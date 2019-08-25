رامي صبري عن أصالة: فن وذوق وحب نجاح للغير

تحرير:التحرير ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

أصالة

حرص الفنان رامي صبري على تهنئة المطربة السورية أصالة نصري بألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر رامي صبري صورة للمطربة أصالة، وكتب: "عندنا نجوم كبار في المنطقة العربية، ولكن عندنا الأصالة في الفن والذوق والحب والتقدير بنجاح الآخرين وحب النجاح للغير.. أصالة، ألف مليون مبروك ألبومك الجديد في قربك". ويتضمن ألبوم أصالة الجديد "في قربك" 10 أغانٍ هي "نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدا جدا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".

وطرحت أصالة من ألبومها الجديد ثلاث أغنيات حتى الآن، هي "نكتة بايخة"، من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، و"مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد، ووتريات فهد، وتنفيذ وتريات تامر غنيم، ورباعي وتري ومهندس صوت محمد إسماعيل، وميكس فهد، و"حاجة متخصكش" من