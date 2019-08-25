إسقاط الجنسية.. آخر أوراق قادة حراك المغرب

رأى البعض مطالبة قادة حراك الريف في المغرب بإسقاط جنسيتهم مثيرة لانتباه الرأي العام الدولي ومحركة لمياه الحراك الراكدة، بينما حذر محللون من خلط الأوراق

تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

ناصر الزفزافي قائد حراك الريف

عادت قضية "حراك الريف" في المغرب إلى الضوء من جديد بعد إعلان قادة الحراك من خلف القضبان عن خطوة تصعيدية جديدة، بمطالبتهم بإسقاط الجنسية المغربية عنهم، بعد أن فشلت كل المحاولات التي باشرتها شخصيات متعددة، وعدم نجاح كل خطوات الإضراب عن الطعام والخطابات التي بثت من داخل السجن. فقد طالب ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف الذي هز شمال المغرب خلال عامي 2016 و2017، بسحب الجنسية المغربية منه ومن خمسة ناشطين محتجزين مثله، هم نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكريا أضهشور ومحمد الحاكي وسمير إيغيد، وهم جميعا يقبعون بالسجن بعد تأكيد أحكامهم من قبل محكمة الاستئناف.

قادة الحراك حمّلوا في بلاغ تلاه والد الزفزافي، في بث مباشر عبر صفحته الخاصة بـ"فيسبوك"، المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته مسؤولية تتبع مصيرهم منذ تاريخ تحرير الوثيقة، مشددين على أن ما عبروا عنه في البلاغ المذكور "يعد قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية