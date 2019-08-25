إسقاط الجنسية.. آخر أوراق قادة حراك المغرب

رأى البعض مطالبة قادة حراك الريف في المغرب بإسقاط جنسيتهم مثيرة لانتباه الرأي العام الدولي ومحركة لمياه الحراك الراكدة، بينما حذر محللون من خلط الأوراق
عادت قضية "حراك الريف" في المغرب إلى الضوء من جديد بعد إعلان قادة الحراك من خلف القضبان عن خطوة تصعيدية جديدة، بمطالبتهم بإسقاط الجنسية المغربية عنهم، بعد أن فشلت كل المحاولات التي باشرتها شخصيات متعددة، وعدم نجاح كل خطوات الإضراب عن الطعام والخطابات التي بثت من داخل السجن.
فقد طالب ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف الذي هز شمال المغرب خلال عامي 2016 و2017، بسحب الجنسية المغربية منه ومن خمسة ناشطين محتجزين مثله، هم نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكريا أضهشور ومحمد الحاكي وسمير إيغيد، وهم جميعا يقبعون بالسجن بعد تأكيد أحكامهم من قبل محكمة الاستئناف.
قادة الحراك حمّلوا في بلاغ تلاه والد الزفزافي، في بث مباشر عبر صفحته الخاصة بـ"فيسبوك"، المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته مسؤولية تتبع مصيرهم منذ تاريخ تحرير الوثيقة، مشددين على أن ما عبروا عنه في البلاغ المذكور "يعد قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية
قادة الحراك حمّلوا في بلاغ تلاه والد الزفزافي، في بث مباشر عبر صفحته الخاصة بـ"فيسبوك"، المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته مسؤولية تتبع مصيرهم منذ تاريخ تحرير الوثيقة، مشددين على أن ما عبروا عنه في البلاغ المذكور "يعد قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا، والقائم على الإقصاء وكل أشكال الاضطهاد السياسي"، وفق تعبيرهم.
أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف، قال في تصريح له عقب البيان: "إن الخطوة التي قام بها ابنه على غرار مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، تأتي كرد فعل من طرف نشطاء الحراك السجناء إزاء ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم غير العادلة"، على حد وصفه.
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الخطوة التي أعلنها والد الزفزافي رآها البعض مثيرة لانتباه الرأي العام الدولي ومحركة لمياه الحراك الراكدة، بينما حذر محللون من خلط الأوراق وضرورة ضمان التفاف المغاربة حول القضية، بحسب "هسبريس".
ورأى مراقبون أن تلك الخطوة ربما تعقّد ملف قادة "الحراك" المحكوم عليهم بـ20 سنة سجنًا نافذًا، كما ستشوش على تحركات هيئات الوساطة في المملكة لطي هذا الملف.
طلب إسقاط الجنسية المغربية ما هو إلا قيمة رمزية لأن قوانين المغرب لا تتيح سحب الجنسية من أحد، وفقا لـ"الحرة".
من جانبه، رأى الفاعل الحقوقي خالد البكاري أن "الخطوة تجسيد لليأس من إمكانية الحل التدريجي للملف، كما كانت تروج أطراف، سواء مقربة من الدولة أو كذلك بعض المراقبين المحايدين، أكثر مما تمثل تصعيدا".
كما رأى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن "مطالبة أهم قادة حراك الريف بالتخلي عن الجنسية المغربية دليل على المنحى الخطير الذي بلغه غضبهم من ممارسات الدولة المغربية من خلال الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم، وعدم تمتيعهم بالعفو دون شروط، والتعنت الممنهج إزاء مطالبهم الحقوقية المشروعة".
وقال المحامي والناشط الحقوقي المغربي لحبيب حاجي، إن إعلان قادة الحراك التخلي عن الجنسية المغربية يحتمل أن "يكون بسبب جهل بالقانون أو محاولة لاستفزاز الدولة والملك على الخصوص".
كما أكد المعارض المغربي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ناصر موحى، في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، أن خطوة تخلي ناصر الزفزافي ورفاقه عن الجنسية المغربية والبيعة لم تكن موفقة، مضيفا أن التخلي عن الجنسية من الصعب عَدّه فعلا نضاليا تحصل به على مكاسب مشروعة.
ويعتقد أن الإقدام على قرار بهذا الحجم "سيشكل هدية للنظام الملكي"، بحسب "إرم نيوز".
وكان القضاء المغربي أكد في الاستئناف في السادس من أبريل الماضي، كل أحكام الإدانة الصادرة ضد قادة "حراك الريف" والتي تتراوح بين السجن 20 عاما وعام واحد.
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واحتجاجا على تأكيد القضاء المغربي الحكم بالسجن 20 عاما بحق نشطاء حراك الريف، قام ناصر الزفزافي ورفيقه في السجن، بتخييط شفتيهما إضرابا عن الطعام.
وقال والد ناصر حينها إن ابنه ورفيقه محمد حاكي "قاما بخياطة فمهما ليدخلا في الإضراب عن الماء والطعام والسكر حتى استشهادهما"، وذلك في حديث مع "بي بي سي".
كان "حراك الريف" قد حمل مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، بينما اتهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.