطقة ميامي شرق مدينة الإسكندرية، وسارعا بإبلاغ الجهات الأمنية التى أجرت تحرياتها اللازمة حول الواقعة وتم التأكد من صحتها والتوصل لمرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب السرقة وأرشدوا عن المسروقات وتم إعادتها وإحالة المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادثة وسماع أقوال المجني عليهما.
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