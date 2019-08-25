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رامي صبري عن أصالة: فن وذوق وحب نجاح للغير

تحرير:التحرير ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
أصالة
أصالة
حرص الفنان رامي صبري على تهنئة المطربة السورية أصالة نصري بألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر رامي صبري صورة للمطربة أصالة، وكتب: "عندنا نجوم كبار في المنطقة العربية، ولكن عندنا الأصالة في الفن والذوق والحب والتقدير بنجاح الآخرين وحب النجاح للغير.. أصالة، ألف مليون مبروك ألبومك الجديد في قربك". ويتضمن ألبوم أصالة الجديد "في قربك" 10 أغانٍ هي "نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدا جدا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".
وطرحت أصالة من ألبومها الجديد ثلاث أغنيات حتى الآن، هي "نكتة بايخة"، من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، و"مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد، ووتريات فهد، وتنفيذ وتريات تامر غنيم، ورباعي وتري ومهندس صوت محمد إسماعيل، وميكس فهد، و"حاجة متخصكش" من
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انغام-واحمد-إبراهيم

أحمد إبراهيم يفوز بـ«جلوبال ميوزك» عن«حالة خاصة جدا»

احتفل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بفوزه بالجائزة الفضية "جلوبال ميوزك أوردز" عن التوزيع الموسيقي لأغنية أنغام "حالة خاصة جدا". ونشر أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة تحدث فيها عن الجائزة قائلا: "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك أوردز، الأعمال المتميزة على مستوى العالم، أحمد إبراهيم من مصر، عن توزيع أغنية أنغام (حالة خاصة جدا 2019)، العربي الوحيد والفائز الوحيد عن التوزيع الموسيقي، تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب".
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هشام عباس وياسين التهامي يحييان «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب هشام عباس حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عباس" بباقة من أجمل أغانيه: "ماتبطليش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عيني، عينيها السود، زمان، ناري نارين، فينه"، ويسبقه فى الثامنة حفل المنشد ياسين التهامي، ويشدو بباقة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.
محمد-رمضان

محمد رمضان: حفلي أعلى نسبة حضور في تاريخ الساحل

شارك الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من حفله مساء أمس الجمعة في إحدى القرى بالساحل الشمالي. وعلّق محمد رمضان على الصورة قائلا: "الحمد لله رب العالمين على هذا النجاح أقوى حفلة في الساحل، وأعلى نسبة حضور حفلة في تاريخ الساحل الشمالي العدد تخطى الـ150 ألفا، ربنا يديم المحبة يا أغلى جمهور في العالم". وقدّم رمضان عددًا من أغانيه التي حققت رواجا كبيرا الفترة الماضية، وتقديم أكثر من أغنية جديدة قام ببروفات يومية عليها.
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انغام-واحمد-إبراهيم

أحمد إبراهيم يفوز بـ«جلوبال ميوزك» عن«حالة خاصة جدا»

احتفل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بفوزه بالجائزة الفضية "جلوبال ميوزك أوردز" عن التوزيع الموسيقي لأغنية أنغام "حالة خاصة جدا". ونشر أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة تحدث فيها عن الجائزة قائلا: "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك أوردز، الأعمال المتميزة على مستوى العالم، أحمد إبراهيم من مصر، عن توزيع أغنية أنغام (حالة خاصة جدا 2019)، العربي الوحيد والفائز الوحيد عن التوزيع الموسيقي، تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب".
اصالة

أصالة لإليسا بعد قرار الاعتزال: نحتاجك بيننا

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
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«حاجة متخصكش» ثالث أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الإثنين، أغنية "حاجة متخصكش" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها ناصر الجيل: "حاجة ماتهمكشي.. أنا بعمل إيه، حاجة ماتهمكشي.. أو بتكلم.. حاجة ماتهمكشي... وأخرج مع مين، مش هعمل تاني اللي بيعجبك.. أنا من دلوقتي نويت أتعبك.. كنت بتستهتر بيا زمان.. واللي بتستهتر بيه بيغلبك.. لقيت حبك ده شيء عادي ونسيانه سهل.. ومكسب ليا إنى أنهي حياتي معاك.. قرار البعد أنا لاقيته ده عين العقل.. وأموت في البعد مش أحسن ما أموت وياك.. ماتجيش بقى تمثل عليا دور البريء".
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«مبقاش سر» ثاني أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الأربعاء، أغنية "مبقاش سر" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على موقع "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها أمير طعيمة: "مبقاش سر.. اختياراتي تمللى تندم.. وما بوصلش لحاجة تسر.. مبقاش سر.. كل ما أحاول يوم أتقدم.. برجع تاني محلك سر.. قلبي تاعبني بحكم العادة.. والأيام عمالة تمر.. دايما يشرب قهوته سادة.. ويرجع يشكى الطعم المر.. دايما يختار سكة وجعي ويجري عليها.. ويخليني حكاية الناس تفضل تحكيها.. وأما أقوله يا قلبي ارحمني يقولي أنا حر.. حر في نفسك فيّ أنا لأ.. أنا إنسانة ولي الحق.. إني أعيش العمر سعيدة".
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