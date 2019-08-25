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شباب الصيادلة وجهًا لوجه مع الحراسة القضائية

300 صيدلى يطالبون بإنهاء الحراسة القضائية وإجراء انتخابات عاجلة.. وسعفان: بقاء المجلس الحالي يزيد المشهد تعقيدا.. وخالد: تعديل قانون الصيادلة حاليا مخالف للدستور
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أزمات متتالية ما زالت تعصف بنقابة الصيادلة، لا تكاد أزمة تنتهى حتى تدخل في غياهب أزمة جديدة، الأزمات المتتالية جعلت النقابة على صفيح ساخن وأدخلها في نفق مظلم، فعلى مدار العام الحالي شهدت النقابة العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، بداية من الإطاحة بالنقيب السابق محيي عبيد لارتكابه العديد من الجرائم والأخطاء في حق النقابة وأعضائها، مرورًا بفشل إجراء انتخابات النقابة التى كان من المقرر لها أن تنعقد في أبريل الماضي، ثم فرض الحراسة القضائية على النقابة، وآخرها الدخول في صدام مع وزيرة الصحة بعد إساءتها المستمرة للصيادلة.
ما حدث على مدار الأشهر الماضية دفع صغار الصيادلة إلى التحرك من أجل إنهاء الوضع القائم في نقابة الصيادلة، من خلال الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، بهدف إنهاء الحراسة القضائية على النقابة العامة، وإجراء انتخابات عاجلة على مجلس النقابة بالكامل في أسرع وقت. اقرأ أيضا: لضبطهم أدوية مخدرة.. صيدلي يعتدي على
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دواجن (2)

قبل كارثة الشتاء.. لماذا يسيطر الخوف على مربي الدواجن؟

شهران يفصلاننا عن أول دورة إنتاج من مزارع الدواجن التي تتزامن مع دخول فصل الشتاء فيما يخص تربية الدواجن، وتعد أول دورة للمربين مع حلول الشتاء بمثابة عنق زجاجة واختبار، إما أن ينجح المربي في دورته الأولى ومن ثم السير قدمًا نحو موسم شتاء ناجح، أو فشل في الدورة والعزوف عن استكمال باقي الموسم الشتوي، ويرجع الفشل إلى عدم القدرة على التدفئة، بخلاف عدم القدرة على مواجهة الأوبئة التي تقضي على أغلب الإنتاج في فصل الشتاء، وفي مقدمتها مرض إنفلونزا الطيور، الذي يتخوف المربون من عودته الشتاء المقبل أكثر شراسة من ذي قبل.
السيسي وأنجيلا ميركل

ميركل للسيسي: مصر ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بمدينة "بياريتز" الفرنسية . وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من تطورات إيجابية مستمرة والتزام مشترك بتطويرها في جميع المجالات ذات المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي كافة، وكذلك تعزيز التشاور السياسي بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن الدولي.
وزير-البترول-خلال-إلقاء-كلمته (1)

البترول: تريليون جنيه استثمارات في تنمية الحقول والتكرير

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيداته على اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وذلك من خلال توفيره للاحتياجات من المواد البترولية اللازمة لذلك، في وقت يتم العمل على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف. ?وأشار إلى إن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوى، وموجها بالعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، التي ستكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
قمة-الدول-السبع (2)

مجموعة السبع.. السيسي يقود إفريقيا للتكامل القاري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن "الطريق للخروج من الأزمة فى ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات المسلحة. أضف إلى ذلك إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية فى إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد فى الاتفاق السياسى الليبي، لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة تفجر الخلاف بين الصيادلة والتمريض

استكمالا لمسلسل السجال بين صيادلة مصر ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال الساعات الماضية، عقب هجوم الأخيرة على الصيادلة ووصفهم بغير المؤهلين، دخل فريق التمريض في خط المواجهة مع الصيادلة، بعدما غرد الكثيرون من الصيادلة بهاشتاج "إقالة وزيرة الصحة"، و"لا مقارنة بين الصيادلة والتمريض". وترجع تفاصيل الواقعة إلى هجوم وزيرة الصحة على الصيادلة، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إذ التقت الصيادلة وهاجمتهم، قائلةً إن غياب الصيادلة لا يُشعرها بأزمة، فغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا، بينما غياب 100 صيدلي لن تشعر به.
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بعد التصالح في المخالفات.. «البناء الموحد» هدف البرلمان الجديد

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارهم بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، إذ ينص القانون على عدة مواد، من بينها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

طلب إحاطة ضد استغلال السماسرة للطلاب المغتربين

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال السماسرة للطلاب المغتربين والوافدين الباحثين عن أماكن للسكن بعيدا عن المدينة الجامعية، موضحا أن الكثير من الطلاب المغتربين يبدأون مع قرب بداية العام الدراسي في البحث عن سكن مناسب لهم يكون قريبا من الجامعة، لعدم رغبتهم في الإقامة بالمدينة الجامعية والتي يعانون فيها من مشكلات معينة ومتكررة خلال الفترة الماضية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص نحو 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»، وذلك منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في مارس الماضي، إذ بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروعا لـ614 قرية، مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ9.8 مليون مواطن مستفيد. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة ترتكز على عدد من المحاور، تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو بوصفه شرطا ضروريا.
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