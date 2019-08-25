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إسقاط الجنسية.. آخر أوراق قادة حراك المغرب

رأى البعض مطالبة قادة حراك الريف في المغرب بإسقاط جنسيتهم مثيرة لانتباه الرأي العام الدولي ومحركة لمياه الحراك الراكدة، بينما حذر محللون من خلط الأوراق
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
ناصر الزفزافي قائد حراك الريف
ناصر الزفزافي قائد حراك الريف
عادت قضية "حراك الريف" في المغرب إلى الضوء من جديد بعد إعلان قادة الحراك من خلف القضبان عن خطوة تصعيدية جديدة، بمطالبتهم بإسقاط الجنسية المغربية عنهم، بعد أن فشلت كل المحاولات التي باشرتها شخصيات متعددة، وعدم نجاح كل خطوات الإضراب عن الطعام والخطابات التي بثت من داخل السجن. فقد طالب ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف الذي هز شمال المغرب خلال عامي 2016 و2017، بسحب الجنسية المغربية منه ومن خمسة ناشطين محتجزين مثله، هم نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكريا أضهشور ومحمد الحاكي وسمير إيغيد، وهم جميعا يقبعون بالسجن بعد تأكيد أحكامهم من قبل محكمة الاستئناف.
قادة الحراك حمّلوا في بلاغ تلاه والد الزفزافي، في بث مباشر عبر صفحته الخاصة بـ"فيسبوك"، المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته مسؤولية تتبع مصيرهم منذ تاريخ تحرير الوثيقة، مشددين على أن ما عبروا عنه في البلاغ المذكور "يعد قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية
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الجيش-الليبى

الجيش الليبي يفرض سيطرته على منطقة جديدة بغربان

تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من فرض سيطرته على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان غرب البلاد، وقتل أحد أفراد عصابات المدينة. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان: "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان والميليشيات تفر أمام ضربات قواتنا الباسلة". وأشار بيان الجيش الليبي إلى أن أحد عناصر الميليشيات ويُدعى فتحي بودي لقي حتفه خلال اشتباكات دارت في المدينة، صباح اليوم، وهو ما يؤكد عزم القيادة المسلحة بقيادة المشير حفتر على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وفقا لـ"العين الإخبارية".
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

إسرائيل تنشر قواتها على الحدود اللبنانية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال كثَف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفر شوبا المحتلة. وأضافت الوكالة أن آليات عسكرية من نوع "هامر" شوهدت في منطقة العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة.
مجلس الأمن

لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن

أعلن لبنان، اليوم الأحد، عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل عقب اختراقها السيادة اللبنانية، وسقوط طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعطى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، بحسب بيان. كان الجيش اللبناني كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت- الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة في أضرار مادية.
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إنقاذ 18 مهاجرا من الغرق قبالة سواحل تونس

أعلن الجيش التونسي، أمس السبت، إنقاذ 18 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة من الغرق، بشواطئ مدينة جرجيس في محافظة مدنين جنوبي تونس. وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية، اليوم الأحد، أن المجموعة المهاجرة تعطل مركبها على بعد 50 ميلًا من شواطئ مدينة جرجيس، قادمين من ليبيا باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة أنباء تونس "وات". وانتشل الهلال الأحمر التونسي، في شهر يوليو الماضي، جثث 38 مهاجرًا، بعد غرق قارب قبالة سواحلها الأسبوع الماضي.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري بشأن اتفاقية «السجناء» بين مصر والمغرب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 50 لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائياً بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004. يذكر أن مجلس الشعب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته المعقودة بتاريخ 20 مارس 2005.
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في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
شرطة-هونج-كونج (2)

شرطة هونج كونج الصينية تطلق الغاز لتفريق المتظاهرين

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع ضد الآلاف من المتظاهرين الذين نظموا مسيرات تظاهرية، اليوم السبت، في استمرار الاحتجاج على مشروع قانون يقضي بتسليم المشتبه بهم إلى البر الرئيسي في الصين لمحاكمتهم. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الشرطة كانت قد رفضت إعطاء تصريح قانوني بمظاهرات اليوم لأسباب أمنية، وذلك بعدما وقعت اعتداءات من قبل مجموعة من المتظاهرين بحق السكان المدنيين في محطة السكك الحديدية بـ"يوين لونج" يوم الأحد الماضي، مضيفة أن تظاهرات اليوم تعد تحديا لقرارات الشرطة في هونج كونج.
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