شباب الصيادلة وجهًا لوجه مع الحراسة القضائية

300 صيدلى يطالبون بإنهاء الحراسة القضائية وإجراء انتخابات عاجلة.. وسعفان: بقاء المجلس الحالي يزيد المشهد تعقيدا.. وخالد: تعديل قانون الصيادلة حاليا مخالف للدستور

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

أزمات متتالية ما زالت تعصف بنقابة الصيادلة، لا تكاد أزمة تنتهى حتى تدخل في غياهب أزمة جديدة، الأزمات المتتالية جعلت النقابة على صفيح ساخن وأدخلها في نفق مظلم، فعلى مدار العام الحالي شهدت النقابة العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، بداية من الإطاحة بالنقيب السابق محيي عبيد لارتكابه العديد من الجرائم والأخطاء في حق النقابة وأعضائها، مرورًا بفشل إجراء انتخابات النقابة التى كان من المقرر لها أن تنعقد في أبريل الماضي، ثم فرض الحراسة القضائية على النقابة، وآخرها الدخول في صدام مع وزيرة الصحة بعد إساءتها المستمرة للصيادلة.

ما حدث على مدار الأشهر الماضية دفع صغار الصيادلة إلى التحرك من أجل إنهاء الوضع القائم في نقابة الصيادلة، من خلال الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، بهدف إنهاء الحراسة القضائية على النقابة العامة، وإجراء انتخابات عاجلة على مجلس النقابة بالكامل في أسرع وقت. اقرأ أيضا: لضبطهم أدوية مخدرة.. صيدلي يعتدي على

ما حدث على مدار الأشهر الماضية دفع صغار الصيادلة إلى التحرك من أجل إنهاء الوضع القائم في نقابة الصيادلة، من خلال الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، بهدف إنهاء الحراسة القضائية على النقابة العامة، وإجراء انتخابات عاجلة على مجلس النقابة بالكامل في أسرع وقت.

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بداية التحرك

تحرك شباب الصيادلة بدءًا من خلال دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها «فسيبوك، تويتر، إنستجرام» و على الرغم من أنها بدأت بشكل منفرد، إلا أنها نجحت في حشد عدد كبير من الصيادلة إلى مقر نقابة الصيادلة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، حيث استجاب لها ما يربو على 300 صيدلى من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، الذين وقعوا على استمارات طلب عقد جمعية عمومية طارئة، من مختلف محافظات الجمهورية، ومن الافت للنظر أن هذه الدعوات على الرغم من نجاحها لم تحظَ بدعم كبير من قدامى الصيادلة إلا القليل منهم الذين حرصوا على المشاركة.



ووفقًا لما ينصن عليه قانون نقابة الصيادلة، فإنه يحق لـ200 صيدلي من أعضاء النقابة التقدم بطلب الدعوة لجمعية عمومية على أن يتقدموا بالطلب إلى النقابة بذلك، وإذا رفضتها النقابة من حق الصيادلة عقد الجمعية خلال شهر، هناك عدد من العوامل تجعل من هذه الدعوات مهمة في الوقت الراهن أبرزها رغبة الصيادلة في التكاتف والقضاء على دخلاء المهنة، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب فى ظل وجود عدد من القوانين المهمة التى تتعلق بالدواء قاربت على الصدور، بالإضافة إلى استشعار الصيادلة الخطر على المهنة، وبحث تأثير زيادة أعداد الخريجين، وتكليف خريجى الصيادلة.

دعوة شبابية

الدعوة إلى عقد جمعية عمومية والحضور الكثيف من قبل الصيادلة، لم يلقَ القبول لدى القائمين على الحراسة القضائية للنقابة، وكانت محل رفض شديد منهم، حيث رفضت الشؤون القانونية بالنقابة، استلام توقيعات الصيادلة على طلب عقد جمعية عمومية طارئة، وهو ما دفع بعض الصيادلة إلى تحرير محضر إثبات الحالة برقم 3883، إداري، قصر النيل، مؤكدين على أن النصاب المطلوب لطلب عقد عمومية طارئة 200 توقيع وحضور300 صيدلي يجعلها صحيحة ولا توجد أسباب لرفض عقد الجمعية العمومية.



لجنة الحراسة عللت رفضها استلام التوقيعات من أعضاء النقابة بأن هذا ليس من اختصاصها، وأنها ليست على علم بمدى قانونية طلب الدعوة لعقد جمعية عمومية، وأن الأمر كله يخضع لرغبة الحارس القضائي وحده، وأن الحارس القضائي لم يكن موجودا بالنقابة في هذا التوقيت، وهو الأمر الذى كان محل استنكار من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

الحل .. رحيل المجلس وإجراء انتخابات

وفاء محمد سعفان، عضو حملة «إمسك دخيل» ومرشحة نقابة الصيادلة تحت السن، طالبت بسرعة إجراء انتخابات مبكرة على جميع مقاعد النقابة وفى مقدمتهم النقيب، بانتخابات نزيهة وشفافة، مع إنهاء فرض الحراسة على النقابة، وذلك حفاظا على مصلحة الصيادلة ورعاية حقوقهم.

وأضافت وفاء سعفان لـ«التحرير»، أن إنهاء الحراسة لا يعني حل جميع مشاكل الصيادلة، خاصة أن بقاء المجلس الحالي سيزيد المشهد تعقيدا، نتيجة لكثرة الخلافات بين أعضاء المجلس وتضارب المصالح بينهما، وبالتالى يتعين إنهاء الحراسة وحل المجلس برمته، مع إجراء انتخابات نزيهة تحقق التغيير ومطالب الصيادلة.

وأكدت أن مشاكل المجلس الحالي هى ما أدت إلى ما آلت إليه الأوضاع داخل نقابة الصيادلة فى الفترة الأخيرة من فرض الحراسة، متنمية أن تعقد جمعية عمومية طارئة من أجل حل جميع مشاكل الصيادلة.

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وشددت على أنه يتعين على مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيادلة لحين وجود مجلس للصيادلة منتخب، وأن مناقشته فى حالة غياب المجلس يعرض مشروع القانون حيال إقراره رسميا كقانون لعورات وشبهات دستورية.

وكان الحارس القضائي المكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة، محمد فكرى، الذى تسلم مهام عمله بالنقابة رسميا بداية مايو الماضى، استنادا إلى الحكم الصادر في فبراير الماضي بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة،قد أكد على أنه سوف يدعو إلى اجراء انتخابات بالنقابة، ولكن هذا ما لم يحدث وفق ما أكد عليه الصيادلة.

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مخالف للدستور

الدكتور عمر خالد منسق مبادرة تصحيح الواقع الدوائي، قال إن تحرك شباب الصيادلة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، جاء فور علم جموع الصيادلة بأن مجلس النواب يعتزم تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، في ظل وجود النقابة تحت الحراسة القضائية، وهذا ما يتعارض مع الظروف التى تمر بها النقابة في الوقت الحالى، مطالبًا القيادة السياسية ومجلس النواب بتأجيل هذة الخطوة في الوقت الراهن إلى أن يتم إجراء انتخابات نقابة الصيادلة ووجود مجلس نقابة جديد.

وأضاف خالد في تصريحات لـ"التحرير"، أن "المادة 77 من الدستور المصري تنص على أن لكل مهنة نقابة تمثلها يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، ومناقشة قانون مهنة الصيادلة في هذا الوضع سيكون مخالف للدستور، لأن لجنة الحراسة ليست ممثلة لجموع الصيادلة، لذلك نطالب الرئيس بالتدخل العاجل حتى يتم رفع الحراسة عن النقابة وإجراء انتخابات على كامل مقاعد المجلس، ويكون لدينا ممثلون منتخبون.

وأوضح منسق مبادرة تصحيح الواقع الدوائي، أن المبادرة كانت صاحبة البداية في دعوة جموع الصيادلة إلى عقد جمعية عمومية من أجل مناقشة كل الأمور المتعلقة بالصيادلة، وتزامنت هذه الدعوة مع وجود دعوات أخرى، الغالبية العظمى منها كانت شبابية لم تشارك فيها نقابات فرعية أو أعضاء المجلس القدامى، وتم تدعيمها من قبل الدكتورة نجوى هاشم، والدكتور هانى دنيا وعدد من القدامى.

وشدد على أن الحضور زاد على النصاب القانوني البالغ 200 عضو، حيث بلغ عدد من تسنى لهم التوقيع 295 صيدليا، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعضاء الذين ذهبوا في الصباح الباكر وتم صرفهم من قبل الشئون القانونية دون التوقيع وهو الأمر الذى يعد مخاضا جديدا لمهنة الصيادلة، ويؤكد على أنه آن الأوان أن تستمع الدولة لروؤي شباب الصيادلة الإصلاحية.

القانون يرفض

واستطرد خالد، بعد اكتمال النصاب القانونى لم نتمكن من لقاء الحارس القضائي، ولكن كان لنا لقاء مع الدكتورة فاتن عبد العزيز عضو لجنة الحراسة القضائية، التى قالت إن القانون لا يًخول لها رفض أو قبول أوراق الجمعية العمومية، ولم تتسلم التوقيعات وهو الأمر الذى دفع عددا من الزملاء إلى تحرير محضر بالواقعة.

وعن الخطوات التى سيقوم بها الصيادلة بعد هذا الرفض، قال: ننتظر رد وزيرة الصحة والحارس القضائى بعد أن يطلعوا على التوقيعات والمحضر الذى تم تحريره وبناء عليه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة.